La causa por las que Real Madrid apelará la roja que recibió Federico Valverde ante Atlético de Madrid por LaLiga de España; mirá el video

Real Madrid apelará la tarjeta roja que recibió este domingo Federico Valverde en el clásico de la ciudad en el que vencieron 3-2 a Atlético de Madrid por LaLiga de España.

Valverde fue a marcar a Alex Baena, aquel rival con el que había tenido problemas cuando jugaba en Villarreal, y le pegó en su pierna.

El árbitro José Luis Munuera Montero entendió que “va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva”, según le dijo al técnico merengue Álvaro Arbeloa,

Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección uruguaya sin Nahitan Nández y con el regreso de Nicolás De la Cruz

Todos los técnicos que dirigieron a Nacional desde que Diego Aguirre volvió a Peñarol en noviembre de 2023

Real Madrid recurre esa expulsión

Real Madrid recurrirá esa tarjeta roja de Federico Valverde, es decir, apelará, debido a que entiende excesiva la expulsión directa que le puede llevarse a perder dos partidos.

En el club merengue entienden que "la decisión del árbitro estuvo condicionada por el contexto de la relación entre Fede y Baena, con aquel incidente en el parking del Bernabéu en el que el entonces jugador del Villarreal acusó al madridista de una agresión, en respuesta a una provocación previa, que no se pudo demostrar", según informa el diario deportivo Marca.

Aquí se puede ver la expulsión:

La expulsión de Federico Valverde La expulsión de Federico Valverde

Y agrega: "Para el club, el hecho de que la entrada fuera a Baena determinó el color de la cartulina mostrada al 8 del Madrid. 'Si esa misma entrada es Koke, es amarilla al 100%', comentan desde el vestuario blanco, que entiende que la decisión del colegiado estuvo sesgada por los precedentes entre los dos jugadores implicados en la acción".

Valverde se perderá al menos un encuentro porque deberá cumplir la sanción directa, y será el próximo 4 de abril ante Mallorca. Lo que no quieren en Real Madrid es que lo sancionen más de un compromiso.