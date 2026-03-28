ALUR y el impacto de los biocombustibles en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

La compañía Alcoholes del Uruguay (ALUR) presentó en la Torre Ejecutiva el "Análisis del ciclo de vida de los biocombustibles en Uruguay" , con un estudio que evalúa su impacto positivo en la emisión de gases de efecto invernadero y el aporte a la matriz energética del país .

En la apertura de la actividad expusieron el presidente de ALUR, Marcelo Sadres, y la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román.

Ambos destacaron la importancia de generar información técnica como base para la toma de decisiones en materia energética.

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Concurrieron a la presentación la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; Alfredo Fratti; y el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Oscar Caputti, así como integrantes del cuerpo diplomático, representantes de organismos y empresas proveedoras y clientes de ALUR.

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Biocombustibles: son "efectivos"

El informe fue elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de España y analiza el desempeño de los biocombustibles a lo largo de toda su cadena productiva.

Sadres situó los resultados en un contexto global marcado por el aumento de la demanda de energía y la necesidad de reducir su impacto ambiental.

“Este estudio muestra qué tan efectivos son los biocombustibles en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, explicó.

Y agregó: “El mundo enfrenta el desafío de abastecerse de energía y, al mismo tiempo, mitigar los efectos del cambio climático. En ese sentido, los biocombustibles son hoy una alternativa disponible y escalable”.

Gases de efecto invernadero: reducciones de hasta 74%

Posteriormente, la presentación técnica estuvo a cargo de Walter Bisio, gerente del área técnica y proyectos, quien detalló los resultados del análisis que evidenció un ahorro significativo de emisiones de gases de efecto invernadero, con reducciones de hasta 74% frente a los combustibles fósiles de referencia.

Entre las principales conclusiones, destacó que la mezcla de bioetanol en las gasolinas evitó la emisión de unas 120.000 toneladas de dióxido de carbono (CO) al año.

“Esto equivale a retirar de circulación cerca de 46.000 vehículos, alrededor del 6 % de la flota liviana del país”, indicó.

La jornada incluyó un panel de intercambio moderado por Sadres, en el que participaron Rafael Lavagna de la Dirección Nacional de Energía - MIEM, Virginia Sena de la Dirección Nacional de Cambio Climático - MA y Nikolai Guchin Asesor de Directorio de ANCAP, instancia en la que se abordaron los desafíos del sector y el uso del Análisis de Ciclo de Vida como herramienta para orientar políticas públicas.

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Al cierre del encuentro, Sadres planteó la proyección del sector a nivel internacional y el potencial de Uruguay en este ámbito: “Tenemos una agenda orientada a entender cuál es el rol de Uruguay como país que puede posicionarse en el mundo en la producción de biocombustibles, de manera sostenible, tanto para el mercado interno como para mercados internacionales”, afirmó.