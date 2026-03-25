La reacción de Luis Suárez cuando vio el video de Darwin Núñez halagándolo una vez más y cómo se siente con lo que viven los niños por él

Darwin Núñez , el delantero de la selección uruguaya que se prepara para jugar este viernes a la hora 16.45 ante Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley en Londres por la doble fecha FIFA de marzo, volvió a halagar a Luis Suárez por lo que ha sido su carrera y una vez más dijo que fue su ídolo.

Como informó Referí, el actual delantero de Al-Hilal de Arabia Saudita, brindó una entrevista a AUFTV previo al importante encuentro contra los ingleses.

Allí, habló de muchos temas, pero en particular, habló de Luis Suárez y su importancia.

Darwin Núñez también dijo sentir “orgullo” al ver que niños lleven la camiseta de Uruguay con su número y nombre en la espalda.

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"Siento orgullo, porque cuando uno era chico, uno veía por la tele a Luis (Suárez). En mi caso, Luis, hoy en día, siempre fue mi ídolo. Siempre lo digo, a él se lo digo también, y hoy en día me toca llevar la '9' y veo a niños con la número 9 y con mi nombre, y eso a mí me llena de felicidad y orgullo", indicó Darwin Núñez.

Pocas horas más tarde y pasado el mediodía uruguayo de este miércoles, Luis Suárez se pronunció en sus redes.

Allí replicó los dichos de Darwin Núñez en el video con AUFTV, mostrando el respeto mutuo que tienen con el actual jugador de la selección uruguaya.

Aquí se puede ver el posteo de Luis Suárez: