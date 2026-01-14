ALUR alcanzó la mayor producción de bioetanol de la historia en su complejo industrial de Paysandú
La empresa ALUR informó que en 2025 logró, en su complejo industrial de Paysandú, la mayor producción de bioetanol en su gestión, con casi 70 mil metros cúbicos
14 de enero 2026 - 15:49hs
ALUR logró varios récords en 2025 en su planta industrial en Paysandú.
Fotos: ALUR
La empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR) informó que en el ejercicio de 2025 logró, en las instalaciones de su complejo industrial ubicado en Paysandú, la mayor producción de bioetanol de la historia, obteniendo un récord de casi 70 mil metros cúbicos.
Tres récords en la planta de ALUR en Paysandú
ALUR señaló el récord de 69.500 m3 y, además, dio cuenta de sendos récords en producción anual de AdBlue, con 3.394 metros cúbicos, y en aceite técnico de maíz, con 1.295 toneladas.
En la planta sanducera también se generó durante el último ejercicio anual concluido un total de 46.632 toneladas de alimento animal, un subproducto de la producción de etanol, denominado DDGS (sigla en inglés de dried distillers grains with solubles, grano seco de destilería con solubles, también conocido como burlanda seca).
Además, en la planta se elaboraron 169.435 toneladas de grano molido en 325 días de producción, con base esos datos en un informe de Presidencia de la República.
La planta de ALUR, ubicada en Paysandú, asegura una capacidad de producción de 70 millones de litros de bioetanol al año, que demandan 200.000 toneladas de grano, equivalentes a 50.000 hectáreas de cultivos aproximadamente.
Se requieren 200.000 toneladas de sorgo BT por año.
La producción agrícola se concentra en el litoral del país e incluye servicios de transporte, recibo y almacenamiento de grano.
Producción de alimento animal
También puede producir 70.000 toneladas de alimento animal por año en sus dos formas (tanto el grano seco, DDGS, o burlanda húmeda, denominada DWGS, por su sigla en inglés) que se comercializarán en el mercado interno.
La tecnología seleccionada procede de la empresa Katzen de Estados Unidos y, se detalló, se destaca por poseer un arreglo energético eficiente, brinda la posibilidad de utilizar cultivos de verano y de invierno, y genera bajo impacto ambiental, destacó la firma nacional.
El contexto
ALUR, como empresa agroindustrial sustentable, genera un alto impacto económico y social a través de la producción de biodiesel, bioetanol, químicos, alimento animal, energía y azúcar.
Integrante del Grupo Ancap, inició sus actividades el 24 de enero de 2006 y pertenece a este en 90,79 %, mientras que el 9,21 % restante responde a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Cuenta con complejos agroindustriales ubicados en Montevideo, Paysandú y Artigas y en la cadena trabajan más de 4.000 personas en forma directa e indirecta.
ALUR procesa diferentes materias primas, desde cultivos como cereales, oleaginosos y caña de azúcar, hasta aceite reciclado y grasa animal, obteniendo diversos productos como biodiesel, bioetanol, harinas proteicas (alimento animal), energía eléctrica, glicerina y azúcar.