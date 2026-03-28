Fratti, tras la suba del gasoil, cuestionó un reclamo del agro y habló de los brasileños que vendrán a Melo

Alfredo Fratti , ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuestionó a quienes, desde el sector productivo, han reclamado que la fijación de los precios de los combustibles esté directamente relacionada con el denominado Precio de Paridad de Importación (PPI) : "Si vamos a rajatabla tendría que aumentar 10 o 20 pesos " el precio del litro de gasoil , expresó.

Fratti, en la noche de este viernes, en rueda de prensa, se expresó sobre anuncios realizados horas antes por el gobierno, que estableció nuevos valores para los combustibles y un cambio en los tiempos de adecuación de los mismos.

"Capaz no está bueno reclamar permanentemente el Precio de Paridad de Importación, porque en este caso hubiese sido un desastre para los sectores productivos” , afirmó el jerarca.

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Añadió, con relación al impacto del costo de ese combustible en el sector agropecuario, que por parte del gobierno "ha habido una consideración".

Agregó que nunca estuvo de acuerdo con fijar el precio considerando solo el PPI, "porque (en ese caso) no precisaríamos un presidente, con un gerente ya estaba, los gobiernos están para eso, para administrar y mitigar las situaciones".

Hace algunas semanas, mediante un comunicado, la Federación Rural (FR) denunció que un manejo inadecuado del precio del gasoil, un insumo clave en la gestión de los sistemas productivos, generó solamente durante el ejercicio anual de 2025 un sobre costo que la gremial estimó en US$ 100 millones.

"Esto (la fijación del nuevo precio) es claramente una mitigación a los sectores más afectados como son los sectores productivos", remarcó.

El contexto

El gobierno anunció este viernes que los precios de los combustibles subirán 7% el 1° de abril, debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, y que la fijación de los valores se hará de forma mensual y no bimensual, que era como venía sucediendo desde que asumió la administración encabezada por Yamandú Orsi.

El gasoil en Uruguay, Argentina y Brasil

Fratti destacó que tras el ajuste el precio del gasoil, insumo clave para las actividades en los sistemas productivos, quedará en Uruguay por debajo del valor que tiene en los países vecinos -$ 60,40 en Argentina y $ 53,40 en Brasil-.

"Va a ser extraño ver a los brasileños viniendo a Melo", expresó.

El valor

En Uruguay desde la medianoche del próximo martes el gasoil 50S aumenta $ 3,31 y pasará de $ 47,32 a $ 50,63 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio.

Fratti, al considerar este tema, concluyó: "Más de estas baterías es imposible, nosotros no podemos controlar la guerra, no somos los que manejamos los misiles y el precio del petróleo".