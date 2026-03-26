La guerra y los combustibles: EEUU permite más uso de etanol ante posible escasez por guerra con Irán

Los impactos derivados de la guerra en Medio Oriente persisten: la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) autorizó la venta de combustibles con mayor componente de etanol , ante una posible interrupción en el suministro provocada por el conflicto contra Irán .

"Según la información de la que disponemos, prevemos una posible interrupción en el suministro de combustible en Estados Unidos", declaró el jefe de la agencia, Lee Zeldin en una conferencia de prensa durante el foro de energía global CERAWeek en Houston, tras el fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo a raíz del inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La EPA emitió una "exención temporal de emergencia para combustibles" que permite la venta de E15 (gasolina con un 15% de etanol) durante el verano boreal. Esta venta suele estar prohibida debido a las preocupaciones ambientales relacionadas con la volatilidad del combustible.

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La EPA también eliminó "todos los impedimentos federales para la venta de E10" (gasolina con un 10% de etanol), añadió Zeldin.

AFP__20260325__A4PA4PF__v1__MidRes__Ceraweek2026OilAndEnergyConference Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, habla durante una conferencia de prensa en la conferencia de energía 2026 CERAWeek by S&P Global en Houston, Texas, el 25 de marzo de 2026. Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP

Mezcla con etanol con límites

En virtud de la Ley de Aire Limpio, la EPA impone límites a la venta de combustibles mezclados con etanol debido a la preocupación por su contribución al ozono troposférico, un componente principal del esmog.

Las medidas de la EPA sobre el E15 y el E10 entrarán en vigor el 1° de mayo —fecha oficial de inicio de la temporada de verano de la agencia— durante 20 días, el máximo permitido por la Ley de Aire Limpio.

El gobierno estadounidense ha emitido con frecuencia exenciones similares en los últimos años, renovándolas cada vez que expiran.

Impactos por la guerra en Medio Oriente

Los precios mundiales del petróleo se han disparado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, y los consumidores estadounidenses han experimentado un aumento del 33,6 % en el precio de la gasolina regular desde entonces, según datos del club automovilístico AAA.

El poder de compra ha sido una preocupación política clave para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado haber combatido la inflación a pesar de que los precios se mantienen persistentemente altos.

Los consumidores estadounidenses se han visto afectados durante años por una inflación superior a la esperada tras la pandemia, que aún se sitúa significativamente por encima del objetivo a largo plazo de 2% fijado por el banco central.

"El presidente Trump está impulsando el dominio energético estadounidense, y la medida de hoy reducirá directamente los precios en las gasolineras y envía una clara señal de demanda a nuestros productores nacionales de biocombustibles", declaró la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Rollins también señaló que la exención supondría un impulso para los agricultores estadounidenses, que producen el etanol que se utiliza en la mezcla de combustible.

Fuente: AFP