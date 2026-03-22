Mirá el gol de Federico Valverde, que le ganó la pelota a José María Giménez para el 2-1 de Real Madrid ante Atlético de Madrid antes de ser expulsado por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a tener una gran tarde defendiendo a Real Madrid en el triunfo del clásico de la capital ante Atlético de Madrid por una nueva fecha de LaLiga de España, más allá de que cuando ganaban 3-2 fue expulsado en una jugada muy polémica.

El uruguayo de entrada, ya tuvo el 1-0 para los merengues pero su remate dio en el palo izquierdo del arquero Musso.

Más allá de esto, Atlético de Madrid jugó una gran primera parte.

En ese contexto, llegó el 1-0 de Ademola Lookman para los colchoneros que era merecido.

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Real Madrid creció de allí al final de la primera mitad, pero no le dio para la igualdad.

El nuevo gol de Valverde

De entrada en el complemento, llegó el empate de Real Madrid a cargo de Vinícius Jr. de un penal que le cometió Hancko a Brahim Díaz.

Y 3 minutos después, un pase atrás que quedó corto, José María Giménez -quien recién había ingresado- fue suave y Federico Valverde se la quitó para anotar un lindo gol para el 2-1 transitorio.

En los últimos cinco partidos, Federico Valverde lleva anotados seis goles.

Además, es el futbolista que más minutos jugó con Álvaro Arbeloa como flamante entrenador tras la salida de Xabi Alonso.

No obstante su gol para el transitorio 2-1, llegó un golazo de Nahuel Molina a los 66 minutos con un verdadero misil que se coló en el ángulo superior derecho de Lunin.

Pero Vinícius Jr. volvió a responder sobre los 71 minutos para el 3-2 para Real Madrid.

Sobre los 76 minutos, Valverde le pegó un golpe a Baena -aquel jugador con el que había tenido un gran problema cuando este defendía a Villarreal- y el árbitro expulsó al uruguayo. "Pega de atrás y no tiene intención de ir por el balón", le dijo el árbitro al técnico Arbeloa en una roja muy polémica.

Más allá de esto, Real Madrid ganó el clásico de la capital y sigue a punto de Barcelona en el liderazgo de LaLiga de España.