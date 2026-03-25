Llamado laboral de Antel para 48 vendedores con sueldo de 61 mil pesos y secundaria completa: los requisitos

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) abrió un nuevo llamado laboral para cubrir 48 puestos de trabajo fijos en Montevideo y diversas localidades del interior. La convocatoria está dirigida a personas con educación secundaria completa y ofrece un paquete salarial altamente competitivo.

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El Llamado Nº 5790/2026 busca incorporar personal bajo el perfil de "Ventas Básico". Los seleccionados tendrán la responsabilidad de atender a clientes y agentes de venta, brindar información sobre servicios, gestionar facturación y realizar tareas operativas en los locales.

Al tratarse de cargos presupuestados, esta oportunidad representa una vía de ingreso estable a una de las empresas públicas más importantes de Uruguay.

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El puesto exige una disponibilidad de 40 horas semanales, organizadas bajo un régimen de turnos y descansos rotativos. En cuanto a la remuneración, Antel ofrece el siguiente esquema:

Sueldo base nominal: $ 41.245 (a valores de enero 2026).

Partida de alimentación: $ 20.312.

Total mensual fijo: $ 61.557 nominales.

Beneficios extra: Posibilidad de sumar hasta un 30% adicional sobre el sueldo base por el cumplimiento de metas comerciales y de desempeño.

Requisitos Excluyentes

Para que la postulación sea válida y avance a la etapa de sorteo y pruebas de conocimiento, los aspirantes deben cumplir estrictamente con las siguientes condiciones:

Tener 18 años cumplidos o más al momento del cierre de la inscripción.

Poseer ciudadanía uruguaya (natural o legal).

Ser egresado de Bachillerato completo (Secundaria o CETP-UTU). Se exigirá presentar el certificado de egreso o la Fórmula 69A.

Nota: El llamado contempla cupos específicos amparados en la Ley N° 19.122 (personas afrodescendientes) y la Ley N° 19.684 (personas trans).

Plazos y cómo postularse

El período de inscripción ya se encuentra habilitado y permanecerá abierto hasta el miércoles 22 de abril de 2026.

Es importante destacar que, aunque las bases están publicadas en el portal estatal, las inscripciones no se realizan a través de Uruguay Concursa. Los interesados deben completar el formulario digital y subir su currículum vitae directamente en la página oficial de ofertas laborales de Antel.