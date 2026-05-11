Comidas de olla en Uruguay: el paso a paso de dos recetas tradicionales para combatir el frío

La llegada de las bajas temperaturas en Uruguay marca el inicio de la temporada de comidas de olla. Preparaciones históricas como el guiso de lentejas y el puchero se posicionan como las principales opciones para combatir el frío. Estos platos destacan por su alto valor nutricional, su rendimiento económico y su capacidad de generar saciedad inmediata.
La gastronomía local adaptó recetas de origen europeo a los ingredientes disponibles en el territorio nacional. El resultado es un recetario criollo que prioriza las legumbres, los cortes de carne con hueso y los vegetales de estación.
El clásico guiso de lentejas
La lenteja es un producto noble que aporta proteínas, fibra y hierro. En la receta tradicional uruguaya, esta legumbre se combina con carnes ricas en grasa y un sofrito de verduras que concentra los sabores.
Los ingredientes necesarios:
- 400 g de lentejas.
- 2 cebollas, 1 morrón rojo y 2 zanahorias.
- 100 g de panceta ahumada y 1 chorizo colorado.
- 250 cc de pulpa de tomate.
- 4 papas medianas.
- Sal, pimienta, orégano y pimentón.
El paso a paso del guiso
- Dejá las lentejas en remojo durante al menos tres horas para que se hidraten y su cocción sea más rápida.
- Picá el morrón, la cebolla y el ajo en cubos pequeños. Cortá la zanahoria y los chorizos en rodajas.
- Salteá los chorizos y la panceta en una olla grande con un poco de aceite hasta que doren y liberen su grasa.
- Incorporá los vegetales en orden de dureza: primero la zanahoria, luego el morrón, la cebolla y el ajo.
- Agregá la pulpa de tomate, los condimentos y las lentejas escurridas.
- Cubrí todo con agua o caldo y cociná a fuego medio. Sumá las papas en cubos unos 15 minutos antes de apagar el fuego.
El puchero uruguayo
El puchero es un emblema de la cocina de invierno que permite aprovechar al máximo los cortes de carne económicos. Esta preparación criolla genera un caldo sustancioso que se sirve como sopa, seguido por las carnes y verduras presentadas en fuentes separadas.
Los ingredientes necesarios:
- 1 kg de falda o asado y ruedas de osobuco.
- Chorizos y morcillas.
- Papas, boniatos, zapallo, zanahorias y choclos.
- Puerro, apio y repollo.
- Agua y sal gruesa.
El paso a paso del puchero
- Llená una olla grande con agua y sal. Llevá al fuego hasta que rompa el hervor.
- Colocá la carne y cociná durante 20 minutos. Retirá la espuma que se forma en la superficie con una espumadera para limpiar el caldo.
- Agregá el puerro, el apio, el repollo, las zanahorias y los chorizos. Herví por 40 minutos.
- Incorporá los choclos cortados a la mitad y el zapallo en trozos grandes.
- Cociná las papas y los boniatos en una olla separada con agua y sal para evitar que se deshagan y enturbien la preparación principal.
- Calentá las morcillas en el caldo durante los últimos minutos de cocción. Serví el líquido colado por un lado y los sólidos por otro.