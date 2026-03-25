Marcelo Bielsa rompe el silencio: el DT de la selección uruguaya habla en Londres, después de la crisis de noviembre, cuando se definió como "tóxico"

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , comparecerá en conferencia de prensa este jueves a la hora 9 de Uruguay . Esto ocurrirá en Londres, donde la selección está concentrada previo al partido que el viernes jugará ante Inglaterra.

En ese momento dijo que no renunciaba a la selección de Uruguay porque se sentía con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento".

Además se definió como "tóxico", y brindó otros detalles de la vida en la selección.

La cruda confesión de Marcelo Bielsa: "Soy tóxico"

En aquella conferencia de prensa, Bielsa dejó muchas frases, pero una de las que más impactó fue esta: "Yo siempre digo una palabra: soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Tóxico. Hay tipos tóxicos, que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos de nada, que le gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario para no tener porque no quiere integrarse con el resto y no tener que hablar de cosas que lo alejen. Yo lo vivo como un karma. Esa conducta está basada en el miedo, uno no disfruta por ganar, teme por perder, mucho más de lo que disfruta de ganar. Esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudir, como Menotti, hay un montón de elementos que te habilitan para determinadas cosas y no te habilitan para otras".

Podés leer aquella conferencia de prensa completa, aquí.