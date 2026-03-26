Financiamiento para proyectos de mujeres del agro y la pesca: ejes temáticos, plazos y montos

Hasta el lunes 4 de mayo hay tiempo para postular proyectos emprendidos por mujeres del agro y la pesca , en la 6ta. edición de Transformadoras , informaron el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Plan Agropecuario (IPA) .

Se invertirán $ 3.800.000 para financiar el desarrollo de las propuestas seleccionadas .

Las aproximadamente 20 propuestas que resulten electas recibirán entre $ 50.000 y $ 190.000 para el financiamiento de las mismas , lo que se desembolsará en un pago inicial y no requerirá contraparte en dinero, se explicó.

En verano y con sequía igual aumentó la remisión de leche desde los tambos

Chefs y expertos en gastronomía de tres continentes conocen de primera mano el plus de las carnes uruguayas

Se indicó, también, que en esta edición de Transformadoras se priorizarán propuestas en cinco ejes temáticos:

Agroecología

Ganadería con foco en campo natural

Vitivinicultura

Gestión del agua y prevención de la sequía incluyendo uso doméstico

Proyectos oresentados por asalariadas

El contexto

Transformadoras está destinada a mujeres rurales, del agro y la pesca, cuyas propuestas estén orientadas a la actividad agropecuaria, la pesca, el turismo rural o el fomento de la participación y reconocimiento de las mujeres. Los ejes de acción se basan en torno a la promoción de sistemas agroalimentarios y pesca, la producción, el comercio y/o los servicios. También, se señaló, a la protección ambiental y acción climática vinculada a la actividad agropecuaria y la promoción de la participación e incidencia de las mujeres del sector.

Tratándose de una convocatoria concursable, las propuestas serán objeto de evaluación por parte de equipos técnicos de la institucionalidad agropecuaria y, se añadió, ya mismo se pueden trasladar consultas adicionales a través del correo [email protected] o contactando a integrantes de los equipos territoriales del MGAP y del IPA.

Para acceder a las bases del llamado hay que ingresar en este enlace.

El foco en mujeres del agro y la pesca

fb53e7b5-4f7c-467c-87f5-38c918e5b31d Lanzamiento de la propuesta en la Expoactiva. Foto: MGAP

El lanzamiento de Transformadoras 2026 se desarrolló durante la Expoactiva Nacional.

Sucede en un año especial, en el que se conmemora el Año internacional de la Mujer Agricultora y también el Año Internacional de los Pastizales y Pastores.

El MGAP y el IPA acordaron que la convocatoria Transformadoras, con el fin de promover iniciativas de mujeres rurales, del agro y de la pesca, financiará proyectos todos los años entre 2026 y 2029.

Los comentarios en el lanzamiento fueron realizados por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula; la coordinadora de la Unidad de Género del MGAP, Paula Florit; el presidente del Plan Agropecuario, Santiago Scarlato; y Elisa Bandeira, por la representación de FAO en Uruguay.

Con base en el informe del ministerio, Florit indicó que el Año de la Mujer Agricultora otorga una oportunidad a nivel global, pero también nacional de continuar visibilizando la agenda de las mujeres rurales y del agro, así como también mostrar los avances y actividades previstas destinadas a las mujeres rurales.

Carámbula subrayó que se está ante una política de Estado tan necesaria, que trasciende los cambios de gobierno. Recordó que en esta administración se cuenta con un Plan 2025-2029 con proyección a 2040 lo que significa dar estabilidad al proyecto. “Reconocer a las mujeres del campo implica mantener acciones y políticas de Estado en el tiempo para ir construyendo cambios culturales”, expresó. Destacó, además, que este plan fue construido junto a las protagonistas, en torno al derecho y reconocimiento a las mujeres rurales y acompañado colectivamente por la Comisión de seguimiento de la política, los Institutos y con basamento en un presupuesto.

Cosse subrayó la amplitud de temas que el plan ha incluido como la Agroecología, el Cambio Climático, asuntos que no afectan de igual manera a los actores rurales, en particular a las mujeres rurales. “Todos los logros antes fueron un reclamo donde hubo trayectoria de las mujeres rurales por eso creo que es un camino de participación y aprendizaje”, dijo.

“El MGAP canalizó estos reclamos en un plan que estimula el desarrollo incipiente de las agrupaciones colectivas, aún sin contar con personería jurídica las mujeres pueden presentarse a las convocatorias. Esto permite la generación de ideas e iniciativas, el pedido de ayuda, mostrar inquietudes, alcanzar aprendizajes y así ir matrizando a la sociedad de democracia”, concluyó.