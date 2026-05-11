Comidas de olla en Uruguay: el paso a paso de dos recetas tradicionales para combatir el frío

La llegada de las bajas temperaturas en Uruguay marca el inicio de la temporada de comidas de olla. Preparaciones históricas como el guiso de lentejas y el puchero se posicionan como las principales opciones para combatir el frío. Estos platos destacan por su alto valor nutricional, su rendimiento económico y su capacidad de generar saciedad inmediata.

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La gastronomía local adaptó recetas de origen europeo a los ingredientes disponibles en el territorio nacional. El resultado es un recetario criollo que prioriza las legumbres, los cortes de carne con hueso y los vegetales de estación.

El clásico guiso de lentejas La lenteja es un producto noble que aporta proteínas, fibra y hierro. En la receta tradicional uruguaya, esta legumbre se combina con carnes ricas en grasa y un sofrito de verduras que concentra los sabores.

Los ingredientes necesarios: