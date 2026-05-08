Receta original del puchero casero | Paso a paso, ¿cómo preparar el plato ideal para combatir el frío?

Uruguay se prepara para un cambio drástico en las condiciones climáticas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ratificó el aviso por tormentas fuertes, al tiempo que prevé un desplome de las temperaturas para el fin de semana.

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Frente a este escenario, reaparecen en Google las búsquedas por alternativas de platos que logren apaciguar el avance del frente gélido y el puchero casero pica en punta en la delantera.

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