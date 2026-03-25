Se confirmó la sanción a Federico Valverde por la roja que recibió en Real Madrid por la patada a Alex Baena

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción al centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), por una entrada sobre Álex Baena.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo.

La expulsión de Federico Valverde La expulsión de Federico Valverde Según el acta del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero, fue expulsado por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

El partido que se pierde Valverde Con esta sanción, Federico Valverde no podrá jugar el partido de visitante ante Mallorca del próximo sábado 4 de abril a la hora 11:15, luego del parate de Fecha FIFA.