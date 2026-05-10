Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Martes:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Metsul anunció mañanas gélidas y temperaturas bajo cero por masa de aire polar en la región: así afectará a Uruguay

De acuerdo con los expertos, desde este domingo la situación climática empezará a empeorar producto de un "refuerzo de aire polar" que dejará varios días con bajas temperaturas

10 de mayo de 2026 18:40 hs
Frío polar
Metsul

El centro meteorológico brasileño Metsul avisó por el ingreso de una masa de aire polar en la región que provocará mañanas frías con temperaturas "gélidas y bajo cero" en ciudades brasileñas del sur que limitan con Uruguay.

De acuerdo con los expertos, desde este domingo la situación climática empezará a empeorar producto de un "refuerzo de aire polar" que dejará varios días con bajas temperaturas.

"La temperatura se mantendrá baja durante todo el día y descenderá considerablemente al final de la tarde y al anochecer", avisaron y anunciaron que en las próximas horas se registrarán valores "muy por debajo del promedio" para esta época del año.

Más noticias

Meteorólogos, Inumet y Metsul advierten por un fin de semana "bastante complicado" con frío intenso, lluvias y vientos fuertes

Metsul advirtió por llegada de "ciclón bomba" y anunció que los vientos "más intensos" se concentrarán en Uruguay

A partir de este refuerzo de frío, explicaron, las noches y madrugadas "más frías", con temperaturas "gélidas y bajo cero", se comenzarán a sentir desde el lunes y hasta el miércoles.

"Cientos de ciudades en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, así como muchas en Paraná, experimentarán temperaturas mínimas entre 0ºC y 5ºC en los próximos días, y se pronostican temperaturas negativas en un gran número de localidades", pronosticaron sobre ciudades límites con Uruguay.

Además, anunciaron en base a mapas de proyecciones la formación de heladas en la zona sur de Brasil y en la noreste del Uruguay.

Este mal tiempo comenzaría a mejorar desde el jueves con una suba de temperaturas y una disminución considerable en la cantidad de ciudades con posible formación de heladas.

Las más leídas

"Tenía vasos, fernet y hasta hielo": hombre alcoholizado manejaba a 100 km/h, a contramano y tenía denuncias por conducir ebrio

Los pobres no viven igual que hace 15 años: Mides actualiza el índice con el que otorga asignaciones y le dice "al resto del Estado quiénes son los más vulnerables"

Justicia procesó a un sobrino del dictador Gregorio Álvarez por caso de torturas y privación de libertad en Rivera

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Temas

Metsul frío temperaturas aire polar

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos