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Así se juega la novena fecha del Torneo Apertura, con el partido entre el puntero Peñarol y su escolta Racing: mirá jueces, canchas, días y horarios

La jornada se abrirá el sábado 28 de marzo con dos partidos, entre ellos el de Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa

28 de marzo de 2026 12:10 hs
Cristian Barros celebra su gol contra Peñarol

Cristian Barros celebra su gol contra Peñarol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Este sábado 28 de marzo comenzará la novena fecha del Torneo Apertura, que tendrá como partido estelar el enfrentamiento entre el puntero Peñarol y el escolta Racing, así como el encuentro entre Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa.

La primera jornada tendrá dos partidos, entre ellos el de City Torque y Nacional. El domingo 29 se disputarán cuatro encuentros, el último entre Peñarol y Racing, y la fecha se cerrará el lunes 30 con otros dos partidos.

Wanderers y Cerro abrirán la fecha este sábado a las 16:00 en el Parque Viera, en un encuentro clave para la pelea por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Seguí los detalles del partido en vivo:

Peñarol quedó primero en el Torneo Apertura y el domingo le puede sacar cinco puntos al segundo; así están las tablas de posiciones

Peñarol vs Racing: día, hora, y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que quiere seguir líder del Torneo Apertura

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Días, horarios, canchas y árbitros de la novena fecha del Torneo Apertura

DÍA HORA PARTIDO CANCHA JUEZ ASISTENTES CUARTO ÁRBITRO VAR
Sábado 28 de marzo 16:00 Wanderers vs Cerro Viera Javier Burgos Javier Irazoqui y Federico Piccardo Eduardo Varela Yimmy Álvarez y Diego Dunajec
Sábado 28 de marzo 19:30 City Torque vs Nacional Charrúa Mathías de Armas Martín Soppi y Sebastián Silvera Bruno Sacarelo Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
Domingo 29 de marzo 10:00 Progreso vs Liverpool Paladino Leodán González Agustín Berisso y Carlos Roca Augusto Olmos Diego Dunajec y Marcelo Alonso
Domingo 29 de marzo 13:00 Juventud de Las Piedras vs Boston River Parque Artigas Federico Arman Marcos Rosamen y Mauricio Hernández Federico Modernell Andrés Cunha y Anahí Fernández
Domingo 29 de marzo 16:00 Defensor Sporting vs Albion Franzini Esteban Guerra Héctor Bergaló y Juan Álvarez Leandro Lasso Jonathan Fuentes y Yimmy Álvarez
Domingo 29 de marzo 19:30 Peñarol vs Racing Campeón del Siglo Hernán Heras Andrés Nievas y Sebastián Schroeder Felipe Vikonis Daniel Rodríguez y Richard Trinidad
Lunes 30 de marzo 18:00 Cerro Largo vs Danubio Ubilla (Melo) Andrés Matonte Matías Rodríguez y Agustín de Armas Lucas Andrade Christian Ferreyra y Sebastián Silvera
Lunes 30 de marzo 21:00 Central Español vs Deportivo Maldonado Palermo Kevin Fontes Alberto Píriz y Nicolás Piaggio Anahí Fernández Diego Riveiro y Santiago Fernández

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