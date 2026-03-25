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Se confirmó la sanción a Federico Valverde por la roja que recibió en Real Madrid por la patada a Alex Baena

El juez detalló que fue expulsado por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva"

25 de marzo de 2026 14:42 hs

La expulsión de Federico Valverde

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), por una entrada sobre Álex Baena.

Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo.

La expulsión de Federico Valverde
La expulsión de Federico Valverde

La expulsión de Federico Valverde

Según el acta del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero, fue expulsado por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

El partido que se pierde Valverde

Con esta sanción, Federico Valverde no podrá jugar el partido de visitante ante Mallorca del próximo sábado 4 de abril a la hora 11:15, luego del parate de Fecha FIFA.

La causa por las que Real Madrid apelará la roja que recibió Federico Valverde ante Atlético de Madrid por LaLiga de España; mirá el video

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El mediocampista está por estos días convocado en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante Inglaterra y Argelia de este viernes y el próximo martes.

Con base en EFE

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