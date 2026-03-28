Así se juega la novena fecha del Torneo Apertura, con el partido entre el puntero Peñarol y su escolta Racing: mirá jueces, canchas, días y horarios

Este sábado 28 de marzo comenzará la novena fecha del Torneo Apertura, que tendrá como partido estelar el enfrentamiento entre el puntero Peñarol y el escolta Racing, así como el encuentro entre Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa.

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La primera jornada tendrá dos partidos, entre ellos el de City Torque y Nacional. El domingo 29 se disputarán cuatro encuentros, el último entre Peñarol y Racing, y la fecha se cerrará el lunes 30 con otros dos partidos.

Wanderers y Cerro abrirán la fecha este sábado a las 16:00 en el Parque Viera, en un encuentro clave para la pelea por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Seguí los detalles del partido en vivo: