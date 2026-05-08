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Receta original del puchero casero | Paso a paso, ¿cómo preparar el plato ideal para combatir el frío?

Con sus orígenes en Andalucía, España, devenido como una comida campesina de aprovechamiento, el manjar en su estilo hogareño cumple también con la regla de la triple B: bueno, bonito y barato.

8 de mayo de 2026 11:32 hs
Puchero casero

Puchero casero

Uruguay se prepara para un cambio drástico en las condiciones climáticas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ratificó el aviso por tormentas fuertes, al tiempo que prevé un desplome de las temperaturas para el fin de semana.

Frente a este escenario, reaparecen en Google las búsquedas por alternativas de platos que logren apaciguar el avance del frente gélido y el puchero casero pica en punta en la delantera.

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Puchero

Puchero

Con sus orígenes en Andalucía, España, y devenido como una comida campesina de aprovechamiento, el manjar en su estilo hogareño cumple con la regla básica de la triple B: bueno, bonito y barato.

Receta del puchero casero

Ingredientes del puchero casero

  • Osobuco 4 ruedas
  • Falda 1/2 kilo
  • Cebolla 2
  • Puerro 3
  • Apio 3
  • Zanahoria 4
  • Batata 5
  • Zapallo 1/2 kilo
  • Papa 6
  • Choclo 3
  • Sal gruesa
  • Pimienta negra molida

¿Cómo preparar el puchero casero en cinco pasos?

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  1. Llenar una olla grande con agua fría hasta dos tercios de su capacidad. Agregar el osobuco, la falda, la cebolla, el puerro y el apio cortados en trozos grandes. Condimentar con sal y pimienta y hervir durante una hora, retirando la espuma de la superficie.
  2. Cortar el resto de las verduras en porciones grandes para que mantengan su textura durante la cocción.
  3. Incorporar primero las zanahorias y cocinar durante 7 minutos. Luego agregar las papas y las batatas y continuar la cocción por 5 minutos más.
  4. Sumar el zapallo y cocinar otros 5 minutos. Después agregar el choclo cortado en ruedas y dejar hervir durante 7 minutos adicionales.
  5. Apagar el fuego y servir el puchero bien caliente.

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