"Jugando bien le podemos ganar a cualquiera": Manuel Ugarte destacó a la selección uruguaya y aclaró su comparación entre Juan Álvez, excompañero de Fénix, y Hakimi, figura de PSG

Manuel Ugarte , el volante de Manchester United y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa , aclaró una comparación que hizo días atrás entre Juan Álvez , su excompañero de Fénix, y Achraf Hakimi , figura con la que jugó en PSG de Francia.

El mediocampista fue consultado por el histórico lateral del equipo de Capurro, recientemente retirado, y dijo: “Es el mejor lateral derecho con que jugué. Ni Hakimi, ni ninguno de esos, lo supera”, señaló a Sport 890.

Sus dichos llamaron la atención y recientemente, en la concentración de la selección uruguaya en Londres para el partido de Inglaterra, aclaró el tema al ser consultado al respecto.

“Creo que la gente un poco entiende y más si escucharon la nota, que es más para valorizar a Juancito que desmerecer a Hakimi”, dijo a AUF TV.

El llamativo peluche Labubu con el que llegó un jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a la concentración en Londres

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Paris Saint-Germain's Moroccan defender #02 Achraf Hakimi runs with the ball during the FIFA Club World Cup 2025 quarterfinal football match between France's Paris Saint-Germain and Germany's Bayern Munich at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta on July 5 Achraf Hakimi AFP

“Nadie va a discutir lo que es Hakimi, encima tengo muy buena relación con él, me parece el mejor lateral actualmente”, agregó en referencia al lateral de PSG y la selección de Marruecos.

“Pero fue más para valorizar a Juancito por lo que fue, por lo que ayudó y por lo que representa en el fútbol uruguayo, que desmerecer a Hakimi”, agregó.

Su momento en Manchester United y la selección

Manuel Ugarte habló de su presente en Manchester United y su cambio al pasar a la Premier League, y cómo mejoró su físico.

20250914 FBL - ENG - PR - MAN CITY - MAN UTD Manchester United's Uruguayan midfielder #25 Manuel Ugarte reacts after Manchester City scored their third goal during the English Premier League football match between Manchester City and Manchester United at Manuel Ugarte Foto: Oli Scarff / AFP

“Son dos partes. La primera es si estás jugando, porque comés distinto, y si no estás jugando también. Entonces, en los últimos meses ajusté ahí, porque no estoy jugando, entonces consumís menos calorías porque gastas menos. Me siento bien físicamente. Obviamente, hay algo que te da jugar, que no te lo da nada”

“Y en cuanto a la Premier, para mí la liga está varios escalones por encima de cualquiera”.

También señaló que aprendió “mucho” del proceso de adaptarse y no jugar tanto. “Es de lo que aprendes más. No hay ningún jugador, creo que Fede (Valverde) nomás, que juegue todos los partidos, entonces es algo que el jugador tiene que aprender a sobrellevarlo. Sé que va a llegar mi oportunidad”.

Con respecto a la selección uruguayo, dijo que “este año” es lo que más lo “motiva”. “Cualquier partido con la selección, se viene el Mundial, es lo que más me motiva y lo que más me va a motivar hasta el final de la temporada”.

Sobre el partido de Inglaterra, dijo que compañeros de Manchester United lo consultaron para saber cómo entrenaba Marcelo Bielsa.

20251118 RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP TAMPA, FLORIDA - NOVEMBER 18: Auston Trusty #15 of the United States passes the ball against Manuel Ugarte #5 Auston Trusty y Manuel Ugarte Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

“Va a ser un gran partido, Inglaterra es candidata por la calidad de jugadores que tiene, y va a estar bueno para nosotros para medirnos porque es una selección de otro continente. Personalmente, me va a servir para agarrar ritmo y para medirnos como selección”.

Ugarte también fue consultado por sus mejores momentos con la celeste y destacó el partido ante Argentina en La Bombonera, frente a Chile cuando recién había asumido Bielsa y los primeros partidos de la Copa América 2024.

"Jugando bien le podemos ganar a cualquiera"

De cara al Mundial 2026, tras no haber jugado en Qatar 2022, dijo que llega “con más calma” y “con mucha ilusión” por los jugadores del plantel, como en el pasado mundial. “Siento que llego más maduro”, señaló.

También contó que habla con sus compañeros de la selección de llegar al Mundial 2026 en "la versión" que llegaron "cuando empezó la Copa América".

20260322 Darwin Núñez, Manuel Ugarte y Sebastián Bueno ya se encuentran con la selección uruguaya en Londres Darwin Núñez, Manuel Ugarte y Sebastián Bueno ya se encuentran con la selección uruguaya en Londres FOTO: @Uruguay

"En esa versión podemos ganarle a cualquiera", dijo. "Es lo que decimos, nosotros jugando bien le podemos ganar a cualquiera. Y también podemos perder con cualquiera, como se vio con Estados Unidos. Y algo fundamental es enfocarse en el primer partido, que eso cambia todo", señaló.

Sobre su actual estilo de juego, dijo que ahora entiende más los momentos del partido. "A veces hay que defender, defendemos todos; a veces hay que presionar, presionamos todos. Antes era más recuperando la pelota siempre los 90 minutos, y a este nivel creo que no te da estar todo el tiempo presionando. Y creo que en ese sentido mejoré un poco y entiendo mejor".