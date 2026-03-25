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Diego Aguirre: su conformidad con el rendimiento de Peñarol, la explicación de las salidas de Escobar y Lemos, y cómo espera a Racing el domingo

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, habló después de la victoria de los aurinegros ante Boston River

25 de marzo de 2026 22:57 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, habló luego de la victoria que su equipo logró frente a Boston River por la octava fecha del Torneo Apertura, en partido que se disputó en el estadio Campeones de Florida.

Los aurinegros ganaron 2-0 con goles de Eduardo Darias y de Matías Arezo (no fue titular e ingresó en el segundo tiempo), y un penal atajado por Washington Aguerre en el final del primer tiempo.

En la transmisión de la televisión, Aguirre resumió el partido de esta forma: "Hicimos un muy buen primer tiempo. Al final nos quedamos un poquito. En un partido difícil, porque jugar aquí cuesta, el equipo respondió bien y ganamos merecidamente".

Explicó que realizó cambios por precaución. "Saqué a Escobar y a Lemos que estaban haciendo buenos partidos e hicimos variantes."

Mirá el penal atajado por Washington Aguerre y los goles de Eduardo Darias y Matías Arezo

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol: lidera el equipo de Aguirre y mantiene seis puntos sobre Nacional

Dijo que los dos futbolistas "están bien, pero por las dudas (los sacó del campo), para que lleguen bien para el domingo".

Además, agregó: "Tuvimos variantes y encontramos situaciones bastante claras. Pudimos hacer el segundo gol antes. Quedamos contentos con el triunfo y tenemos que seguir primeros".

La definió como "una semana especial con tres partidos", en la que ganaron dos y apuntó al encuentro del fin de semana: "El domingo con Racing tenemos un partido complicado y es vital ganarlo".

Peñarol se mantiene como líder del Apertura, ahora con 19 puntos en 24 disputados.

Los aurinegros volverán a jugar el próximo domingo frente a Racing, que si le gana este jueves a Progreso compartirá el liderazgo con Peñarol y en el Campeón del Siglo habrá choque de punteros.

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