La reacción de Luis Suárez cuando vio el video de Darwin Núñez halagándolo una vez más y cómo se siente con lo que viven los niños por él
El máximo goleador de la selección uruguaya con 69 goles, tiene una muy buena relación con el exdelantero de Peñarol
25 de marzo de 2026 13:35 hs
Darwin Núñez y Luis Suárez en la selección de Uruguay
Foto; @Uruguay
Darwin Núñez, el delantero de la selección uruguaya que se prepara para jugar este viernes a la hora 16.45 ante Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley en Londres por la doble fecha FIFA de marzo, volvió a halagar a Luis Suárez por lo que ha sido su carrera y una vez más dijo que fue su ídolo.
"Siento orgullo, porque cuando uno era chico, uno veía por la tele a Luis (Suárez). En mi caso, Luis, hoy en día, siempre fue mi ídolo. Siempre lo digo, a él se lo digo también, y hoy en día me toca llevar la '9' y veo a niños con la número 9 y con mi nombre, y eso a mí me llena de felicidad y orgullo", indicó Darwin Núñez.
Pocas horas más tarde y pasado el mediodía uruguayo de este miércoles, Luis Suárez se pronunció en sus redes.
Allí replicó los dichos de Darwin Núñez en el video con AUFTV, mostrando el respeto mutuo que tienen con el actual jugador de la selección uruguaya.