¿Cuáles son las 10 carreras con mejor salida laboral en Uruguay?

El trabajo para toda la vida parece ser cosa del pasado. Las nuevas tendencias del mercado de trabajo apuntan a que el aprendizaje continuo y la capacidad de reinventarse son las grandes cualidades que cobran protagonismo en la nueva trayectoria laboral .

“En un contexto donde el mercado de trabajo se transforma de manera constante y el avance tecnológico acelera los cambios, los conocimientos y las habilidades laborales requieren actualizarse de forma permanente”, sostiene la CEO de Randstad para Uruguay, Argentina, Chile y México, Andrea Ávila .

En el marco de un estudio elaborado por la consultora que presenta las 10 carreras con mejores perspectivas laborales en Uruguay , la CEO destaca que la carrera de grado representa “apenas el punto de partida de un proceso de aprendizaje continuo, hoy necesario para sostener la empleabilidad y construir una trayectoria profesional”.

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Según el estudio elaborado por los especialistas en reclutamiento y gestión de talento de Randstad, estas carreras y disciplinas tienen buena proyección de demanda laboral en Uruguay para 2026:

Ingeniería

Todas las ramas de la ingeniería presentan alta empleabilidad en organizaciones de distintos sectores. Más allá de la especialización, los ingenieros son particularmente demandados por su aporte para la mejora de la eficiencia, la reducción de costos, la gestión de proyectos y la optimización de recursos, lo que les da una gran versatilidad en el mercado laboral.

Economía y finanzas

En un contexto de alta volatilidad económica en el sector financiero, la gestión eficiente de riesgos, inversiones y estrategias económico-financieras es clave para la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. Además, la digitalización del sector está impulsando la búsqueda de perfiles con conocimientos en tecnología financiera (Fintech), blockchain y automatización de procesos contables y financieros, afirman desde la consultora.

Marketing digital

La transformación digital consolidó la necesidad de profesionales capaces de diseñar estrategias de posicionamiento en el canal online, integrando creatividad y análisis de datos para potenciar la visibilidad, el impacto y la performance de las marcas en entornos digitales.

Programación

Las carreras relacionadas con el desarrollo de software y programación continúan liderando la demanda en perfiles de tecnología. El descalce entre la oferta y demanda de este tipo de perfiles, en especial con seniority, siguen posicionando a esta disciplina como una de las más atractivas y estratégicas para el desarrollo profesional, subrayan desde Randstad.

Data Science y Analítica de Datos

La interpretación de grandes volúmenes de información es cada vez más relevante en las empresas, a partir del rol que tienen hoy los datos en la toma de decisiones estratégicas y para optimizar la implementación de inteligencia artificial de las empresas. Es por eso que profesionales en Data Science, Business Intelligence y analítica avanzada son cada vez más requeridos en empresas y organizaciones de diferentes sectores y tamaños.

Logística y Supply chain

La expansión del comercio electrónico y el rol central de la logística en la economía digital hacen que la formación en gestión de procesos de almacenamiento, despacho y distribución sea un campo de desarrollo profesional cada vez más demandado por empresas de todos los sectores.

Ciencias de la Computación

Abarcando una variedad de campos, desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y la analítica de datos, esta disciplina de base está impulsada por el crecimiento de la digitalización y la automatización en todos los sectores, traccionando la demanda de especialistas con buena formación.

Negocios digitales

Esta nueva disciplina impulsa la formación de profesionales que integran conocimientos tecnológicos con visión estratégica y gestión empresarial, capaces de impulsar la innovación y optimizar procesos de negocio en entornos digitales en diversos sectores y mercados verticales.

Biotecnología

Con aplicaciones en salud, industria, agricultura y pharma, esta disciplina requiere profesionales con formación en Biología, Química, Ingeniería y Biomedicina, reparados para responder a nuevas demandas de habilidades laborales que cruzan el campo científico con el tecnológico.

Ecología y ciencias ambientales

Con foco en el análisis de la relación entre los organismos y su ambiente, estas áreas de estudios están ganando protagonismo a partir de las iniciativas de conservación y sostenibilidad.