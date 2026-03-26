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Día de repechajes para el Mundial 2026: a qué hora y por dónde ver los partidos de la repesca europea y el encuentro de Bolivia

Este jueves se jugarán nueve partidos, que definirán las finales del repechaje europeo y si Bolivia sigue con chances de acceder al Mundial 2026

26 de marzo de 2026 11:08 hs
La Copa del Mundo de la FIFA

La Copa del Mundo de la FIFA

Este jueves 26 de marzo se comenzarán a definir los últimos clasificados para el Mundial 2026, con varios partidos del repechaje europeo y el encuentro de Bolivia contra Surinam por la repesca internacional.

En Europa hay 16 equipos que siguen con posibilidades de asistir a la cita mundialista, con cuatro cupos en juego. La UEFA los dividió en cuatro zonas, que tendrán un enfrentamiento de semifinales (localía para los mejores ocho del ranking en noviembre de 2025) y una final (sede por sorteo), ambos a partido único, para definir los clasificados.

En tanto, el repechaje internacional tiene seis participantes divididos a la mitad, que se enfrentarán en México. Bolivia y Surinam se cruzarán en la primera semifinal, y el ganador jugará una final contra Irak por un puesto en la copa. Del otro lado Nueva Caledonia chocará contra Jamaica este viernes, y el ganador definirá un cupo con República Democrática del Congo.

Este miércoles además se disputarán ocho partidos de la repesca europea, que definirán las cuatro finales para acceder al Mundial.

"Si ganamos el Mundial, que nos entierren ahí, lo firmamos ahora": la conferencia de prensa de Guillermo Varela y Joaquín Piquerez

La repesca europea para el Mundial se pone en marcha este jueves: mirá cuándo y cómo se jugarán los playoffs con 16 selecciones que buscarán cuatro cupos

Los horarios y por dónde ver los partidos de repechaje para el Mundial 2026

Repechaje internacional

  • Bolivia vs Surinam (semifinales). 19:00, DSports.

El ganador de esta serie (que también integra Irak) ingresará al Grupo I del Mundial junto con Francia, Senegal y Noruega.

Repechaje europeo

  • Turquía vs Rumania (semifinales, zona 3). 14:00, ESPN 2.
  • Italia vs Irlanda del Norte (semifinales, zona 1). 16:45, ESPN.
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina (semifinales, zona 1). 16:45, ESPN 2.
  • Ucrania vs Suecia (semifinales, zona 2). 16:45, Disney +.
  • Polonia vs Albania (semifinales, zona 2). 16:45, Disney +.
  • Eslovaquia vs Kosovo (semifinales, zona 3). 16:45, Disney +.
  • Dinamarca vs Macedonia del Norte (semifinales, zona 4). 16:45, Disney +.
  • República Checa vs Irlanda (semifinales, zona 4). 16:45, Disney +.

El ganador de la zona 1 va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

El que supere la zona 2 irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

La zona 3 meterá a un conjunto en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

En tanto, la zona 4 definirá el rival de México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.

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