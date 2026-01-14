ALUR alcanzó la mayor producción de bioetanol de la historia en su complejo industrial de Paysandú

ALUR logró varios récords en 2025 en su planta industrial en Paysandú.

La empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR) informó que en el ejercicio de 2025 logró, en las instalaciones de su complejo industrial ubicado en Paysandú, la mayor producción de bioetanol de la historia , obteniendo un récord de casi 70 mil metros cúbicos.

ALUR señaló el récord de 69.500 m3 y, además, dio cuenta de sendos récords en producción anual de AdBlue, con 3.394 metros cúbicos, y en aceite técnico de maíz, con 1.295 toneladas.

En la planta sanducera también se generó durante el último ejercicio anual concluido un total de 46.632 toneladas de alimento animal, un subproducto de la producción de etanol, denominado DDGS (sigla en inglés de dried distillers grains with solubles, grano seco de destilería con solubles, también conocido como burlanda seca).

Además, en la planta se elaboraron 169.435 toneladas de grano molido en 325 días de producción, con base esos datos en un informe de Presidencia de la República.

La planta de ALUR, ubicada en Paysandú, asegura una capacidad de producción de 70 millones de litros de bioetanol al año, que demandan 200.000 toneladas de grano, equivalentes a 50.000 hectáreas de cultivos aproximadamente.

Se requieren 200.000 toneladas de sorgo BT por año.

La producción agrícola se concentra en el litoral del país e incluye servicios de transporte, recibo y almacenamiento de grano.

1686351523596.webp Complejo industrial de ALUR en Paysandú. Fotos: ALUR

Producción de alimento animal

También puede producir 70.000 toneladas de alimento animal por año en sus dos formas (tanto el grano seco, DDGS, o burlanda húmeda, denominada DWGS, por su sigla en inglés) que se comercializarán en el mercado interno.

La tecnología seleccionada procede de la empresa Katzen de Estados Unidos y, se detalló, se destaca por poseer un arreglo energético eficiente, brinda la posibilidad de utilizar cultivos de verano y de invierno, y genera bajo impacto ambiental, destacó la firma nacional.

El contexto