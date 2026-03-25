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Ricardo Arjona vuelve al Estadio Centenario: cuándo comienza la venta de entradas

El músico guatemalteco Ricardo Arjona volverá a cantar en el Estadio Centenario el próximo 27 de mayo y la venta de entradas empezará próximamente

25 de marzo de 2026 19:10 hs
Ricardo Arjona vuelve al Estadio Centenario

Ricardo Arjona vuelve al Estadio Centenario

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Ricardo Arjona vuelve a los escenarios mundiales con su gira Lo que el Seco no dijo, en el marco del lanzamiento de su último disco: Seco. Y el recorrido del artista guatemalteco por escenarios internacionales lo traerá nuevamente al Estadio Centenario, tres años después de su último show en Uruguay.

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En junio de 2025 Arjona anunció que volvería a girar, dos años después de anunciar que se retiraría de los escenarios debido a un problema de salud. Tras terminar su gira anterior, el músico se operó dos veces la columna en Barcelona y comenzó una rehabilitación de varios meses, que ahora llegó a su fin.

Ahora, el compositor de clásicos como Fuiste tú o Historia de taxi, anunció que se reencontrará con su público uruguayo en un show que será el próximo 27 de mayo a las 21:00 en el estadio mundialista.

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La preventa será exclusiva para clientes con tarjetas de crédito Itaú y Canjes Volar a partir de este jueves 26 de marzo a las 10:00. La venta general comenzará tres días después, el sábado 28 de marzo a las 10:00.

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El tour es la continuación de su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a finales de 2025. La gira, anunciada como "la producción más ambiciosa y espectacular de toda su trayectoria", comenzó el pasado 30 de enero en un recorrido que incluye espectáculos en diversos escenarios de Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

Con un repertorio que abarca cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum Seco.

"Este viaje que empecé en silla de ruedas y salas de hospital durante los primeros meses, y terminé caminando, casi corriendo. Me fui para adentro cuando escribí este proyecto, celebré la vida y la lloré. Todo está puesto en el, las cosas del corazón, las de la vida y las del tiempo", dijo Arjona sobre el disco, que incluye un homenaje a sus padres, y tiene una foto de su infancia en la tapa.

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