El equipo titular de la selección uruguaya que enfrentará el viernes a Inglaterra y el rol que Marcelo Bielsa le encarga a Federico Valverde

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa realizó este miércoles el penúltimo movimiento previo al partido que el viernes a la hora 16.45 jugará ante Inglaterra , en el marco de la fecha FIFA de marzo.

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El partido se disputará en Wembley, el histórico estadio de Londres.

Para este partido, Uruguay no tendrá a Nahitan Nández , lesionado, ni a Rodrigo Bentancur , quien está en el final de la recuperación de una intervención quirúrgica, de la que retornará en abril para poder jugar las últimas fechas de la Premier League como puesta a punto para el Mundial.

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Uruguay jugará este viernes ante Inglaterra y el martes frente a Argelia, en Turín.

El técnico ya delinió el equipo con el que jugará ante los ingleses.

La oncena que ensaya la integran: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El arco es de Rochet, aunque se produjo el regreso de Fernando Muslera por primera vez a la celeste después del Mundial Qatar 2022.

Valverde jugará como volante por derecha.

Actualmente el capitán de Real Madrid está pasando por un gran momento futbolístico en su equipo, y el viernes el futbolista tendrá una importante incidencia en el área rival con sus remates desde afuera del área.

Valverde por derecha y De Arrascaeta por izquierda serán los volantes que acompañarán a Ugarte, quien tendrá el rol de equilibrar ese mediocampo.

En el extremo derecho vuelve a pensar en Pellistri y confía el sector izquierdo del ataque a Maxi Araújo, también de gran momento en Europa.

Darwin Núñez tendrá la oportunidad de sumar minutos de fútbol cuando no juega con su equipo, Al-Hilal, por el torneo local luego que lo quitaron de la lista de futbolistas elegibles.

El entrenador de la selección, Bielsa, brindará este jueves a la hora 9 de Uruguay la conferencia de prensa previo al partido.