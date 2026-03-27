Marcelo Bielsa habló de la lesión en el ligamento del tobillo de Piquerez, sobre los roles de Muslera y Canobbio, y sus conclusiones tras Uruguay vs Inglaterra

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , respondió en conferencia de prensa tras el empate 1-1 de la celeste e Inglaterra, en partido que este viernes de noche disputaron en Londres.

El técnico explicó lo que le dejó el partido: " Defendimos bien . Eso tiene valor. Nos costó manejar el trámite del partido. Esporádicamente tuvimos momentos de dominio, pero el trámite globalmente lo manejó Inglaterra"

Consultado sobre las razones de la inclusión de Agustín Canobbio y Fernando Muslera en el equipo titular, expresó: "Canobbio y Muslera son opciones para la posición de arquero y extremo que quise agregar como alternativas dentro del grupo de jugadores que participan".

Apuntó sobre el funcionamiento: "La diferencia fue que ellos tuvieron más pelotas para intentar atacar, y nosotros tuvimos menos"

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También valoró el esfuerzo que hicieron sus futbolistas: "El equipo hizo un esfuerzo muy grande. Que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota. Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualar el trámite y después del gol de ellos también, obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio que se extendió también después del 1-1".

Ante la pregunta sobre la lesión que sufrió Joaquín Piquerez, manifestó: "Lo de Piquerez es una lesión en el ligamento del tobillo. No le va a permitir jugar el segundo partido y seguramente va a quedar desafectado para ser tratado en su club de origen porque así lo prefiere Palmeiras".