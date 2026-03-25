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Los cambios que probó Diego Aguirre en el equipo de Peñarol para enfrentar hoy a Boston River por el Torneo Apertura

El entrenador carbonero sabe que se juega tres puntos muy valiosos en Florida para intentar seguir puntero

25 de marzo de 2026 12:42 hs
Diego Aguirre junto a Matías Arezo

Diego Aguirre junto a Matías Arezo

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol enfrenta este miércoles a la hora 20.30 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a Boston River por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Se trata de un rival de cuidado para los dirigidos por Diego Aguirre ya que últimamente no consiguieron los resultados esperados en dicho escenario.

Peñarol busca, además, un triunfo para mantener la punta del Torneo Apertura que comenzó muy parejo y hay varios equipos luchando por el mismo.

El equipo que probó Diego Aguirre

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, ensayó con un equipo titular con pocas variantes respecto al que le ganó el pasado sábado a Cerro 3-1.

La decisión que tomó Peñarol en la recuperación de Abel Hernández que lleva dos meses y medio

¿A qué hora juegan hoy Boston River vs Peñarol por el Torneo Apertura y dónde verlo?

Uno de los cambios que realizará, según informó una fuente a Referí, será, nuevamente, la del cambio de arquero. Volverá Washington Aguerre en lugar de Sebastián Britos, quien lo sustituyó en el encuentro pasado, teniendo en cuenta que el entrenador quiere que este último también tome minutos, ya que será titular en los primeros dos partidos de la Copa Libertadores de América contra Independiente Santa Fe y Platense, debido a que el primero de ellos se encuentra suspendido.

Por otra parte, entrenó con Kevin Rodríguez por derecha, en lugar del suspendido Maximiliano Olivera, a quien le dieron dos encuentros de suspensión por su expulsión ante Cerro, pero el club pedirá la reducción de la pena al 50%, por lo que podrá estar ante Racing el domingo a la hora 19.30.

Si bien Aguirre probó también con Jesús Trindade, Gastón Togni y Facundo Batista, todo indica que no los colocará en los 11 iniciales.

El probable equipo para enfrentar este miércoles a Boston River es con Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Eduardo Darias y Matías Arezo.

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