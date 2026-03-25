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El equipo titular de la selección uruguaya que enfrentará el viernes a Inglaterra y el rol que Marcelo Bielsa le encarga a Federico Valverde

Uruguay jugará el viernes a la hora 16.45 frente a Inglaterra en Wembley; será el primero de dos amistosos en esta fecha FIFA de marzo

25 de marzo de 2026 21:04 hs
Federico Valverde celebra su gol para la selección de Uruguay ante Brasil

Federico Valverde celebra su gol para la selección de Uruguay ante Brasil

FOTO: AFP
Federico Valverde es un puntal de la selección uruguaya

Federico Valverde es un puntal de la selección uruguaya

FOTO: LEONARDO CARREÑO

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa realizó este miércoles el penúltimo movimiento previo al partido que el viernes a la hora 16.45 jugará ante Inglaterra, en el marco de la fecha FIFA de marzo.

El partido se disputará en Wembley, el histórico estadio de Londres.

Para este partido, Uruguay no tendrá a Nahitan Nández, lesionado, ni a Rodrigo Bentancur, quien está en el final de la recuperación de una intervención quirúrgica, de la que retornará en abril para poder jugar las últimas fechas de la Premier League como puesta a punto para el Mundial.

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Uruguay jugará este viernes ante Inglaterra y el martes frente a Argelia, en Turín.

El técnico ya delinió el equipo con el que jugará ante los ingleses.

La oncena que ensaya la integran: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El arco es de Rochet, aunque se produjo el regreso de Fernando Muslera por primera vez a la celeste después del Mundial Qatar 2022.

Valverde jugará como volante por derecha.

Actualmente el capitán de Real Madrid está pasando por un gran momento futbolístico en su equipo, y el viernes el futbolista tendrá una importante incidencia en el área rival con sus remates desde afuera del área.

Valverde por derecha y De Arrascaeta por izquierda serán los volantes que acompañarán a Ugarte, quien tendrá el rol de equilibrar ese mediocampo.

En el extremo derecho vuelve a pensar en Pellistri y confía el sector izquierdo del ataque a Maxi Araújo, también de gran momento en Europa.

Darwin Núñez tendrá la oportunidad de sumar minutos de fútbol cuando no juega con su equipo, Al-Hilal, por el torneo local luego que lo quitaron de la lista de futbolistas elegibles.

El entrenador de la selección, Bielsa, brindará este jueves a la hora 9 de Uruguay la conferencia de prensa previo al partido.

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