La "calentura" de Maximiliano Olivera y su temor a "represalias": "molestia" por el tiempo que hizo Racing y la pasividad de Heras, y su "error" en el segundo gol

El capitán de Peñarol , Maximiliano Olivera , habló apenas finalizado el partido que los carboneros cayeron ante Racing por 2-1 este domingo en el Campeón del Siglo, resultado que los baja de la punta de la table del Torneo Apertura.

El defense analizó el partido ante de dejar el campo de juego, reconoció las virtudes de Racing pero cuestionó al juez Hernán Heras por dejar hacer tiempo a los visitants.

“La primera molestia es con nosotros”, dijo. “A pesar de que capaz que no tuvimos chances muy claras, dominamos todo el partido, pero estos partidos son detalles , ellos creo que en los detalles estuvieron mejor, nosotros nos equivocamos, entonces la molestia primero con nosotros, asumimos el error, pero eso lo vamos a trabajar puerta adentro, lo hablaremos entre nosotros, lo que está a nuestro alcance, somos autocríticos, aceptamos todas las críticas, porque hoy lo perdemos nosotros al partido”, señaló.

Luego, lanzó la bronca por el tiempo perdido. “La molestia porque desde el minuto cero, que cuando íbamos 0 a 0, el golero de ellos hizo tiempo todo el partido , es el trabajo de ellos, es lo que viene a buscar ellos, y les salió bárbaro. No estoy criticando a Racing, al contrario, cuando iba a protestar les decía que lo que hacen ellos está bien, nosotros lo hacemos en Copa Libertadores, pero si sos el árbitro tenés que poner orden, tenés que hablarles, no pararte tres cuartos de cancha, hacerle así de lejos, como que no pasa nada”, expresó .

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“Cuando nosotros vamos ganando 1-0 en estos partidos en el fútbol uruguayo, salen corriendo a apurar al Washi (Aguerre), le dicen algo porque el Washi hace gestos, entonces esa es la molestia, la calentura”, agregó.

Heras adicionó 8 minutos en el final del partido, momento en el que llegó el descuento mirasol anotado por Olivera.

“Trato de hablar tranquilo, con unos buenos términos, porque tampoco puedo hablar porque después te pueden sancionar”, comentó el defensa. “Pero la molestia es eso, más allá de asumir nuestros errores, de felicitar a Racing porque hizo su trabajo, un gran partido. Pero la molestia es porque no se juega, porque en la chiquita siempre van a un lado”, sostuvo el lateral.

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

Luego, cuestionó a Heras. “La verdad que estamos molestos, nos pasa seguido con este árbitro. La verdad que no sé, o capaz que nos pasa una vez, ya tenemos ese pensamiento y entramos en esa. Pero lo de hoy, está a la vista. Desde el minuto cero haciendo tiempo. Él nunca lo apuró, nunca le decía nada. Así que esa es la molestia. Pero, repito, primero autocríticos nosotros y a corregirlo".

Consultado por si la amarilla que le sacaron fue por protestar en el final, dijo que sí. “Sí, la amarilla que me saca es porque hay un out ball a dos metros de él. Lo vemos las 40.000 personas que hay acá adentro y él no lo ve a dos metros. Entonces, me molestó porque era una de las últimas jugadas. Capaz que si era para nosotros le pegamos un pelotazo para arriba y tenemos la última. Pero nada, son chiquitas que a veces no se ven, pero nosotros dentro de la cancha nos damos cuenta”.

Su error en el segundo gol

“Así que nada, como te digo, primero no quiero que quede como excusa o que perdimos con el árbitro, primero los errores nuestros. Yo cometo un error en el segundo gol, me demoro y pierdo la pelota. Así que nada, corregir eso, pero lo que no está a nuestro alcance, la verdad que molesta mucho. Ya viene de varias, la verdad que son varias que venimos aguantandonos los jugadores, no hablamos nunca, sale el presidente (Ignacio Ruglio) a hablar, lo sancionan, nosotros tenemos que callarnos porque después todavía capaz que tenemos represalias en todas las canchas, entonces molestia, autocrítica primero, pero también con el árbitro obviamente que molesta”.