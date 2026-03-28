Este sábado 28 de marzo comenzará la novena fecha del Torneo Apertura, que tendrá como partido estelar el enfrentamiento entre el puntero Peñarol y el escolta Racing, así como el encuentro entre Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa.
Así se juega la novena fecha del Torneo Apertura, con el partido entre el puntero Peñarol y su escolta Racing: mirá jueces, canchas, días y horarios
La jornada se abrirá el sábado 28 de marzo con dos partidos, entre ellos el de Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa