En el día libre para los jugadores de Peñarol, Diego Aguirre igualmente tuvo una buena noticia
Los carboneros no entrenaron este martes y a partir del miércoles ya piensan en Progreso y en el debut por Copa Libertadores
31 de marzo de 2026 12:18 hs
Diego Aguirre en el partido entre Albion y Peñarol
Foto: Dante Fernández / FocoUy
Luego de lo que fue la derrota sufrida a manos de Racing por 2-1 el domingo pasado por la novena fecha del Torneo Apertura, Peñarol, a pedido de Diego Aguirre cambió su postura y no tuvo libre este lunes, sino que la jornada para el descanso es este martes. Leandro Umpiérrez está pronto para volver al grupo mirasol.
Leandro Umpiérrez vuelve a entrenar este miércoles
La sanidad de Peñarolle practicó estudios este lunes a Leandro Umpiérrez para descartar que su lesión fuera un desgarro.
Según informó una fuente del club a Referí, el futbolista tuvo una sobrecarga muscular que no llegó a ser rotura fibrilar.
En ese contexto y teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tiene el plantel de Diego Aguirre, para el técnico carbonero fue una buena noticia.
Umpiérrez volverá a entrenar este miércoles, cuando el plantel de Peñarol vuelva a hacerlo luego de este martes libre, ya pensando en el encuentro del próximo sábado a la hora 19.30 frente a Progreso en el Estadio Centenario por la fecha 10 del Torneo Apertura.