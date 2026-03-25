La selección argentina tuvo su primer entrenamiento con caras nuevas y novedades en la lista

La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni tuvo su primer entrenamiento en el predio situado en Ezeiza pensando en esta doble fecha FIFA en la que enfrentará a Mauritania y Zambia , ambos duelos en La Bombonera , con varias caras nuevas que se juegan su presencia en la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni afrontará esta doble fecha FIFA con 30 jugadores, una lista en la que hubo cambios, y estas prácticas serán importantes para el entrenador debido a que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara a la Copa del Mundo, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El último que se sumó fue Agustín Giay , futbolista de Palmeiras, a quien Scaloni decidió convocar ante la ausencia de Gonzalo Montiel , quien sufrió un desgarro en el encuentro entre River y Estudiantes de Río Cuarto , y tanto el cuerpo técnico de la selección como el del Millonario, decidieron que inicie su recuperación.

La de Montiel fue la segunda baja que sufrió la Selección Argentina antes de los amistosos debido a que tampoco pudo estar Leonardo Balerdi , quien fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta , otro futbolista de River Plate.

Las dos ausencias se suman a las de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes no integraron la convocatoria debido a distintas lesiones, aunque desde Argentina informan que son una fija para la Copa del Mundo y para el entrenador argentino en caso de llegar en condiciones y no tener percances físicos.

Los jugadores que se juegan su boleto al Mundial 2026

Sin embargo, es evidente que los entrenamientos y los dos amistosos no serán claves solo para el DT para definir, sino que hay varios de los futbolistas que no tienen su lugar asegurado entre los 26 que irán al Mundial y pelean con algunos de sus compañeros por meterse.

Entre ellos se destacan los casos de Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina como central izquierdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, Joaquín Panichelli y José López como tercer delantero de área, y la flamante citación de Gabriel Rojas, exjugador de Peñarol, que buscará ganarle la pulseada a Marcos Acuña.

Una fecha FIFA en la que la selección Argentina iba a disputar la Finalissima ante España el 27 de marzo, pero con los conflictos bélicos que atraviesa Qatar las federaciones no se pusieron de acuerdo en pactar una nueva sede y una fecha, por lo que fue suspendida.

Messi Lionel Messi con la selección Argentina Selección Argentina

Nicolás Tagliafico, futbolista del Olympique Lyon y de Argentima, habló en una entrevista con AFP sobre esto: "Como jugadores de fútbol nuestro gran deseo es jugar partidazos, cuanto más fuerte sea, mejor. Obviamente que después se puede perder, se puede ganar, es fútbol, pero tener esa clase de partidos siempre es bueno, como experiencia, como historial y recuerdos. Al final no hubo acuerdo y ahora a mentalizarnos con el Mundial".

"Creo que hay un mix con jugadores más jóvenes, quizás con menos experiencia, pero con muchas ganas y mucho deseo de vestir la camiseta de la selección. Al equipo lo veo bien, quizás uno a veces siente que se relaja, pero en competiciones así el equipo vuelve a dar su máximo, vuelve a estar motivado", señaló en base al plantel argentino.

"Muchas veces pasa que cuando uno tiene amistosos de esta categoría, sin menospreciar a nadie, al final sabe que se entrena más fuerte en el día a día con sus compañeros que con el amistoso en sí. Entonces creo que la clave está ahí, en que los entrenamientos sean muy intensos y creo que eso fue lo que nos llevó a salir campeones del mundo. Y muchas veces también pasa que no es fácil los cinco días de la semana estar entrenando con esa intensidad y uno a veces se va relajando", sentenció Tagliafico.