"Si ganamos el Mundial, que nos entierren ahí, lo firmamos ahora": la conferencia de prensa de Guillermo Varela y Joaquín Piquerez

Guillermo Varela y Joaquín Piquerez hablaron en la conferencia de prensa de la selección uruguaya previa al partido ante Inglaterra en Wembley de este viernes (16:45 horas).
Los laterales de Flamengo y Palmeiras de Brasil, respectivamente, se perfilan para ser titulares en la celeste en el encuentro de este viernes.
Conferencia de Varela y Piquerez
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26-03-2026 11:11
¿Cómo valoran el partido ante Inglaterra y en Wembley?
Varela: “Wembley es un estadio con mucha historia. Inglaterra, sabemos la calidad de los jugadores. Básicamente va ser un partido de Mundial. Deja de ser un amistoso, son dos países que tiene grandes jugadores, entonces es un partido del Mundial que nos sirve tanto a nosotros como a ellos para arrancar ya pensando en el Mundial”.
Piquerez: “Eso mismo. En un país que nació el fútbol, en un estadio de los más históricos del mundo, y dos selecciones históricas, entonces es un partido de peso que adelanta lo que va a ser el Mundial, y la preparación va a ser muy importante”.
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26-03-2026 11:04
¿Qué objetivo tienen para el Mundial 2026?
Varela: “Primero, Uruguay, con la calidad de jugadores siempre se aspira… Si te digo que ninguno de nosotros quiere ganarla, te mentiría. Pero sabemos que es muy difícil ganar el Mundial, hoy en día con más países que se pusieron en el Mundial se hace más difícil aún. Creo que Uruguay tiene que ir partido a partido, primero en la fase de grupos y después en la recta final ir apretando y dando lo mejor para dejar a Uruguay donde se merece. Este plantel tiene jugadores de jerarquía para llegar a hacer un buen papel”
Piquerez: “Primero, todo el mundo sueña con ser campeón. Si no tenés ese sueño, se hace más difícil. Te pones a ver la calidad de jugadores que tenemos y son todos de gran nivel, de exigencia máxima, entonces el equipo sueña y trabaja para hacer un gran mundial y soñar con ser campeón del mundo. Después, se llega hasta donde se llega porque hay otras selecciones, y es una de las competencias más difíciles de disputar. El trabajo y el sueño que tenemos es para ser campeones”.
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26-03-2026 10:57
¿Qué significa para ustedes el momento de Valverde?
Varela: “Sabemos la calidad que tiene Fede (…) Siempre está resaltando, haciendo goles, muy importante para el Madrid, capitán, creo que se lo normaliza a Fede, pero es de otro mundo, porque siempre resalta por encima de todos esos jugadores que son de alto nivel, y Fede siempre está ahí”.
Piquerez: “Es un nivel que viene demostrando hace tiempo, de los mejores del mundo, e intentar de aprovecharlo ahora que lo tenemos cerca, tratar de potenciarnos también, que el juego de él siempre hace que el juego de los demás sea más fácil. Contra Inglaterra tratar de aprovecharlo, aprovechar que está con la flechita para arriba que le sale todo, y darle un buen resultado a Uruguay, que somos todos pero Fede es la gran figura”.
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26-03-2026 10:52
¿En qué hizo hincapié Bielsa para mejorar la generación de fútbol luego de los últimos amistosos?
Varela: "Se trabajó más que nada con pelota, salidas que no estaban costando, las persecuciones…. Se trabajó básicamente lo mismo pero se profundizó en lo que nos estaba yendo mal. Esperemos que hayamos aprendido de esos errores y que podamos demostrar ante Inglaterra que hubo un cambio”.
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26-03-2026 10:32
Uruguay tiene a sus campeones de 1924, 1928, 1930 y 1950 en el Panteón de los Olímpicos en el cementerio del Buceo, ¿qué les genera saber eso y si aceptarían ir a esa tumba si salen campeones del mundo?
Varela: No sé qué querés que responda, pero sí, ojalá… No sabía. Pero sí, ojalá podamos ganar el Mundial y nos entierren ahí junto a ellos.
¿Iría a ese panteón?
Varela: “De cabeza, si ganamos el Mundial, sí”.
Piquerez: “Lo firmamos ahora”.
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26-03-2026 10:47
¿Es difícil tener el chip competitivo cuando no se tiene actividad, como pasa con Darwin Núñez?
Piquerez: “No estoy en el lugar de Darwin. En Brasil, tanto Guille como yo, tenemos un ritmo de exigencia muy alto y capaz que para llegar a este tipo de partidos acá estamos acostumbrados. Pero va en cada jugador. Jugar es lo que te da ritmo, pero Darwin es un gran profesional y entrena mucho, se mantiene muy bien, y creo que si le toca jugar se a adaptar muy rápido y va a ayudar mucho a Uruguay como lo ha hecho siempre".
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26-03-2026 10:43
¿Cómo está el plantel tras la derrota 5-1 ante Estados Unidos en noviembre y qué significa jugar en Wembley?
Piquerez: “Lo hemos hablado, fuimos conscientes de la Fecha FIFA pasada y sobre todo de la durísima derrota contra Estados Unidos. Lo hemos hablado. Ahora el grupo llega fuerte y unido, porque ese es el camino en este final de etapa. Ahora lo más importante es estar unidos.
En lo personal, nunca jugué en Wembley. Siempre lo he visto por televisión, estadio con esa mística e historia, y la verdad que va a ser un sueño y espero que sea de buena manera".
Varela: Sabemos que fue una derrota perder con EEUU de esa forma. Sabemos que sirve de preparación, prefiero que sea en esa Fecha FIFa pasada y que no nos agarre por sorpresa en el Mundial. Hoy aprendimos de los errores y estamos preparados. Jugar contra Inglaterra es una prueba enorme para todos, entonces Uruguay está preparado para eso y para lo que va a ser el Mundial.
¿Jugó en Wembley?
"Tuve una final FA Cup cuando estaba en Manchester United, pero no jugué".
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26-03-2026 10:27
¿Qué pueden aportarle a la selección como laterales en el fútbol de Brasil, donde se destacan por el juego ofensivo?
Varela: “Somos dos laterales que llevamos algunos años en Brasil, nos hemos enfrentado, pero sabemos las características de Uruguay y de lo que nos pide Marcelo, un entrenador que le gusta que los laterales se proyecten, le gusta atacar, muy ofensivo. Entonces, aprovechar lo que nos piden en Brasil, que les gusta que los dos laterales ataque prácticamente a la vez. Acá es lo mismo. Si bien en Uruguay siempre se prioriza la defensa, que es el fuerte de Uruguay, intentaremos que cuando yo suba el Pique se quede un poquito más y cuando él suba yo me quede a defender”.
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26-03-2026 10:22
¿Qué tanto seguimiento están haciendo ustedes de las selecciones de Inglaterra y Argelia?
Piquerez: “Yo partidos en sí no he visto muchos, sí compactos, y obviamente sabemos mucho más de jugadores ingleses por lo que es el nivel de cada uno y los equipos que juegan. Si sabemos que son dos grandes países, Inglaterra siempre fue una potencia en el fútbol y Argelia en los últimos tiempos ha evolucionado mucho. Son dos partidos de alto nivel para prepararnos para el Mundial.”.
Varela: “Hemos visto algunos videos, pero la preparación tanto con Inglaterra y Argelia es la misma que cuando vamos a enfrentar a otros países. Marcelo nos ha mostrado compactos, sabemos movimientos de cómo presionar o salir jugando. No mucho más que videos y lo que conocemos de jugadores de Inglaterra y Argelia”.
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26-03-2026 10:16
Pregunta a Varela: ¿Qué significa la vuelta de Muslera a la selección?
Con respecto a Nando, quien gana es Uruguay sabiendo la experiencia que tiene él, lo buen compañero, y todo lo que puede sumar para el grupo, más allá de la calidad como golero que tiene. Estamos muy contentos con la llegada de él y esperemos que también pueda ir al Mundial para que nos ayude con toda la experiencia que ha tenido en los mundiales anteriores”.
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26-03-2026 10:10
Pregunta a Piquerez: ¿Qué significa estar en la selección en la recta final en la que hay jugadores peleando el puesto
“Estanos en un momento definitorio, final del proceso, última fecha FIFA antes del Mundial, entonces es algo muy importante estar en la última lista antes de la definitiva. Tenemos dos grandes rivales como son Inglaterra y Argelia y esperemos estar a la altura para prepararnos de cara a los que es el Mundial”.