En el día libre para los jugadores de Peñarol, Diego Aguirre igualmente tuvo una buena noticia

Luego de lo que fue la derrota sufrida a manos de Racing por 2-1 el domingo pasado por la novena fecha del Torneo Apertura, Peñarol , a pedido de Diego Aguirre cambió su postura y no tuvo libre este lunes, sino que la jornada para el descanso es este martes. Leandro Umpiérrez está pronto para volver al grupo mirasol.

Los aurinegros fueron superados ante los de Sayago y perdieron bien, 2-1, dejando la punta del certamen a manos de su rival de turno.

Los carboneros entrenaron con escasa exigencia este lunes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, debido a que venían de jugar pocas horas antes.

Como informó Referí, Aguirre tuvo dos bajas más para enfrentar a Racing, como Emanuel Gularte y Leandro Umpiérrez.

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Este, estuvo en la lista de convocados que el club dio a conocer pasada la hora 13.30 de este domingo, pero previo al encuentro ante Racing, en ese lapso, se lesionó y debieron llamar de apuro al juvenil Ignacio Alegre.

Por otra parte, la situación de Gularte es más complicada, ya que, además del desgarro, tuvo desprendimiento de masa muscular, por lo que al menos, se perderá los primeros tres partidos de Copa Libertadores, ya que su recuperación es mayor a un mes.

Leandro Umpiérrez vuelve a entrenar este miércoles

La sanidad de Peñarolle practicó estudios este lunes a Leandro Umpiérrez para descartar que su lesión fuera un desgarro.

Según informó una fuente del club a Referí, el futbolista tuvo una sobrecarga muscular que no llegó a ser rotura fibrilar.

En ese contexto y teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tiene el plantel de Diego Aguirre, para el técnico carbonero fue una buena noticia.

20260215 Máximo Alonso y Leandro Umpiérrez Peñarol Central Español Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández-Focouy (5) Máximo Alonso y Leandro Umpiérrez Foto: Dante Fernández/Focouy

Umpiérrez volverá a entrenar este miércoles, cuando el plantel de Peñarol vuelva a hacerlo luego de este martes libre, ya pensando en el encuentro del próximo sábado a la hora 19.30 frente a Progreso en el Estadio Centenario por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El otro que retornará a las prácticas en conjunto con el grupo es Eduardo Darias, como informó este lunes Referí, ya que Aguirre quiere tenerlo algunos minutos contra los gauchos del Pantanoso y ya pensando que luego se viene el debut por Copa Libertadores de América, de visita en la altura de Bogotá ante Independiente Santa Fe el jueves 9 de abril a la hora 23.

Como también se informó, la intención de Aguirre es darle algunos minutos en ese encuentro a Abel Hernández, que es uno de los regresos más esperados por todo Peñarol.