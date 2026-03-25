La visita especial de Rodrigo Bentancur a la selección uruguaya en Londres, previo al partido ante Inglaterra

Rodrigo Bentancur visitó a la selección uruguaya en Londres y aquí se lo puede ver con Fernando Muslera

Los jugadores de la selección uruguaya están prontos para enfrentar a Inglaterra este viernes a la hora 16.45 en el Estadio de Wembley en Londres, por el primero de los dos partidos que deberá jugar por la fecha FIFA de marzo. Los celestes recibieron la visita de Rodrigo Bentancur.

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Cabe recordar que el volante de Tottenham Hotspur que juega en la Premier League y vive justamente en esa ciudad, sufrió una grave lesión en el tendón del músculo posterior de la pierna derecha (isquiotibiales) durante un partido con su club en enero de 2026, por la que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Debido a este insuceso, no pudo ser citado por el técnico Marcelo Bielsa, ya que se encuentra en plena recuperación, y tiene para al menos, un mes más.

La alegría en el seno de la selección uruguaya La visita de Rodrigo Bentancur al plantel de la selección uruguaya, sucedida este miércoles, llevó aún más alegría al grupo de la selección uruguaya que aguarda por enfrentar a Venezuela.