Día de repechajes para el Mundial 2026: a qué hora y por dónde ver los partidos de la repesca europea y el encuentro de Bolivia

Este jueves 26 de marzo se comenzarán a definir los últimos clasificados para el Mundial 2026, con varios partidos del repechaje europeo y el encuentro de Bolivia contra Surinam por la repesca internacional.
En Europa hay 16 equipos que siguen con posibilidades de asistir a la cita mundialista, con cuatro cupos en juego. La UEFA los dividió en cuatro zonas, que tendrán un enfrentamiento de semifinales (localía para los mejores ocho del ranking en noviembre de 2025) y una final (sede por sorteo), ambos a partido único, para definir los clasificados.
En tanto, el repechaje internacional tiene seis participantes divididos a la mitad, que se enfrentarán en México. Bolivia y Surinam se cruzarán en la primera semifinal, y el ganador jugará una final contra Irak por un puesto en la copa. Del otro lado Nueva Caledonia chocará contra Jamaica este viernes, y el ganador definirá un cupo con República Democrática del Congo.
Este miércoles además se disputarán ocho partidos de la repesca europea, que definirán las cuatro finales para acceder al Mundial.
Los horarios y por dónde ver los partidos de repechaje para el Mundial 2026
Repechaje internacional
- Bolivia vs Surinam (semifinales). 19:00, DSports.
El ganador de esta serie (que también integra Irak) ingresará al Grupo I del Mundial junto con Francia, Senegal y Noruega.
Repechaje europeo
- Turquía vs Rumania (semifinales, zona 3). 14:00, ESPN 2.
- Italia vs Irlanda del Norte (semifinales, zona 1). 16:45, ESPN.
- Gales vs Bosnia y Herzegovina (semifinales, zona 1). 16:45, ESPN 2.
- Ucrania vs Suecia (semifinales, zona 2). 16:45, Disney +.
- Polonia vs Albania (semifinales, zona 2). 16:45, Disney +.
- Eslovaquia vs Kosovo (semifinales, zona 3). 16:45, Disney +.
- Dinamarca vs Macedonia del Norte (semifinales, zona 4). 16:45, Disney +.
- República Checa vs Irlanda (semifinales, zona 4). 16:45, Disney +.
El ganador de la zona 1 va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
El que supere la zona 2 irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
La zona 3 meterá a un conjunto en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
En tanto, la zona 4 definirá el rival de México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.