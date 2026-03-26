Peñarol quedó primero en el Torneo Apertura y el domingo le puede sacar cinco puntos al segundo; así están las tablas de posiciones

El empate que Racing sufrió frente a Progreso este jueves de tarde en el Parque Roberto, lo festejó Peñarol que quedó como único líder del Torneo Apertura tras completarse la octava fecha.

El equipo dirigido por Diego Aguirre le ganó 2-0 a Boston River el miércoles de noche en Florida y se había asegurado terminar primero en esta fecha.

Del resultado de Racing dependía si compartía o no el liderazgo , y los dos puntos que dejó el equipo dirigido por Chambián le generó una celebración extra en esta fecha a los aurinegros. También lo festejaron el expresidente Jorge Barrera y el actual titular aurinegro, Ignacio Ruglio .

El domingo, Peñarol podrá tomar hasta cinco puntos de ventaja con el segundo , si le gana a Racing en el partido que jugarán a partir de la hora 19.30 en el Campeón del Siglo, y Deportivo Maldonado empata o pierde frente a Central Español, en el encuentro que cierra la novena fecha el lunes.

Las limitaciones que tendrá Diego Aguirre para armar la defensa de Peñarol para la Copa Libertadores; se sumó Mauricio Lemos a la lista de lesionados

Con goles de Darias y Arezo, Peñarol venció a Boston River en Florida y sigue siendo el dueño del Torneo Apertura

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura con Peñarol primero con 19 puntos y Nacional quinto, a seis:

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En el descenso, están envueltos Wanderers, Progreso y Cerro en forma directa, junto a los tres clubes que ascendieron (Albion, Central Español y Deportivo Maldonado), y está en una situación algo más alejada pero en el radar de esa tabla, Danubio.