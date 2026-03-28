La lechería uruguaya avanza a una sólida velocidad crucero con los tambos empujando y un escollo por delante

Mientras la atención del sector agropecuario se mueve en la volatilidad, con una ganadería que atraviesa un período de ajuste desde niveles de valores récords y una agricultura golpeada por la combinación de precios bajos y costos en ascenso que desafían los márgenes, la lechería uruguaya avanza a una sólida velocidad crucero .

Tiene, no obstante, un escollo por delante: la acusación de dumping que los productores brasileños intentan llevar adelante en los tribunales brasileños.

Tras las lluvias de marzo los tambos se encaminan a consolidar otro año holgadamente récord , quebrando la meseta productiva en la que el sector estuvo instalado durante casi una década.

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Negocios por lanas a precios hasta 80% superiores a los de hace un año y valores récord por ovinos

Falta mucho para completar el año, pero el comienzo es muy bueno y si el alivio a la sequía se confirma, también se estará comprobando la persistencia del crecimiento de la producción lechera.

Con un perfil bajo y una mejora constante en la eficiencia de los procesos que incluye como en la ganadería mucho más uso de grano, el sector está logrando romper el techo productivo: en 2025, la producción nacional de leche superó por primera vez la barrera de los 2.200 millones de litros, un salto interanual del 8,4%.

Lejos de ser un fenómeno aislado, los dos primeros meses de 2026 confirman que el envión se consolida: el volumen de leche remitida supera en un 7,1% al primer bimestre del año pasado, sosteniendo una tasa de crecimiento alta similar a la que tuvo en 2025.

Más que litros de leche: el peso de los sólidos

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La producción nacional no solo crece en volumen bruto, sino fundamentalmente en calidad industrial.

Se observa un aumento sostenido en la remisión de sólidos (grasa y proteína), el componente que realmente define el valor de la materia prima y mejora el rendimiento de las plantas.

En 2025, la remisión de sólidos alcanzó el récord de 172 millones de kilos, un incremento del 9,7% respecto al año anterior.

En este arranque de 2026, con 24,6 millones de kilos procesados entre enero y febrero, la tendencia se reafirma con una suba del 8,9% frente al mismo bimestre de 2025.

Alimentación, genética y manejo permiten que no se de un efecto dilución, es decir producir más litros, no deriva en menos contenido de grasa o proteína en la leche.

Por el contrario, más leche con más sólidos potencia el desenvolvimiento productivo y lo que cobra el productor.

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Una estabilidad que rinde

Varios elementos convergen para explicar este presente de cifras históricas.

El clima favorable a lo largo del año pasado, ya que las vacas no quieren barro; sin excesos de lluvias y con faltantes que se cubren con fardo, silo o grano; y con buenos precios, especialmente el año pasado, los productores pudieron consolidar un volumen importante de reservas forrajeras de alta calidad.

Marcelo Bartesaghi, productor de San José y miembro de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), destaca que estas reservas, combinadas con una relación de precios beneficiosa con el grano, explican que la remisión se mantuviera al alza incluso durante un verano que castigó con sequía a varios puntos de la cuenca lechera.

Este incremento en la productividad responde directamente a una mayor inclusión de granos y concentrados en la dieta, lo que se traduce de forma inmediata en mejores indicadores de composición. A este manejo nutricional se le suma un componente genético en el rodeo lechero uruguayo que ha afirmado su eficiencia tras años de selección sostenida.

El margen bajo presión y el fenómeno de la concentración

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Sin embargo, no todo es euforia productiva: el equilibrio financiero es delicado.

Si bien la buena relación con el grano aún persiste y sostiene la estructura, el precio que en pesos bajó siguiendo la trayectoria bajista del mercado internacional en el segundo semestre del año pasado.

Los productores en promedio recibían algo más de $ 18 por litro un año atrás, un precio que ha ajustado a $ 16,5 en el presente.

A pesar de que en el sector se proyecta un crecimiento cauteloso del 3,5% para este año —lo que llevaría la producción total a unos 2.300 millones de litros—, el pronóstico está teñido de cautela.

"Estamos produciendo mucha más leche, pero con un margen ajustado", advierte el integrante de la ANPL.

Este escenario se da, además, en un contexto de fuerte erosión social del sector, tanto que en el último año se perdieron más de 150 tambos.

La ecuación es clara: el escaso margen por litro se intenta compensar con más litros, una dinámica que otorga ventaja competitiva al productor de mayor escala y profundiza un proceso de concentración de la producción que no se detiene. Por otra parte el recambio generacional sigue difícil en predios pequeños.

La baja de precio local, sin embargo, fue significativamente inferior a la debacle de los lácteos en el mercado internacional durante 2025, cuando los valores en la plataforma Global Daily Trade (GDT) de la neozelandesa Fonterra se desplomaron casi un 25% para la leche en polvo entera, con una caída crítica del 19% en los remates entre agosto y diciembre.

Sobre el fin del año pasado había incertidumbre con los precios, que ahora parecen estables.

En el primer trimestre de 2026 la tendencia pareció revertirse con una suba del 12% para la leche en polvo.

La última referencia para la tonelada de LPE en Fonterra es de US$ 3.709 el 17 de marzo, 8% menos que hace 12 meses.

"No estamos viendo una suba fuerte y sostenida en el corto plazo. Hay mucha leche en el mundo y, cuando el precio sube, la oferta responde rápidamente, lo que vuelve a presionar los valores a la baja. Es un ciclo normal", explica Bartesaghi.

A pesar del ajuste, el precio de la leche y condiciones climáticas más favorables permiten seguir apostando a aumentar la producción.

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El eje de la innovación y la salud financiera

La salud financiera de los establecimientos muestra una mejoría notable respecto a la agudización del endeudamiento que asfixiaba a los tambos en 2023, luego de una combinación de sequía, lluvias excesivas y una baja fuerte de precios.

El año 2025 cerró con una reducción del 11% en el stock de crédito del sector con el sistema financiero, situándose en US$ 186,67 millones. Más importante aún es la caída de la morosidad al 2% del total, US$ 3,7 millones en diciembre.

DSC_0014 Los productores producen más leche y producen leche con más sólidos. Foto: Juan Samuelle

El frente externo: entre el proteccionismo y las sombras de Brasil

Las tensiones comerciales con Brasil, principal importador, vuelven a ocupar el centro de la agenda.

En coincidencia con el 35º aniversario del Mercosur (26 de marzo de 1991), Uruguay enfrenta nuevamente acusaciones de dumping por parte de la Confederación Nacional para la Agricultura (CNA) de Brasil.

En Brasil el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) decidirá en los próximos días si concreta barreras comerciales argumentando que Uruguay y Argentina realizan dumping, es decir exportar a un precio menor al costo de producción.

La Confederación de Agricultura de Brasil recurrió una primera resolución de agosto de 2025 que fue favorable a Argentina y Uruguay.

El MDIC anunciaría el próximo jueves 2 de abril su resolución.

Gabriel Valdés, gerente general de Conaprole, es tajante al desestimar las denuncias. "Uruguay prácticamente no consume leche en polvo, por lo que el mercado interno no es una referencia válida para hablar de dumping. Hay que mirar que Conaprole exporta a 75 países”, afirmó en Radio Universal, y además exporta a Brasil a precios superiores que al resto del mundo, aprovechando la ventaja arancelaria del 28% del Mercosur frente a los proveedores de fuera de la región.

Ante esa situación, si fuera negativa pone en un riesgo grave las colocaciones de leche en polvo en Brasil.

Uruguay y Argentina concurrirán a la Organización Mundial de Comercio (OMC) si Brasil confirma acusación de dumping.

Convencidos de que no hay ningún argumento valedero detrás de la acusación de dumping que realiza Brasil contra la leche en polvo que ese país importa de Uruguay y Argentina ambos países acordaron concurrir a la OMC en caso de que Brasil ratifique trabas a la importación de ese producto.

La decisión de Brasil se espera que sea negativa para el libre comercio regional, lo que daría lugar a un alineamiento atípico porque Uruguay, políticamente más cercano a Brasil quedaría alineado con Argentina presentando ante la OMC un listado de preguntas que Brasil debería responder.

Aunque la acción no es directamente una situación de litigio, es la fase previa a una protesta formal ante el organismo comercial mundial.

Es una situación también paradojal si consideramos que el bloque logró un acuerdo con la Unión Europea que supone justamente un libre comercio con riesgos para los países sudamericanos, pero también un logro que parecía consolidar al bloque Mercosur.

Las afinidades políticas entre Uruguay y Brasil por ahora no han funcionado al punto que las llamadas realizadas al presidente Lula desde Uruguay no fueron contestadas, dijeron fuentes cercanas a la negociación.

La situación de año electoral en Brasil contribuye a que esta disputa comercial, que viene desde 2023 sea especialmente difícil de solucionar.

En particular se menciona la oposición del vicepresidente Geraldo Alckmin como quien reactivó el tema luego de que organismos del propio Brasil dictaminaran la ausencia de dumping.

La estrategia de Uruguay y Argentina la lleva adelante un estudio de abogados de Brasil que es quien recomendó la comparecencia a la OMC.

Se manejó como una solución establecer un cupo de exportaciones libre de aranceles, solución que fue rechazada por las empresas exportadoras.

Ahora todo depende de una decisión brasileña que muchos asumen será negativa y motivada por la proximidad de las elecciones y que desde la convicción de la ausencia de cualquier aspecto catalogable de dumping parece llevar a un conflicto importante en el Mercosur y en particular entre Uruguay y Brasil.

El pulso de las exportaciones de lácteos

El desempeño exportador de Uruguay en este arranque de 2026 refleja la complejidad del escenario global.

La facturación total por exportaciones de lácteos en el primer bimestre alcanzó los US$ 129 millones, lo que representa una caída del 17% en comparación con el mismo período de 2025 y de 21% en el caso de la leche en polvo entera, principal producto embarcado y que representa 65% de los ingresos.

Esta retracción en dólares se explica por una combinación de menores precios promedio y una demanda más cauta de los principales compradores.

El precio promedio de exportación de la LPE uruguaya se situó en US$ 3.703 por tonelada en febrero, una cifra que, si bien muestra una leve recuperación, todavía se encuentra US$ 484 abajo del pico de US$ 4.187 hace ocho meses según datos de Aduana.

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En cuanto al mapa de destinos, la dependencia regional y la diversificación extra-zona juegan un papel determinante. “Vemos con preocupación creciente nuestra cada vez más absoluta dependencia de la leche en polvo entera y de dos o tres mercados que no presentan un futuro tranquilizador”, sostuvo el dirigente gremial Justino Zavala.

Brasil se mantiene como el principal socio comercial, absorbiendo aproximadamente el 45% de las exportaciones totales. No obstante, las colocaciones han mostrado una desaceleración en volumen debido a la mayor producción interna brasileña y a las crecientes trabas paraarancelarias.

se mantiene como el principal socio comercial, absorbiendo aproximadamente el 45% de las exportaciones totales. No obstante, las colocaciones han mostrado una desaceleración en volumen debido a la mayor producción interna brasileña y a las crecientes trabas paraarancelarias. Argelia , el principal destino fuera del bloque regional sigue operando con cautela. Las ventas hacia el norte de África han enfrentado una competencia agresiva de proveedores europeos, lo que ha presionado los precios de adjudicación en las licitaciones estatales argelinas.

, el principal destino fuera del bloque regional sigue operando con cautela. Las ventas hacia el norte de África han enfrentado una competencia agresiva de proveedores europeos, lo que ha presionado los precios de adjudicación en las licitaciones estatales argelinas. En China , un mercado de US$ 100 millones hasta 2022, la leche en polvo uruguaya fue desplazada cuando Beijing cerró acuerdos de arancel cero con Nueva Zelanda y luego con Australia y quedó fuera de competencia. En 2024 y 2025 se exportaron US$ 5 y US$ 8 millones en lácteos a China.

, un mercado de US$ 100 millones hasta 2022, la leche en polvo uruguaya fue desplazada cuando Beijing cerró acuerdos de arancel cero con Nueva Zelanda y luego con Australia y quedó fuera de competencia. En 2024 y 2025 se exportaron US$ 5 y US$ 8 millones en lácteos a China. La apertura del mercado de Indonesia es una oportunidad tratándose de uno de los países más importantes en la compra de productos lácteos, el tercer comprador de leche en polvo descremada del mundo.

“Es un país que tiene un incremento en el consumo de la población, por lo mismo que pasa en otros países asiáticos como la incorporación de más personas a la clase media y también la occidentalización de los hábitos de consumo en base a proteínas animales”, apuntó la especialista de comercio internacional de INALE, Mercedes Baraibar.

Si bien existe una brecha con otros mercados como Nueva Zelanda, que entra con otra preferencia a Indonesia, “el arancel de 5% está en un nivel que permite que se pueda tener una relación de competencia”, señaló.

Esta dinámica exportadora pone de manifiesto que el sector lácteo uruguayo se encuentra en una fase de "espera activa".

Mientras el volumen de producción en los tambos rompe récords, la capacidad de capturar mejores precios en el mercado global está condicionada por una oferta mundial que se mantiene firme y una logística internacional que, impactada por los conflictos en Oriente Medio, ha visto encarecer los fletes hacia destinos de larga distancia.

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La ganadería como soporte adicional

Un factor que no debe subestimarse en la resiliencia actual del tambero es el extraordinario momento de la carne.

Hoy, el tambo es también un negocio ganadero de alta rotación con ganados valorizados: desde las vaquillonas preñadas hasta los terneros machos y las vacas de descarte.

El precio del ganado lechero está muy firme tanto por el aumento en el precio de la carne como por una mejor situación sectorial.

El negocio cárnico funciona como un soporte adicional que en cierta forma amortigua la suba de costos que viene de la mano del gasoil y los fertilizantes.

“Estamos en un mundo que asusta”, grafica Bartesaghi. Los verdeos ya plantados suponen una ventaja “cuando todos los insumos suban” porque se ha comprado urea a precios previos a los de la guerra, agregó.

El contexto

La lechería está en pleno impulso, pero en la semana próxima puede quedar ante un escollo inesperado si se concretan nuevas barreras en Brasil, mostrando que las grietas del Mercosur no desaparecieron con el acuerdo alcanzado con la Unión Europea.