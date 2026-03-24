Jorge Drexler agotó el Antel Arena y suma una nueva fecha: los detalles del segundo show y la venta de entradas

El regreso de Jorge Drexler al Antel Arena agotó las entradas de su primer show y este lunes se anunció que habrá una nueva fecha, algo que ya había sido adelantado previamente a la hora de promocionar la gira por su nuevo disco, Taracá.

El uruguayo tendrá, entonces, dos presentaciones en junio de 2026: el sábado 6 —para el que se agotaron las localidades— y el domingo 7, la nueva fecha.

La preventa de las nuevas localidades comenzará este miércoles a partir de las 12 de mediodía y será solo para quienes tengan tarjetas de crédito y débito BROU VISA y BROU Recompensa Mastercard. La venta general comienza el viernes a las 12 del mediodía.

Taracá, el nuevo disco de Jorge Drexler: una celebración candombera para un mundo dividido e incierto

Jorge Drexler: "Como cancionista soy menos interesante como opinador que como conector"

Con Taracá, un disco que bebe más que nunca de las influencias de la música popular uruguaya, más precisamente del candombe, Drexler volverá a Uruguay a tocar tras su última presentación en ese mismo escenario, que fue en setiembre de 2022, cuando llegó a cantar las canciones de su anterior y premiado disco Tinta y tiempo.

Embed - Jorge Drexler presenta su nuevo disco atravesado por el candombe, Taracá

Para Drexler, según dijo en conversación con El Observador, Taracá es una suerte de "puente abierto" entre las canciones y la música.

“Siento que nuestro trabajo como escritores de canciones es mantener los puentes abiertos, es mantener la sincronía entre personas para que pueda seguir habiendo un intercambio, inclusive entre personas que piensan diferente”, dijo.

“Creo que en ese rol la canción tiene más para aportar como elemento de sincronicidad, de empatía y de conexión, que como elemento ideológico. Yo, como cancionista, soy menos interesante como opinador que como conector”, agregó Drexler sobre un disco que sale en un mundo dividido e incierto.