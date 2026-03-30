"Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado": el estado de Ignacio Ruglio por el penal que se reclamó a Gastón Togni, lo que pasó con la pantalla y la "sorpresa" del argentino; mirá el video

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , se manifestó en sus redes luego de la derrota ante Racing por 2-1 este domingo en el Campeón del Siglo y se refirió al penal a Gastón Togni que los aurinegros reclamaron en el primer tiempo que no fue considerado de esa forma por el juez Hernán Heras ni por el VAR.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A través de Whastapp, Ruglio expresó su queja por la jugada que se dio cuando estaban 0-0.

“Hoy no tuvimos un buen partido y puede pasar, es parte del fútbol”, señaló.

“Pero es imposible no cobrar un penal en el que nuestro jugador va directo al gol y se cae de cabeza claramente no simulado”.

"Ellos lo hubieran hecho si hubieran ido ganando": el golero de Racing, Federico Varese, reconoció que hizo tiempo, tras los dichos del capitán de Peñarol Maxi Olivera

Diego Aguirre: "dolido" por la derrota de Peñarol ante Racing, el penal reclamado que pensó que fue y la explicación de por qué no jugó Eduardo Darias

Además, se refirió a las versiones de que el sistema VAR no funcionó durante un tramo del partido.

“Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado, un papelón más, pero no se necesitaba VAR para cobrar un penal tan evidente”, comentó.

“Estadísticamente es imposible que todos los errores graves se den para un solo lado y las ayudas claras se den para el rival de siempre, ya se hace demasiado evidente que no es casualidad. La impunidad que tienen mancha el juego y destroza el fútbol. En breve le dan un partido de copa y siga siga...”, comentó Ruglio sobre la actuación de Heras.

El estado de Ignacio Ruglio por la jugada en que se reclamó penal a Gastón Togni El estado de Ignacio Ruglio por la jugada en que se reclamó penal a Gastón Togni

Lo que pasó con el VAR

Tras el partido se informó que lo que no funcionó por un lapso de cinco minutos en el cierre del primer tiempo fue el monitor del VAR que está en el campo de juego.

El sistema VAR funcionó de forma normal durante todo el partido, solo con ese detalle en la pantalla.

La jugada de Togni había sido a los 21 minutos.

La sorpresa de Togni y lo “raro” de que no haya repetición

Otro que habló de la jugada fue el protagonista, el argentino Gastón Togni, quien señaló que hubo un contacto de Guillermo Cotugno.

“Me sorprende porque me toca de atrás, cuando yo le ganó la posición me toca y no puedo llegar nunca a la pelota. Me levanté y dije: ‘Bueno, penal”. Porque fue así”, señaló.

Embed Leo Fernández da un pase quirúrgico, cruzado y directo al área. Pero Togni no puede recibirlo y trastabilla. ¿Cotugno le cometió penal, como reclamó @oficialcap? pic.twitter.com/y3GYNESwaF — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 29, 2026

“En el entretiempo estábamos charlando y todos vieron que me toca”, sostuvo el argentino.

Además, le llamó la atención que no haya sido vista en el VAR. “Raro que no haya una repetición y que no haya ido al VAR”.

Consultado por qué les había dicho Heras, señaló: “No dijo nada, solamente una decisión que hacía señas nomás. Fuimos a buscar una explicación y no pasó nada”.

Al argentino también le preguntaron si el VAR estaba funcionando o no. “Algo escuché, ahora vamos a preguntar bien cuál sería esa situación”.

“Como dije, Me toca de atrás y no puedo lograr en ponerme en posición para poder convertir y nunca toco la pelota tampoco, me saca de juego el toque de atrás”, señaló.