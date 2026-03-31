Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la novena fecha: Racing puntero, Peñarol segundo, y Nacional se encendió con Jorge Bava y pone presión

Finalizó este martes de noche la novena fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo con la gran novedad, que se confirmó el sábado tras el triunfo ante Peñarol , que Racing es el nuevo líder en la tabla de posiciones .

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Los aurinegros perdieron 2-1 en su estadio ante los de Sayago y le cedieron el liderazgo del torneo al equipo dirigido por Chambian.

De todas formas, esta fecha también dejó otros apuntes importantes:

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

La lesión de Emanuel Gularte es más importante de lo que se esperaba en Peñarol y se perderá varios partidos de Copa Libertadores; esperan que Umpiérrez no tenga desgarro

Juan Pedro Damiani "ya se mueve" para las elecciones de Peñarol, se reunió con varios referentes y mantiene "diferencias muy grandes con Ignacio Ruglio"

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En la tabla del descenso, Progreso, Wanderers, Cerro y hasta Danubio están comprometidos:

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Así está la tabla de goleadores del Torneo Apertura:

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Estos son los resultados del Torneo Apertura y las próximas fechas: