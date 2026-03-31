Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la novena fecha: Racing puntero, Peñarol segundo, y Nacional se encendió con Jorge Bava y pone presión

Finalizó este martes de noche la novena fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo con la gran novedad, que se confirmó el sábado tras el triunfo ante Peñarol, que Racing es el nuevo líder en la tabla de posiciones.
Los aurinegros perdieron 2-1 en su estadio ante los de Sayago y le cedieron el liderazgo del torneo al equipo dirigido por Chambian.
De todas formas, esta fecha también dejó otros apuntes importantes:
- El segundo triunfo consecutivo de Nacional, ahora bajo la gestión de Jorge Bava, dejó a los tricolores a tres puntos de Peñarol y a cuatro del líder
- Deportivo Maldonado, que perdió con Cerro Largo, dejó pasar la ocasión de quedar segundo, con Peñarol, a un punto de Racing
- Torque perdió frente a Nacional la posibilidad de mantenerse en la lucha por el título
- Wanderers se lleva aplausos en este inicio de temporada en el que necesita sumar puntos para la tabla del descenso, que lo asfixia, y que le permite ubicarse entre los cinco con mejor puntaje.
- Boston River le ganó al último, Juventud, y dio un salto en la tabla, al tiempo que los de Las Piedras cierran la clasificación.
Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
En la tabla del descenso, Progreso, Wanderers, Cerro y hasta Danubio están comprometidos:
Así está la tabla de goleadores del Torneo Apertura:
Estos son los resultados del Torneo Apertura y las próximas fechas: