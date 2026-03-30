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Pese a las malas noticias por lesión y la derrota ante Racing, Diego Aguirre tendrá tres regresos esperados en Peñarol

El entrenador carbonero ya comenzó este lunes a pensar en Progreso y también en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores

30 de marzo de 2026 13:05 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Peñarol regresó temprano este lunes a las prácticas en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con la mente puesta en el encuentro del sábado ante Progreso, como visitante, en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura, en la que necesita llevarse sí o sí los tres puntos.

Como informó Referí, el entrenador de Peñarol tuvo dos bajas más para enfrentar a los de Sayago, como Emanuel Gularte y Leandro Umpiérrez.

La lesión de Emanuel Gularte es más importante de lo que se esperaba en Peñarol y se perderá varios partidos de Copa Libertadores; esperan que Umpiérrez no tenga desgarro

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En la sanidad le practicarán estudios este lunes y aguardan que Umpiérrez no tenga desgarro.

Mientras tanto, la situación de Gularte es más complicada, ya que, además del desgarro, tuvo desprendimiento de masa muscular, por lo que al menos, se perderá los primeros tres partidos de Copa Libertadores, ya que su recuperación es mayor a un mes.

Los regresos esperados por Diego Aguirre y por Peñarol

La situación para formar la línea de fondo de Peñarol de parte de Diego Aguirre, es cada vez más complicada.

Además de la lesión de Gularte, cabe recordar que Lucas Hernández sigue en sanidad desde hace más de un mes.

Por otra parte, Nahuel Herrera tendrá varios meses de recuperación tras su intervención en el hombro derecho.

Además, este domingo fue expulsado Mauricio Lemos, por lo que no podrá estar el sábado ante Progreso por el Torneo Apertura.

Pero más allá de todas estas malas, Diego Aguirre también tiene de las buenas noticias para el futuro cercano ante los gauchos del Pantanoso y para el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Abel Hernández en el amistoso ante Independiente
Abel Hernández en el amistoso ante Independiente

Abel Hernández en el amistoso ante Independiente

Abel Hernández está pronto para volver a la convocatoria contra Progreso y el entrenador piensa darle algunos minutos para que llegue preparado a la Copa, según confiaron fuentes aurinegras a Referí.

El futbolista regresó desde Barcelona tras hacerse un tratamiento especial de su importante lesión, el pasado 16 de febrero y enseguida se puso a las órdenes de la sanidad de Peñarol.

Desde allí, y debido a la misma, no pudo jugar más en estos dos meses y medio.

En Barcelona estuvo casi un mes para realizarse un tratamiento especial en su lesión de rodilla en el Instituto Cugat.

El propio jugador a su llegada, informó que su lesión "fue un esguince de rodilla grado 2, casi 3 y una pequeña lesión en el ligamento interno".

20260117 Abel Hernández en el Campus de Maldonado, llegada para jugar Peñarol River Plate Serie Rio de la Plata. Foto: OficialCAP
Abel Hernández

Abel Hernández

En estos 42 días que estuvo con la sanidad de Peñarol desde su arribo de España, Abel Hernández mejoró la musculatura que había perdido en el cuádriceps de esa pierna lesionada.

Si bien Diego Aguirre no lo quiso apurar en su regreso, tampoco quiere esperar mucho, ya que se viene el debut de la Copa Libertadores de América que será el jueves 9 de abril de visita en la altura de Bogotá ante Independiente Santa Fe a la hora 23.

Es en ese contexto que lo tendrá en cuenta entre los convocados contra Progreso para el sábado.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias festejo
Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Boston River

Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Boston River

Por otra parte, Aguirre también piensa contar nuevamente con Eduardo Darias, quien no pudo jugar ante Racing este domingo a la noche.

Se trata de un futbolista fundamental en los carboneros, que cada vez que jugó, fue relevante por su ida y vuelta constante, y hasta llegando al gol.

diego laxalt peñarol danubio 20260307
Diego Laxalt

Diego Laxalt

El otro regreso que puede sumar Aguirre ante Progreso es el de Diego Laxalt, quien ya tiene el alta, aunque tampoco quisieron apurarlo demasiado. A lo largo de la semana se continuará viendo su evolución, y es más que probable que pueda tener minutos contra los gauchos del Pantanoso.

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