Los elogios a Federico Valverde de Marcelo Bielsa, Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, antes de jugar con Inglaterra: "Es de otro mundo"

El gran momento de Federico Valverde en el Real Madrid no pasa desapercibido para el mundo del fútbol, y la selección uruguaya no es la excepción. En la previa del amistoso de este viernes contra Inglaterra, el entrenador Marcelo Bielsa y los futbolistas Guillermo Varela y Joaquín Piquerez elogiaron a su compatriota.

Los tres goles contra el Manchester City por los octavos de final de la Champions League pusieron los focos sobre el uruguayo, que además acumula seis goles en sus últimos cinco partidos. En la conferencia de prensa de este jueves en Londres, donde se disputará el encuentro, a Bielsa le preguntaron si este es "el mejor Fede Valverde que ha conocido".

Al principio, el entrenador aclaró que el mediocampista "siempre fue un jugador muy destacado" , con "una actualidad deportiva valiosa" en "los últimos tres o cuatro años", que son los que lo siguió "con mayor atención". Sin embargo, remarcó que "en los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibrio muy llamativa" que lo ha hecho observar "una nueva faceta de él".

"Es un jugador que ha jugado en su posición natural como volante interior, pero después ha resuelto necesidades del equipo como lateral derecho y está última versión de wing o de atacante externo por la banda derecha , ha mostrado cosas que no habíamos visto con frecuencia antes", destacó el argentino.

"Si ganamos el Mundial, que nos entierren ahí, lo firmamos ahora": la conferencia de prensa de Guillermo Varela y Joaquín Piquerez

Para Bielsa "es muy difícil que Valverde no resuelva acciones en casi todos los lugares del campo", debido a que "encuentra respuestas positivas en posición o en recuperación". "Lo que le toca hacer está en condiciones de resolverlo. Como es muy dinámico tiene muchas acciones para protagonizar", sentenció el DT.

Los elogios de Joaquín Piquerez y Guillermo Varela a Valverde: "De los mejores del mundo"

Tras la conferencia de Bielsa, Joaquín Piquerez y Guillermo Varela también atendieron a la prensa presente en Londres, y la actualidad de Federico Valverde volvió a estar en la mira.

A los futbolistas celestes les consultaron qué significa para el plantel el momento del centrocampista del Real Madrid. El primero en contestar fue Varela, que expresó que el equipo conoce "la calidad que tiene Fede".

"Siempre está resaltando, haciendo goles, muy importante para el Madrid, capitán", continuó el lateral del Flamengo, que cree que "se lo normaliza a Fede, pero es de otro mundo, porque siempre resalta por encima de todos esos jugadores que son de alto nivel".

Luego fue el turno de Piquerez, que remarcó que el nivel actual de Valverde lo "viene demostrando hace tiempo, (es) de los mejores del mundo", y dijo que el objetivo de la selección será "intentar aprovecharlo" y potenciarse como equipo ya que "el juego de él siempre hace que el juego de los demás sea más fácil".

"Contra Inglaterra tratar de aprovecharlo, aprovechar que está con la flechita para arriba que le sale todo, y darle un buen resultado a Uruguay, que somos todos pero Fede es la gran figura", concluyó el futbolista del Palmeiras.