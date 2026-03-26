"Si ganamos el Mundial, que nos entierren ahí, lo firmamos ahora": la conferencia de prensa de Guillermo Varela y Joaquín Piquerez

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¿Cómo está el plantel tras la derrota 5-1 ante Estados Unidos en noviembre y qué significa jugar en Wembley?

Piquerez: “Lo hemos hablado, fuimos conscientes de la Fecha FIFA pasada y sobre todo de la durísima derrota contra Estados Unidos. Lo hemos hablado. Ahora el grupo llega fuerte y unido, porque ese es el camino en este final de etapa. Ahora lo más importante es estar unidos.

En lo personal, nunca jugué en Wembley. Siempre lo he visto por televisión, estadio con esa mística e historia, y la verdad que va a ser un sueño y espero que sea de buena manera".

Empty seats await fans ahead of the English League Cup final football match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium in London on March 22, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, V El Wembley Stadium Foto: AFP

Varela: Sabemos que fue una derrota perder con EEUU de esa forma. Sabemos que sirve de preparación, prefiero que sea en esa Fecha FIFa pasada y que no nos agarre por sorpresa en el Mundial. Hoy aprendimos de los errores y estamos preparados. Jugar contra Inglaterra es una prueba enorme para todos, entonces Uruguay está preparado para eso y para lo que va a ser el Mundial.

¿Jugó en Wembley?

"Tuve una final FA Cup cuando estaba en Manchester United, pero no jugué".