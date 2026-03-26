Federico Valverde, el pulmón de Real Madrid y en gran momento, buscará graduarse con Uruguay en Wembley

Los 90.000 espectadores del estadio londinense de Wembley tendrán el viernes (16:45 horas) sus miradas puestas en Federico Valverde . El centrocampista uruguayo, tras su reciente triplete con el Real Madrid contra el Manchester City, vuelve a medirse a un cuadro inglés.

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Valverde atraerá todos los focos de este amistoso contra Inglaterra, el duodécimo duelo entre ambas selecciones , con ventaja sudamericana en los otros once (cinco victorias, tres empates y tres derrotas).

El partido llega apenas 16 días después de que Valverde lograra el 11 de marzo el primer hat-trick de su trayectoria profesional, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en Madrid.

"Fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera", dijo Valverde tras aquel duelo.

Ronald Araujo y Federico Valverde en la selección uruguaya

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Y es que, a sus 27 años, parece encontrarse en un momento dulce de su carrera.

Seis días después del 3-0 en la ida, el Real Madrid volvía ganar en Mánchester al City, por 2-1, certificando su pase a cuartos.

Tras aquel triplete, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comparó a Valverde con uno de los mitos del equipo blanco, el delantero Juan Gómez "Juanito", fallecido en un accidente de tráfico en 1992.

Federico Valverde y Pirri Federico Valverde y Pirri, los dos volantes de Real Madrid que marcaron tres goles por la UCL

Juanito se convirtió en ídolo del madridismo, por su espíritu de lucha que impulsó las remontadas del equipo en los años 80.

"Da igual dónde lo pongas. Es el Juanito del siglo XXI, todo lo que sueña ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde", dijo Arbeloa.

Elogios de la prensa inglesa

Tras sus tres goles al City, todo eran elogios para Valverde en la prensa inglesa.

"Valverde a veces parece ser todos los jugadores juntos, un hombre con cuatro pulmones y tres goles en la primera mitad", señaló el diario The Guardian tras aquella proeza.

Trent Alexander Arnold, compañero inglés de Valverde en el Real Madrid, tampoco ahorró elogios hacia el uruguayo.

"No hay nada que no pueda hacer. La energía y lo que aporta al equipo es absolutamente enorme", señaló.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (2L) celebrates his third goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026. Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros FOTO: AFP

En el Real Madrid, como mediocentro, combina recuperación de balón, presión constante, conducción y llegada al área rival, siendo considerado el motor del equipo, conectando defensa con ataque.

Entre sus cualidades destacan su energía física y su inteligencia táctica, sabiendo cuándo se puede incorporar al ataque o retroceder.

A eso une un gran remate y capacidad para robar balones.

De este modo, Uruguay confía en Valverde para lograr su segunda victoria en el mítico Wembley, considerado la catedral del fútbol mundial.

Uruguay vuelve a Wembley

Inglaterra y Uruguay han jugado cinco veces en Wembley, ganando una vez la selección sudamericana, en un amistoso de 1990, por 2-1.

Pyrotechnics ahead of the English League Cup final football match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium in London on March 22, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA El Wembley Stadium en la final de la Copa de la Liga de la FA entre Arsenal y Manchester United Foto: AFP

En los otros cuatro duelos se registraron dos empates y dos victorias inglesas.

Uruguay vuelve a Wembley veinte años después de su última visita (derrota por 2-1 en 2006).

Ambos equipos se vuelven además a ver las caras doce años después de enfrentarse por última vez, en la fase de grupos del Mundial de Brasil-2014, en que se impuso el cuadro charrúa por 2-1.

Los tres goles de Valverde contra el Manchester City podrían servirle de inspiración en Wembley con la casaca celeste de Uruguay.

Y es que Valverde siempre ha vivido un especie de luna de miel con el fútbol inglés.

Antes de irse al Real Madrid en 2016, la Premier ya se había dado cuenta de su valía y según medios británicos el Arsenal londinense lo quiso fichar tras el Sudamericano Sub-17 de Paraguay en 2015.

Entre los 35 jugadores convocados por Inglaterra para los amistosos contra Uruguay y Japón, cinco del Manchester City, ya saben de lo que es capaz Valverde.

Aquel chico de 18 años que dejó Peñarol de Montevideo hace casi una década, para irse al Real Madrid, puede dejar su huella en Wembley, la catedral del fútbol mundial.

FUENTE: Por Pablo San Román, AFP