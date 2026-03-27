Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa habló de la lesión en el ligamento del tobillo de Piquerez, sobre los roles de Muslera y Canobbio, y sus conclusiones tras Uruguay vs Inglaterra

El entrenador de Uruguay habló luego del empate 1-1 ante Inglaterra en Londres

27 de marzo de 2026 21:51 hs
El saludo entre Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel en la previa del partido

El saludo entre Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel en la previa del partido

Foto: AFP

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, respondió en conferencia de prensa tras el empate 1-1 de la celeste e Inglaterra, en partido que este viernes de noche disputaron en Londres.

Embed

El técnico explicó lo que le dejó el partido: "Defendimos bien. Eso tiene valor. Nos costó manejar el trámite del partido. Esporádicamente tuvimos momentos de dominio, pero el trámite globalmente lo manejó Inglaterra"

Consultado sobre las razones de la inclusión de Agustín Canobbio y Fernando Muslera en el equipo titular, expresó: "Canobbio y Muslera son opciones para la posición de arquero y extremo que quise agregar como alternativas dentro del grupo de jugadores que participan".

Apuntó sobre el funcionamiento: "La diferencia fue que ellos tuvieron más pelotas para intentar atacar, y nosotros tuvimos menos"

Inglaterra 1-1 Uruguay: la selección de Bielsa rescató un empate en un partido sufrido, con la mala noticia de la lesión de Piquerez

El uno por uno de Uruguay ante Inglaterra: Agustín Canobbio fue el distinto, el oportunismo de Viñas y la presencia eterna de Valverde

También valoró el esfuerzo que hicieron sus futbolistas: "El equipo hizo un esfuerzo muy grande. Que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota. Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualar el trámite y después del gol de ellos también, obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio que se extendió también después del 1-1".

Ante la pregunta sobre la lesión que sufrió Joaquín Piquerez, manifestó: "Lo de Piquerez es una lesión en el ligamento del tobillo. No le va a permitir jugar el segundo partido y seguramente va a quedar desafectado para ser tratado en su club de origen porque así lo prefiere Palmeiras".

Las más leídas

Inglaterra vs Uruguay: día, hora, dónde verlo en cable, streaming y TV abierta, y el equipo que preparó Marcelo Bielsa para el amistoso en Londres

La decisión de José María Giménez en la selección uruguaya tras el accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre

El uno por uno de Uruguay ante Inglaterra: Agustín Canobbio fue el distinto, el oportunismo de Viñas y la presencia eterna de Valverde

El "crack" ex Nacional que Arturo Vidal quiere recomendar a Giorgio Chiellini para que lo fiche para Juventus

Temas

Marcelo Bielsa selección uruguaya

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos