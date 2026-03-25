Repechaje para el Mundial 2026: el formato y el rival que enfrentará Bolivia este jueves en la clasificación a la Copa del Mundo

El próximo 11 de junio se dará inicio al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , siendo el primero en la historia que se juega en tres países distintos y con 48 selecciones , aunque todavía hay 22 equipos con chances de clasificar ya que aún faltan definir a seis representantes , entre ellos Bolivia .

Hay dos vías de clasificación al máximo certamen deportivo: el Repechaje Intercontinental , que disputan dos equipos de Centroamérica, una de Oceanía, una de África, una de Asía y una de Sudamérica (Bolivia), y el Repechaje Europeo que abarca más cantidad de seleccionados que se disputan las chances de clasificar.

El Repechaje Intercontinental dividirá a sus seis participantes en dos llaves de tres . Las dos selecciones con peor ranking FIFA de cada zona chocarán en una semifinal y el que gane jugará la final ante el mejor.

Entonces, en este escenario, en primera instancia Bolivia chocará ante Surinam este jueves 26 de marzo a las 19:00 horas en Monterrey y el vencedor de dicho encuentro jugará el duelo decisivo ante Irak el miércoles 1° de abril. El ganador de esta serie ingresará al Grupo I del Mundial junto con Francia, Senegal y Noruega.

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En la otra llave del Repechaje Intercontinental, Nueva Caledonia chocará contra Jamaica el viernes 27 de marzo en Guadalajara, mientras que la República Democrática del Congo espera en la final al ganador del duelo mencionado anteriormente, que se jugará el 31 de marzo. El combinado que clasifique integrará el Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

El formato del repechaje europeo

Por otro lado, Europa dividió a sus 16 aspirantes al Mundial en cuatro zonas, que tendrán un enfrentamiento de semifinales (localía para los mejores ocho del ranking en noviembre de 2025) y una final (sede por sorteo), ambos a partido único. Los cuatro ganadores irán al Mundial.

La primera zona está conformada por Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina. El ganador de esta serie va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

La segunda está integrada por Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; el país los dos ganadores se enfrentarán entre sí y el último vencedor irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

La tercera, que meterá a un conjunto en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia, está formada por Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo.

Y por último, el último grupo está integrado por Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda, y el ganador definirá el rival de México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.