Las limitaciones que tendrá Diego Aguirre para armar la defensa para la Copa Libertadores

Las lesiones siguen dejando huellas profundas en Peñarol , a dos semanas del debut en el Grupo E de la Copa Libertadores, en el que el entrenador Diego Aguirre tiene expectativas de realizar un buen recorrido para avanzar entre los 16 mejores del torneos y procura repetir la actuación de 2024 (llegó hasta semifinales).

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Ahora se sumó a la sanidad el zaguero Emanuel Gularte , un defensa que se ganó un lugar en el equipo titular y que le brinda al entrenador la opción de jugar como lateral derecho, como zaguero y se adapta perfectamente a una línea de tres.

Gularte sufrió una lesión muscular que lo alejará de las canchas al menos hasta la tercera fecha del grupo.

Además de Gularte, Peñarol no tendrá a Nahuel Herrera , quien fue intervenido en el hombro derecho en España y se perderá el primer semestre, y tampoco a Lucas Hernández .

Boston River vs Peñarol EN VIVO por la octava fecha del Torneo Apertura: Eduardo Darias pone en ventaja a los aurinegros

La decisión que tomó Peñarol en la recuperación de Abel Hernández que lleva dos meses y medio

En este contexto a Aguirre le quedan estos jugadores para la defensa:

Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, quienes actúan como titulares, y las alternativas de Andrés Madruga, Matías González y Kevin Rodríguez.

También puede utilizar a Jesús Trindade como lateral, en forma excepcional.

El calendario que tiene Peñarol para el próximo mes: