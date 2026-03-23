La expulsión de Federico Valverde: la explicación que dio el juez del partido y la reacción del entrenador de Real Madrid tras la roja al uruguayo

El uruguayo Federico Valverde , centrocampista del Real Madrid , fue expulsado en el minuto 77 del partido ante el Atlético de Madrid tras una entrada por detrás sobre Álex Baena , aquel jugador con el que había tenido un gran problema cuando este defendía a Villarreal.

El colegiado principal del partido, José Luis Munuera Montero, le enseñó la cartulina roja nada más producirse la acción en el centro del campo. El futbolista del Atlético de Madrid conducía el balón y Valverde le trabó por detrás.

“Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva”, explicó el colegiado del encuentro a Álvaro Arbeloa, el técnico del Real Madrid, en imágenes recogidas por Movistar+.

Es la segunda tarjeta roja que ve Valverde con la camiseta del Real Madrid. Ambas, contra el mismo rival. La anterior, el 12 de enero de 2020 cuando, en la final de la Supercopa de España, realizó una entrada por detrás sobre Álvaro Morata cuando este enfilaba solo la portería.

Mirá el gol de Federico Valverde, que le ganó la pelota a José María Giménez para el 2-1 de Real Madrid ante Atlético de Madrid antes de ser expulsado por LaLiga de España

Nahuel Herrera aprovechó el día de más que se quedó en España y fue a ver a Federico Valverde y José María Giménez en el clásico Real Madrid vs Atlético de Madrid

Con su expulsión, Fede Valverde se perderá el siguiente compromiso liguero del Real Madrid, la visita al Mallorca del próximo 4 de abril.

MADRID, 22/03/2026.- El árbitro Munuera Montero (2-d) conversa con el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde (2-i), durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santiago Berna El árbitro Munuera Montero conversa con el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde Foto: EFE

Arbeloa no entiende la expulsión de Valverde

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, se mostró disconforme con la expulsión por roja directa del uruguayo Fede Valverde, pero agradeció la explicación que le dio el colegiado José Luis Munuera Montero acercándose a la zona del banquillo.

Federico Valverde

"Tengo una diferente versión a la de José Luis pero le agradezco su explicación. Lo veo diferente a él pero lo importante es que hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos que era lo que queríamos", dijo en rueda de prensa.

El colegiado del derbi madrileño vio "fuerza excesiva" en la entrada de Fede Valverde, según desveló Arbeloa.

"Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Como esa entrada hay muchas. Va abajo, sin posibilidad de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, diferente a la suya, pero le agradezco que haya venido a explicarlo aunque no cambie nada y la expulsión nos lo haya puesto muy difícil".

La expulsión de Federico Valverde La expulsión de Federico Valverde

“No me lo creía”

Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid, aseguró que “no” se “creía” la expulsión a su compañero, el uruguayo Fede Valverde en el minuto 77 tras una entrada sobre Álex Baena, del Atlético de Madrid, que, para él “es amarilla”.

"Estaba un poco incrédulo porque no me lo creía. Para mí es amarilla, no le pega con los tacos para arriba ni demasiado fuerte", dijo en zona mixta.