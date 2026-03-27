Gobierno anunció una suba de los combustibles de 7% y que la fijación de precios, por la guerra en Medio Oriente, será mensual

El gobierno de Yamandú Orsi anunció este viernes que los precios de los combustibles subirán, a partir del 1° de abril, 7% debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente .

El conflicto también afectó la circulación en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, lo que generó una fuerte disrupción en el comercio energético global.

Además, la fijación de los precios de los combustibles se hará de forma mensual y no bimensual, producto de esta misma situación.

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El ajuste se da en un contexto de fuerte escalada internacional: el precio del petróleo superó los US$ 110 por barril en marzo, tras ubicarse en torno a US$ 70 a fines de febrero, lo que implica un aumento superior al 30% en pocas semanas.

El anuncio fue realizado por los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, de Economía y de Industria, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

Oddone explicó que, de no disponer de una banda de ajuste topeada en 7%, los aumentos "serían extraordinariamente más altos" y hubiesen supuesto 13% de aumento en la nafta (en lugar de 7%) y 44% en el gasoil (en lugar de 7%) como había adelantado El Observador.

"O sea, más de $10 pesos en nafta, cuando va a ser de $5,39, más de $50 en gasoil, en lugar de $3 en gasoil", subrayó.

Con el ajuste la nafta Súper 95 sube $ 5,39 y pasará de $76,88 a $ 82,27 por litro como precio máximo de venta al público. El gasoil 50S aumenta $ 3,31 y pasará de $ 47,32 a $ 50,63 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio. El supergás amentará $ 6,2 y su precio pasará de $ 88,46 a $ 94,65 por kilogramo, por lo que la garrafa de 13 kilos mantendrá el costo al público de $1.230, sin envío.

En la región, los aumentos de combustibles oscilaron entre 15% y 60% durante marzo, lo que el gobierno utiliza como argumento para sostener que el ajuste local fue contenido frente al shock externo.

En la conferencia, ambos jerarcas subrayaron que la situación es "extraordinaria". "Estamos haciendo uso de una facultad extraordinaria. No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde los años noventa, desde el inicio de la invasión de Irak a Kwait. Y no tenemos eventos de interrupción del mercado petrolero desde la década de los setenta. No tiene nada que ver, incluso, con lo que ocurrió en 2022 con la invasión de Rusia de Ucrania", describió el ministro de Economía.

Cardona también hizo hincapié en el contexto mundial y regional. Dijo que el 28 de febrero, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, marcó un "hito histórico" y un "antes y un después" en la "oferta y la demanda" de petróleo y sus derivados.

"La Agencia Internacional de Energía está catalogando la realidad como la mayor interrupción de suministro crudo desde 1973, la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia, la cantidad de petróleo perdido supera la registrada durante los dos grandes shocks de la década de 1970", argumentó.

Cambio en la fijación de precios

La estrategia de fijación de precios, entonces, volverá a ser mensual. "El gobierno cuenta con una metodología que establecía una fijación de precios bimensual y una franja que tenía un techo y un piso de 7%. Lo que hemos resuelto es mantenernos en esa metodología, quedarnos dentro de esos guarismos (...) Pero entendemos que al día de hoy nos podemos mantener en ese guarismo del 7% fijándolo de manera mensual", dijo sobre los precios de los combustibles y los cambios que regirán desde el 1° de abril.

"Es una estrategia de mitigación de efectos hasta que terminemos de comprender adecuadamente lo que ocurre. Ese es el enfoque extraordinario", dijo Oddone.

El ajuste se ampara en una cláusula de excepción prevista en el decreto 130/025, que habilita al Poder Ejecutivo a apartarse del mecanismo habitual de fijación de precios ante situaciones extraordinarias del mercado.