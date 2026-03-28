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Federico Valverde después del empate entre Uruguay e Inglaterra: "Queda mucho" para el Mundial 2026, y las risas por la vuelta de Fernando Muslera

El centrocampista bromeó sobre el "respeto" que le tienen a Muslera como referente, al punto que algunos compañeros "le han hecho el cafecito"

28 de marzo de 2026 11:28 hs
Federico Valverde en el partido ante Inglaterra en Wembley

Federico Valverde en el partido ante Inglaterra en Wembley

Foto: EFE

El autor del gol del empate entre Uruguay e Inglaterra, Federico Valverde, habló tras el partido disputado en Wembley y valoró que sirvió para prepararse de cara al Mundial 2026, además de celebrar la vuelta del arquero Fernando Muslera.

En una entrevista con los medios oficiales de la selección después del encuentro, Valverde fue consultado si este partido fue útil para la selección uruguaya pensando en el Mundial.

"Era lo que veníamos a buscar", contestó el centrocampista del Real Madrid, que indicó que además del "otro partido" con Argelia del martes también "queda mucho para llegar bien, en plenitud mentalmente, físicamente".

Tras ello, al uruguayo le preguntaron qué le pareció la vuelta de Muslera a la celeste, y aseguró que está "feliz de la vida de volver a tener al Nando" en el plantel. "Fue una persona que me ayudó mucho cuando yo inicié mi carrera en la selección y tenerlo otra vez acá es una alegría tremenda", agregó.

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Luego, el volante indicó que Muslera "está en la misma mesa" que él, y aseguró que ahí le tienen "respeto". "Ya no podemos hablar de todo (risas), pero Nando es un crack", agregó.

Tras ello, el centrocampista bromeó un poco sobre la situación. "Lo respetamos. A veces pide un cafecito, nos levantamos para hacerle un cafecito", declaró primero.

Acto seguido, el periodista le preguntó si a él le había tocado hacerle un café, y respondió entre risas: "Yo no, pará. Lo que pasa que yo no tomo café, pero hay compañeros que le han hecho el cafecito. Eso es porque tiene mucho rango (risas). Se lo merece".

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