Pese a las malas noticias por lesión y la derrota ante Racing, Diego Aguirre tendrá tres regresos esperados en Peñarol
El entrenador carbonero ya comenzó este lunes a pensar en Progreso y también en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores
30 de marzo de 2026 13:05 hs
Diego Aguirre
Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Peñarol regresó temprano este lunes a las prácticas en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con la mente puesta en el encuentro del sábado ante Progreso, como visitante, en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura, en la que necesita llevarse sí o sí los tres puntos.
Además, este domingo fue expulsado Mauricio Lemos, por lo que no podrá estar el sábado ante Progreso por el Torneo Apertura.
Pero más allá de todas estas malas, Diego Aguirre también tiene de las buenas noticias para el futuro cercano ante los gauchos del Pantanoso y para el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Abel Hernández está pronto para volver a la convocatoria contra Progreso y el entrenador piensa darle algunos minutos para que llegue preparado a la Copa, según confiaron fuentes aurinegras a Referí.
Es en ese contexto que lo tendrá en cuenta entre los convocados contra Progreso para el sábado.
Por otra parte, Aguirre también piensa contar nuevamente con Eduardo Darias, quien no pudo jugar ante Racing este domingo a la noche.
Se trata de un futbolista fundamental en los carboneros, que cada vez que jugó, fue relevante por su ida y vuelta constante, y hasta llegando al gol.
El otro regreso que puede sumar Aguirre ante Progreso es el de Diego Laxalt, quien ya tiene el alta, aunque tampoco quisieron apurarlo demasiado. A lo largo de la semana se continuará viendo su evolución, y es más que probable que pueda tener minutos contra los gauchos del Pantanoso.