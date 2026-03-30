"Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado": el estado de Ignacio Ruglio por el penal que se reclamó a Gastón Togni, lo que pasó con la pantalla y la "sorpresa" del argentino; mirá el video
"Un papelón más, pero no se necesitaba VAR para cobrar un penal tan evidente”, señaló Ruglio
30 de marzo de 2026 8:09 hs
Ignacio Ruglio en el partido entre Boston River y Peñarol
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El estado de Ignacio Ruglio por la jugada en que se reclamó penal a Gastón Togni
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se manifestó en sus redes luego de la derrota ante Racing por 2-1 este domingo en el Campeón del Siglo y se refirió al penal a Gastón Togni que los aurinegros reclamaron en el primer tiempo que no fue considerado de esa forma por el juez Hernán Heras ni por el VAR.
A través de Whastapp, Ruglio expresó su queja por la jugada que se dio cuando estaban 0-0.
“Hoy no tuvimos un buen partido y puede pasar, es parte del fútbol”, señaló.
“Pero es imposible no cobrar un penal en el que nuestro jugador va directo al gol y se cae de cabeza claramente no simulado”.
Además, se refirió a las versiones de que el sistema VAR no funcionó durante un tramo del partido.
“Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado, un papelón más, pero no se necesitaba VAR para cobrar un penal tan evidente”, comentó.
“Estadísticamente es imposible que todos los errores graves se den para un solo lado y las ayudas claras se den para el rival de siempre, ya se hace demasiado evidente que no es casualidad. La impunidad que tienen mancha el juego y destroza el fútbol. En breve le dan un partido de copa y siga siga...”, comentó Ruglio sobre la actuación de Heras.
Lo que pasó con el VAR
Tras el partido se informó que lo que no funcionó por un lapso de cinco minutos en el cierre del primer tiempo fue el monitor del VAR que está en el campo de juego.
El sistema VAR funcionó de forma normal durante todo el partido, solo con ese detalle en la pantalla.
La jugada de Togni había sido a los 21 minutos.
La sorpresa de Togni y lo “raro” de que no haya repetición
Otro que habló de la jugada fue el protagonista, el argentino Gastón Togni, quien señaló que hubo un contacto de Guillermo Cotugno.
“Me sorprende porque me toca de atrás, cuando yo le ganó la posición me toca y no puedo llegar nunca a la pelota. Me levanté y dije: ‘Bueno, penal”. Porque fue así”, señaló.
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Leo Fernández da un pase quirúrgico, cruzado y directo al área. Pero Togni no puede recibirlo y trastabilla. ¿Cotugno le cometió penal, como reclamó @oficialcap? pic.twitter.com/y3GYNESwaF