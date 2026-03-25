Donados por Estados Unidos | Cómo son los nuevos vehículos blindados MRAP MK-7 que sumó el Ejercito de Uruguay

El Ejército Nacional recibió el martes la última unidad de los 14 vehículos blindados Mamba Recuperador MK-7 donados por Estados Unidos .

Considerados fundamentales para la asistencia de otros blindados en el terreno, los MK-7 fueron diseñados para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, manteniendo la potestad de maximizar sus capacidades de rendimiento.

Durante el acto de entrega, encabezado por el Comandante en Jefe de la Fuerza y General de Ejército Mario Stevenazzi , junto al embajador estadounidense, Lou Rinaldi , se oficializó también la graduación de 15 alumnos que participaron en el curso de "Operación y Mantenimiento" del vehículo.

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Los vehículos Mamba Mk7-X están diseñado para entornos extremos, ofreciendo un rendimiento potente y una protección excepcional.

Con motores de 6.5 litros refrigerados por aire, disponen de una transmisión Allison 2500SP y tracción total de 2 velocidades.

Diseñados para afrontar los terrenos más difíciles, presentan también una pendiente del 70 % y una profundidad de vadeo de 1 metro. Equipados con protección contra explosiones STANAG 4a/4b y blindaje balístico B7, proporcionan una seguridad superior contra artefactos explosivos improvisados (IED) y munición de alto calibre, mientras que su casco reforzado y sus asientos resistentes a minas, ofrecen una protección inigualable a la tripulación en las condiciones más adversas.

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Según reseña su fabricante Osprea, las unidades donadas por Estados Unidos se adaptan a múltiples funciones y, al mismo tiempo, mantienen un sistema de logística y soporte unificado. Su interior modular permite una rápida configuración en:

Porta tropas

Vehículo de mando y control

Ambulancia

Vehículo de recuperación de emergencia

Vehículo de eliminación de artefactos explosivos (EOD)

Vehículo con brazo interrogador de IED

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Las opciones adicionales, como el radar de penetración terrestre, mejoran las capacidades de detección de artefactos explosivos improvisados (EOD) y artefactos explosivos improvisados (IED).

Diseñados para la eficiencia y la facilidad de uso, los Mamba Mk7 estuvieron expuestos a escenarios excepcionelaes alrededor del mundo. En Mali, por ejemplo, una unidad resistió una explosión con un contenido explosivo neto de 20 kg (el doble del nivel de protección STANAG 4a4b) sin sufrir víctimas mortales. De manera similar, en Níger, el vehículo se defendió con éxito contra múltiples disparos de munición de calibre 7.62x54API y .50 sin penetraciones.