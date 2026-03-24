Marcelo Bielsa prepara dos equipos para jugar en la selección uruguaya ante Inglaterra y Argelia, y la expectativa por el gran momento de Federico Valverde

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , entrena con todo el plantel desde el lunes en Londres, en la fecha FIFA de marzo en la que los celestes jugarán el viernes frente a Inglaterra en Londres y el martes de la próxima semana, el 31 de marzo, ante Argelia .

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Estos encuentros serán los dos últimos de exigencia que disputará la selección como preparación para al Mundial 2026 y la oportunidad para Bielsa de trabajar con sus futbolistas previo al torneo que comenzará el 9 de junio y en el que Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio en Miami. Luego jugará ante Cabo Verde el 21 de junio y cerrará el Grupo H el 26 ante la poderosa España.

El entrenador trabaja con dos equipos y los prepara para los amistosos del viernes y del martes.

La gran expectativa está ubicada en el rendimiento que pueda lograr Federico Valverde , de gran presente en Real Madrid, y que la selección espera ver jugar en su máximo nivel.

La alegría de Darwin Núñez, con nuevo look, en la práctica de la selección uruguaya con la que volverá a jugar luego de varias semanas sin fútbol en su club

Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección uruguaya sin Nahitan Nández y con el regreso de Nicolás De la Cruz

El rol de Valverde como volante por derecha en Real Madrid le dio una influencia singular en este 2026.

Lleva cuatro asistencias y tres goles en seis partidos de Champions, cuatro goles y tres asistencias en 11 partidos de LaLiga española y anotó un gol y dio una asistencia en la Supercopa, en dos partidos, y jugó por Copa del Rey. En lo que va del año jugó 20 partidos, anotó ocho goles y dio siete asistencias.

El volante ya jugó con Bielsa en ese mismo lugar en la selección, y le permite pisar una y otra vez el área rival, en donde resulta ser clave su juego por su pegada desde afuera.

En ese rol ensaya Bielsa con Valverde pensando en el partido del viernes.

Bielsa anunció este lunes la lista para estos dos partidos, con 28 futbolistas.

Sin Nahitan Nández ni Rodrigo Bentancur, estos son los futbolistas que el entrenador tiene en Londres:

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Zagueros: José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

Entradas agotadas para Inglaterra vs Uruguay

El encuentro de este viernes, que comenzará a la hora 16.45 de Uruguay, tendrá entradas agotadas en Wembley Stadium de Londres, según anunció la federación inglesa en sus redes sociales.

El estadio en el que se jugará el partido, el de mayor capacidad de Reino Unido, podrá recibir a 90.000 espectadores.

El partido tendrá 2.000 hinchas de Uruguay.