"Ellos lo hubieran hecho si hubieran ido ganando": el golero de Racing, Federico Varese, reconoció que hizo tiempo, tras los dichos del capitán de Peñarol Maxi Olivera

El golero de Racing , Federico Varese , reconoció que hizo tiempo durante el partido ante Peñarol que ganaron por 2-1 en el Campeón del Siglo, tras los dichos del capitán aurinegro Maxi Olivera , quien cuestionó que el juez Hernán Heras debió ser más duro con los jugadores albiverdes por esas las frecuentes detenciones.

“Sí, la gente del equipo contrario se enoja mucho porque es algo que se hace en el fútbol. Yo lo hice hoy. Ellos lo hubieran hecho si hubieran ido ganando. O sea, es algo que está metido en el fútbol”, dijo a AUF TV.

Pese a eso, destacó que ganaron por el planteo del equipo. “La verdad que cuando estábamos planificando el partido, de la mano del cuerpo técnico, planteamos salir a ganar. No meternos atrás y hacer un partido igual y igual. Porque no nos consideramos menos que nadie . Y así como nosotros tenemos que respetar a los rivales, ellos no tienen que respetar a nosotros. Y dando el máximo, le podemos ganar a cualquiera y queda demostrado”.

El golero dijo que vive una “sensación única” al estar punteros. “La verdad que el hecho de estar viviendo este momento junto con Racing es para mí muy especial y la verdad se vive una alegría tremenda”

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Además, dijo que iba a dormir tranquilo tras recuperar la cima de la tabla. “Sí, la verdad que sí. Es lo que veníamos soñando. La fecha pasada nos tocó tener un traspié y yo no dormí tranquilo, sinceramente. Y ahora, comer algo rico y disfrutar con la familia y dormir tranquilazo”.

Oyarzo, el gol y la paternidad que se viene

Yury Oyarzo, lateral que marcó el primer gol del partido para Racing, también manifestó su alegría por el resultado.

“Divino. La verdad que tres puntos más que importantes contra un rival muy difícil. Y feliz porque el resultado fue positivo para nosotros”, dijo.

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A la alegría del gol, se suma el hijo que viene en camino. “No solo el hijo, sino el gol. Es una de las alegrías más lindas. Feliz por el gol y esperamos que vengan muchos más”.

Alex Vázquez y su golazo

El otro goleador de Racing en el Campeón del Siglo, Alex Vázquez, también disfrutó el triunfo y su golazo para el 2-0 parcial.

“Siempre es lindo convertir. Más contra un grande. El equipo estuvo muy compacto y sacamos un lindo partido adelante”; expresó.

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

Sobre las claves del triunfo, señaló: “Trabajamos muy bien en línea, hicimos lo que nos pidió el cuerpo técnico y después muchas ganas, mucha actitud y compromiso con el planteamiento”.

El delantero también describió cómo fue su golazo. “Yo la controlaba y ya estaba pensando en pegarle. Pasa Martín Ferreira y me la iba pidiendo y me dejó más aún el espacio. Y cuando vi que lo siguieron, ya no dudé más. Y nada, probé nomás”.