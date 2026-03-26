Mundial 2026: Marruecos nacionalizó a siete jugadores en dos semanas y confía en pelear por la Copa del Mundo

A menos de tres meses del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, las distintas selecciones clasificadas trabajan en los detalles finales para su participación en la máxima cita del fútbol, con los amistosos de la fecha FIFA de marzo como última ventana para ver a sus equipos en cancha. Marruecos , además, realizó un importante trabajo en los escritorios.

Después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le diera la Copa de África meses después de perderla con Senegal, y antes de los amistosos con Ecuador y Paraguay de los próximos días, la Federación Real Marroquí de Fútbol nacionalizó a siete jugadores en un lapso de 13 días , con la mira puesta en el Mundial 2026 y en el de 2030, que organizará junto a España y Portugal.

La racha comenzó el 13 de marzo, cuando la Plataforma de cambio de asociación de la FIFA reportó que Sami Bouhoudane , jugador de 18 años nacido en Países Bajos y formado en el PSV, pasó a los registros de la federación marroquí.

Tres días después Oualid Agougil (20 años) y Ayoud Ouarghi (18 años) , ambos nacidos en Países Bajos y jugando en el Utrecht y el Feyenoord respectivamente, también fueron nacionalizados. El 18 de marzo también se confirmó de nacionalidad de Benjamin Khaderi , otro juvenil holandés de 18 años perteneciente al PSV.

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Entre este miércoles y jueves Marruecos nacionalizó a otros tres futbolistas: Rayane Bounida (futbolista belga de 20 años que juega en el Ajax de Países Bajos), Saif Eddien Lazar (belga de 19 años, jugador del Genk de ese país) y Lucas Jean Issa Laye Diop (francés de 29 años que se desempeña en el Fulham inglés).

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De estos jugadores, Issa Diop y Bounida ya fueron convocados por el DT Mohamed Ouahbi, que sucedió a Walid Regragui tras la Copa de África, para la doble fecha de amistosos de marzo.

Todas estas nacionalizaciones forman parte de un plan de captación que Marruecos comenzó hace más de 15 años, y que además de la última copa africana también tuvo como frutos la obtención del Mundial Sub 20 de 2025 y la llegada a semifinales en el Mundial de Qatar 2022, la mejor participación de un equipo africano en la historia del torneo.

Algunas de las máximas figuras marroquíes llegaron a la selección gracias a este trabajo, como el golero Yassine Bono, el lateral Achraf Hakimi (España) y los atacantes Hakim Ziyech (Países Bajos) y Brahím Díaz (España).

Además, los marroquíes se plantean pelear por los dos próximos mundiales. "No queremos esperar al Mundial 2030 para ser campeones del mundo, Marruecos lo va a intentar en 2026", dijo en los últimos días el DT del combinado.

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