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Las limitaciones que tendrá Diego Aguirre para armar la defensa para la Copa Libertadores

En un mes, Peñarol jugará ocho partidos por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, y el entrenador sufre importantes bajas para armar la defensa

25 de marzo de 2026 20:11 hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol&nbsp;

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Las lesiones siguen dejando huellas profundas en Peñarol, a dos semanas del debut en el Grupo E de la Copa Libertadores, en el que el entrenador Diego Aguirre tiene expectativas de realizar un buen recorrido para avanzar entre los 16 mejores del torneos y procura repetir la actuación de 2024 (llegó hasta semifinales).

Ahora se sumó a la sanidad el zaguero Emanuel Gularte, un defensa que se ganó un lugar en el equipo titular y que le brinda al entrenador la opción de jugar como lateral derecho, como zaguero y se adapta perfectamente a una línea de tres.

Gularte sufrió una lesión muscular que lo alejará de las canchas al menos hasta la tercera fecha del grupo.

Además de Gularte, Peñarol no tendrá a Nahuel Herrera, quien fue intervenido en el hombro derecho en España y se perderá el primer semestre, y tampoco a Lucas Hernández.

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En este contexto a Aguirre le quedan estos jugadores para la defensa:

Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, quienes actúan como titulares, y las alternativas de Andrés Madruga, Matías González y Kevin Rodríguez.

También puede utilizar a Jesús Trindade como lateral, en forma excepcional.

El calendario que tiene Peñarol para el próximo mes:

FECHA RIVAL TORNEO
Domingo 29 de marzo Racing Fecha 9, Apertura
Domingo 5 de abril Progreso Fecha 10, Apertura
Jueves 9 de abril Santa Fe (visitante) Fecha 1, Libertadores
Domingo 12 de abril Liverpool Fecha 12, Apertura
Jueves 16 de abril Platense (local) Fecha 2, Libertadores
Domingo 19 de abril Juventud Fecha 13, Apertura
Sábado 25 de abril Wanderers Fecha 14, Apertura
Miércoles 29 de abril Universitario (visitante) Fecha 3, Libertadores

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