Metsul anunció mañanas gélidas y temperaturas bajo cero por masa de aire polar en la región: así afectará a Uruguay

El centro meteorológico brasileño Metsul avisó por el ingreso de una masa de aire polar en la región que provocará mañanas frías con temperaturas "gélidas y bajo cero" en ciudades brasileñas del sur que limitan con Uruguay.

De acuerdo con los expertos, desde este domingo la situación climática empezará a empeorar producto de un "refuerzo de aire polar" que dejará varios días con bajas temperaturas.

"La temperatura se mantendrá baja durante todo el día y descenderá considerablemente al final de la tarde y al anochecer" , avisaron y anunciaron que en las próximas horas se registrarán valores "muy por debajo del promedio" para esta época del año.

Metsul advirtió por llegada de "ciclón bomba" y anunció que los vientos "más intensos" se concentrarán en Uruguay

Meteorólogos, Inumet y Metsul advierten por un fin de semana "bastante complicado" con frío intenso, lluvias y vientos fuertes

A partir de este refuerzo de frío, explicaron, las noches y madrugadas "más frías" , con temperaturas "gélidas y bajo cero" , se comenzarán a sentir desde el lunes y hasta el miércoles.

"Cientos de ciudades en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, así como muchas en Paraná, experimentarán temperaturas mínimas entre 0ºC y 5ºC en los próximos días, y se pronostican temperaturas negativas en un gran número de localidades", pronosticaron sobre ciudades límites con Uruguay.

Además, anunciaron en base a mapas de proyecciones la formación de heladas en la zona sur de Brasil y en la noreste del Uruguay.

Este mal tiempo comenzaría a mejorar desde el jueves con una suba de temperaturas y una disminución considerable en la cantidad de ciudades con posible formación de heladas.