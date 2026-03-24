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Jorge Drexler agotó el Antel Arena y suma una nueva fecha: los detalles del segundo show y la venta de entradas

El cantautor uruguayo tocará en junio en el Antel Arena, y las entradas para su primer show en cuatro año volaron

24 de marzo de 2026 10:18 hs
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El regreso de Jorge Drexler al Antel Arena agotó las entradas de su primer show y este lunes se anunció que habrá una nueva fecha, algo que ya había sido adelantado previamente a la hora de promocionar la gira por su nuevo disco, Taracá.

El uruguayo tendrá, entonces, dos presentaciones en junio de 2026: el sábado 6 —para el que se agotaron las localidades— y el domingo 7, la nueva fecha.

La preventa de las nuevas localidades comenzará este miércoles a partir de las 12 de mediodía y será solo para quienes tengan tarjetas de crédito y débito BROU VISA y BROU Recompensa Mastercard. La venta general comienza el viernes a las 12 del mediodía.

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Para Drexler, según dijo en conversación con El Observador, Taracá es una suerte de "puente abierto" entre las canciones y la música.

Siento que nuestro trabajo como escritores de canciones es mantener los puentes abiertos, es mantener la sincronía entre personas para que pueda seguir habiendo un intercambio, inclusive entre personas que piensan diferente”, dijo.

“Creo que en ese rol la canción tiene más para aportar como elemento de sincronicidad, de empatía y de conexión, que como elemento ideológico. Yo, como cancionista, soy menos interesante como opinador que como conector”, agregó Drexler sobre un disco que sale en un mundo dividido e incierto.

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