Corriente en chorro y "ciclón bomba" en Argentina: qué puede pasar en Uruguay por el fenómeno que afecta al sur de Brasil

Una intensa corriente en chorro de bajo nivel comenzará a afectar entre este jueves y viernes al sur de Brasil, el noreste de Argentina y Paraguay, en un escenario meteorológico marcado por la formación de un “ ciclón bomba ” frente a las costas argentinas. El fenómeno generará vientos muy fuertes, ingreso de aire cálido y posterior avance de un frente frío en la región, según informó la agencia meteorológica brasileña Metsul.

El corredor de viento se extenderá desde el sur de Bolivia hasta el estado de Rio Grande do Sul, limítrofe con Uruguay , con velocidades estimadas entre 100 y 130 km/h a unos 1.500 metros de altura. El sistema estará asociado a un proceso de ciclogénesis en el este de Argentina que derivará en la formación de un ciclón extratropical “muy intenso”.

El informe señala que los mayores impactos se sentirán en el oeste, centro y sur de Rio Grande do Sul, donde se esperan ráfagas de entre 70 y 90 km/h y, en zonas aisladas, superiores a 100 km/h.

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Aunque el fenómeno tendrá su núcleo principal sobre el sur de Brasil y el este argentino, las condiciones podrían repercutir en Uruguay debido a la cercanía con Rio Grande do Sul y al avance del frente frío sobre la región.

En los últimos días, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió por un escenario de tormentas fuertes, lluvias abundantes y vientos intensos entre jueves y viernes, especialmente en el norte y este del país. La presencia de una corriente en chorro de bajo nivel suele potenciar el desarrollo de tormentas severas y el incremento de las ráfagas de viento antes del ingreso de aire frío.

El fenómeno también favorecerá un marcado contraste térmico. Antes del cambio de masa de aire, ingresará aire cálido y seco desde el norte, mientras que hacia el viernes y sábado se prevé un descenso de temperatura acompañado por viento intenso y baja sensación térmica.

La corriente en chorro de bajo nivel —conocida como LLJ por sus siglas en inglés— es un corredor de viento en capas bajas de la atmósfera que suele originarse en Bolivia o el centro-oeste de Brasil y desplazarse hacia la cuenca del Plata. Estos episodios son frecuentes antes de eventos de tormentas severas y ciclones extratropicales en la región.