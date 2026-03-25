Chefs y expertos en gastronomía de tres continentes conocen de primera mano el plus de las carnes uruguayas

Una decena de chefs y otros expertos en gastronomía , procedentes desde países de tres continentes , son protagonistas en una actividad local que tiene por objetivo promocionar la marca Uruguay Meats y las bondades de las carnes uruguayas , informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

La actividad, organizada por Uruguay Meats -marca sectorial de promoción de carnes liderada por el INAC-, forma parte de una semana de inmersión en el país, donde los chefs invitados recorren el origen de la carne uruguaya: desde el campo y los sistemas de producción, hasta las cocinas más destacadas del país.

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Según se explicó, la carne uruguaya inspira a chefs del mundo en una experiencia única en Uruguay: especialistas reconocidos internacionalmente se concentraron en una experiencia inmersiva esta semana para conocer la carne uruguaya y los atributos del producto .

El lunes 23 se realizó una mesa redonda en La Barra, Maldonado, donde cocinaron los platos de su cultura y país, utilizando carne uruguaya como ingrediente principal.

Durante su estadía, los chefs participan de diversas actividades que incluyen visitas a establecimientos ganaderos, una planta frigorífica, experiencias de asado tradicional y recorridos por restaurantes de alta cocina.

Una experiencia que conecta el producto desde su origen hasta su máxima expresión gastronómica, es decir del campo a las mejores cocinas Una experiencia que conecta el producto desde su origen hasta su máxima expresión gastronómica, es decir del campo a las mejores cocinas

Influencers del rubro gastronómico fueron invitados a vivir esta experiencia en primera persona, en un almuerzo íntimo donde los chefs prepararon recetas representativas de sus países, con carne uruguaya, tal como las sirven en sus propios restaurantes alrededor del mundo.

Los cortes degustados

En esta ocasión se degustaron distintos cortes y preparaciones, desde picaña, asado y lomo, hasta mondongo y mollejas, en una propuesta que puso en valor la versatilidad y calidad del producto uruguayo.

Los platos fueron presentados en formato buffet, cada uno identificado con su nombre y el chef autor, permitiendo a los asistentes recorrer libremente las distintas propuestas gastronómicas. La experiencia estuvo acompañada por vinos uruguayos y culminó con un postre típico nacional.

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Los visitantes

Martín Kjall, sueco, restaurante AG.

Tobías Arnold, alemán, restaurante Blockhouse.

Jaime Artola, español, del restaurante Fireside (Hong Kong).

Carlos Sotomayor, peruano, del restaurante High Yaki (Shanghai).

Gabriele del Grossi, italiano, de Armani Restaurants (Shanghai).

Michel Weindling, francés, del restaurante Cuivre (Shanghai).

Marco Morandini, italiano, del restaurante 1929 by Guillaume Galliot (Shanghai).

Frederic Jaros, canadiense, del restaurante Ting (Shanghai).

Timothy Clowers, estadounidense (creador de contenidos).

Luis Xiao, chino (importador).

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Chefs de tres continentes y una sola carne: la uruguaya

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Uruguay Meats para posicionar la carne uruguaya en mercados clave a nivel global.

China, Estados Unidos y Europa se encuentran entre los principales destinos de exportación del país, y los chefs invitados provienen precisamente de estos mercados, donde el producto uruguayo gana cada vez más reconocimiento en la alta gastronomía.

El objetivo de esta instancia fue acercar a prensa e influencers locales al trabajo que Uruguay Meats desarrolla a nivel internacional para posicionar la carne uruguaya en los mercados más exigentes, construyendo su reconocimiento como producto premium.

Asimismo, fue una oportunidad para interactuar con chefs de destacada trayectoria en la alta gastronomía global, quienes eligen carne uruguaya para sus cocinas, valorando su calidad, trazabilidad y origen natural.

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Las recetas

Vacío con puré de morrón rojo, espuma de manteca noisette y aceite de hierbas.

Buseca (guiso milanés de mondongo y porotos).

Ravioles de ricota y porcini, hongos de pino.

Tournedos Rossini.

Tartar de carne y anticucho de mollejas.

Picaña estilo asado.

Tartar de carne uruguaya sobre tostada de maíz, hongos silvestres, frisée, queso artesanal y vinagreta de tomate.