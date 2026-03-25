El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), por una entrada sobre Álex Baena.
Se confirmó la sanción a Federico Valverde por la roja que recibió en Real Madrid por la patada a Alex Baena
El juez detalló que fue expulsado por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva"