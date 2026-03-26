Día de repechajes para el Mundial 2026: a qué hora y por dónde ver los partidos de la repesca europea y el encuentro de Bolivia

Este jueves 26 de marzo se comenzarán a definir los últimos clasificados para el Mundial 2026 , con varios partidos del repechaje europeo y el encuentro de Bolivia contra Surinam por la repesca internacional.

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En Europa hay 16 equipos que siguen con posibilidades de asistir a la cita mundialista , con cuatro cupos en juego. La UEFA los dividió en cuatro zonas , que tendrán un enfrentamiento de semifinales (localía para los mejores ocho del ranking en noviembre de 2025) y una final (sede por sorteo), ambos a partido único, para definir los clasificados.

En tanto, el repechaje internacional tiene seis participantes divididos a la mitad , que se enfrentarán en México. Bolivia y Surinam se cruzarán en la primera semifinal , y el ganador jugará una final contra Irak por un puesto en la copa. Del otro lado Nueva Caledonia chocará contra Jamaica este viernes , y el ganador definirá un cupo con República Democrática del Congo .

Este miércoles además se disputarán ocho partidos de la repesca europea , que definirán las cuatro finales para acceder al Mundial.

La repesca europea para el Mundial se pone en marcha este jueves: mirá cuándo y cómo se jugarán los playoffs con 16 selecciones que buscarán cuatro cupos

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Los horarios y por dónde ver los partidos de repechaje para el Mundial 2026

Repechaje internacional

Bolivia vs Surinam (semifinales). 19:00, DSports.

El ganador de esta serie (que también integra Irak) ingresará al Grupo I del Mundial junto con Francia, Senegal y Noruega.

Repechaje europeo

Turquía vs Rumania (semifinales, zona 3). 14:00 , ESPN 2.

(semifinales, zona 3). , Italia vs Irlanda del Norte (semifinales, zona 1). 16:45 , ESPN.

(semifinales, zona 1). , Gales vs Bosnia y Herzegovina (semifinales, zona 1). 16:45 , ESPN 2.

(semifinales, zona 1). , Ucrania vs Suecia (semifinales, zona 2). 16:45 , Disney + .

(semifinales, zona 2). , . Polonia vs Albania (semifinales, zona 2). 16:45 , Disney + .

(semifinales, zona 2). , . Eslovaquia vs Kosovo (semifinales, zona 3). 16:45 , Disney + .

(semifinales, zona 3). , . Dinamarca vs Macedonia del Norte (semifinales, zona 4). 16:45 , Disney + .

(semifinales, zona 4). , . República Checa vs Irlanda (semifinales, zona 4). 16:45, Disney +.

El ganador de la zona 1 va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

El que supere la zona 2 irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

La zona 3 meterá a un conjunto en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

En tanto, la zona 4 definirá el rival de México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.