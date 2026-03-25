Las limitaciones que tendrá Diego Aguirre para armar la defensa para la Copa Libertadores

Las lesiones siguen dejando huellas profundas en Peñarol, a dos semanas del debut en el Grupo E de la Copa Libertadores, en el que el entrenador Diego Aguirre tiene expectativas de realizar un buen recorrido para avanzar entre los 16 mejores del torneos y procura repetir la actuación de 2024 (llegó hasta semifinales).
Ahora se sumó a la sanidad el zaguero Emanuel Gularte, un defensa que se ganó un lugar en el equipo titular y que le brinda al entrenador la opción de jugar como lateral derecho, como zaguero y se adapta perfectamente a una línea de tres.
Gularte sufrió una lesión muscular que lo alejará de las canchas al menos hasta la tercera fecha del grupo.
Además de Gularte, Peñarol no tendrá a Nahuel Herrera, quien fue intervenido en el hombro derecho en España y se perderá el primer semestre, y tampoco a Lucas Hernández.
En este contexto a Aguirre le quedan estos jugadores para la defensa:
Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, quienes actúan como titulares, y las alternativas de Andrés Madruga, Matías González y Kevin Rodríguez.
También puede utilizar a Jesús Trindade como lateral, en forma excepcional.
El calendario que tiene Peñarol para el próximo mes:
|FECHA
| RIVAL
| TORNEO
|Domingo 29 de marzo
|Racing
|Fecha 9, Apertura
| Domingo 5 de abril
|Progreso
|Fecha 10, Apertura
| Jueves 9 de abril
|Santa Fe (visitante)
|Fecha 1, Libertadores
| Domingo 12 de abril
|Liverpool
|Fecha 12, Apertura
| Jueves 16 de abril
|Platense (local)
|Fecha 2, Libertadores
| Domingo 19 de abril
|Juventud
|Fecha 13, Apertura
| Sábado 25 de abril
|Wanderers
|Fecha 14, Apertura
| Miércoles 29 de abril
|Universitario (visitante)
|Fecha 3, Libertadores