Competir y construir: las reflexiones de Flavio Perchman e Ignacio Ruglio acerca de cómo gestionar a Nacional y a Peñarol

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , y el vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , hablaron de los modelos de gestión que llevan adelante en sus respectivos clubes, durante un panel en el que estuvieron acompañados por Jorge Barrera , extitular carbonero, y Federico Britos , tesorero de los albos.

“Nacional & Peñarol, competir y construir”, fue el título de la charla que se llevó a cabo este jueves en el Media Show 2026 , en “un espacio para analizar cómo los dos clubes más grandes del país equilibran la competencia deportiva con la construcción de marca e identidad”.

Perchman y Ruglio llegaron en el mismo ascensor al cuarto piso del hotel en el que se realizó el evento y, tras saludar a los presentes, esperaron en la sala de exposiciones antes de brindar su charla.

El vice tricolor se entretuvo pateando penales a una pantalla gigante táctil de uno de los stands, mientras el titular carbonero lo observaba al tiempo que se sacaba fotos con hinchas que se lo pedían.

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Negociar juntos es más amigable

Ya con los cuatro panelistas en el escenario, el periodista Juan Pablo Romero fue el encargado de moderar la actividad que tuvo como primer punto las ocasiones en la que ambos clubes trabajan juntos, como ocurrió con el reparto de ingresos por derechos de TV.

Ignacio Ruglio, Flavio Perchman, Federico Britos, Jorge Barrera y Juan Pablo Romero en el Media Show 2026 Ignacio Ruglio, Flavio Perchman, Federico Britos, Jorge Barrera y Juan Pablo Romero en el Media Show 2026 Foto: Sebastián Amaya

“La sinergia entre los dos clubes, más allá de la rivalidad fuera de la cancha, siempre hace inevitablemente obtener mejor el resultado económico”, dijo Ruglio, el primero en hablar.

“Cada vez más todos los que administramos este tipo de clubes tenemos como meta permanente aumentar nuestra caja para reducir la brecha que tenemos con los cinco, seis o siete grandes de Brasil, y los dos o tres equipos que más facturan en Argentina. El fútbol, como la mayoría de los deportes, cuanto mayor inversión tenés, cuanto mayor caja tenés, más chances de ganar. Después, lo hermoso del fútbol es que no es tan lineal y que a veces los uruguayos de 3 millones y medio de personas le ganan Maracaná a 200 millones de personas. Eso sigue siendo lo lindo del fútbol. Estadísticamente, guste o no guste, cuanto más cajas tenés, más posibilidades tenés de competir”, señaló.

Ruglio destacó que este Peñarol tiene “el enorme orgullo de estar entre los 7 equipos de América con la plantilla mejor evaluada y eso te permite siempre tener alguna posibilidad de competir a buen nivel”.

ignacio ruglio boston river peñarol 20260325 Ignacio Ruglio en el partido entre Boston River y Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

También señaló que a la hora de negociar con empresas, a ambos grandes les resulta mejor hacerlo juntos que separados.

“Más allá de la pasión que los que estamos acá tenemos por sus clubes, muchos de esos ingresos cuando los vamos a pelear juntos, por cómo está el Uruguay diagramado, que el 90 % de los hinchas están entre Peñaroli y Nacional, inevitablemente saca mejores réditos y sos más amigable a las marcas”, señaló. “Si le vas a decir a una marca que está fuerte en el país, que va a oficiar a uno de los dos, nos mata y dice: ‘me metés en un problema y no sé si si va a ser una estrategia comercial correcta o no’. La realidad es que cuando vamos los dos juntos y peleamos las cosas los dos juntos, cosa que no hacemos desde hace muchos años, terminamos obteniendo mejores réditos y haciéndosela de alguna manera fácil a la marca”.

La diferencia en los repartos

Ruglio también se refirió a la diferencia en los repartos de derechos de TV entre los grandes y el resto de los clubes, que fue votado este jueves de noche. “Es un debate viejo como el fútbol. Los cuadros menores que no tienen ese 90 % de los hinchas que tenemos entre Peñarol y Nacional, te dicen que si ellos no estuvieran, no jugarías contra nadie, jugarías todos los fines de semana solo clásicos. Y nosotros lo que decimos es que el 90 % de los televidentes son nuestros y que por eso deberíamos recibir mayores y mejores ingresos”.

Ese reparto da a entender que al haber esas diferencias los equipos en desarrollo no podrían ser competitivos, por lo que los grandes luego no tendrían nivel a la hora de jugar torneos internacionales.

Al respecto, Perchman señaló: “Primero, que las diferencias se han ido achicando, ¿no? Porque nosotros en un momento Creo que teníamos 54 % y después pasamos al 42% y ahora, no sé, cuando termine todo este cambalache, vamos a ver cómo termina, pero va a ser un 20% y pico (finalmente fue 30%), entonces creo que se ha ido achicando la brecha”.

Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

“Como dice Nacho, es insoslayable que Nacional y Peñarol tienen un 90 % del mercado. La realidad es que si vos tomás cualquiera de los equipos menores y no participa, no pasa absolutamente nada. Ahora, si no participa Nacional o no participa Peñarol, ninguno de los sponsors ni la televisión paga lo que paga. Entonces, me parece bárbaro que hoy se estén televisando todos los partidos, me parece que el producto crece y un montón de cosas, pero acá las vedettes del fútbol uruguayo siguen siendo Nacional y Peñarol”.

Los estadios y la identidad de cada club

Otro de los tópicos de la charla fue el del rol de los estadios de Peñarol y Nacional y de su aporte a la identidad.

Jorge Barrera repasó su experiencia con el Campeón del Siglo, el escenario de los aurinegros. “Está dentro de lo que nosotros tenemos que proyectar como fútbol moderno”, comentó. “O sea, hoy el fútbol está dentro de la industria del entretenimiento y por lo tanto el producto tiene que ser mejor, el producto tiene que no tener solamente el ámbito local, tenemos que tener un producto hacia el mundo”.

“Y para nosotros era un diferencial importante el 12 de mayo del 2019, como hito, haber jugado por primera vez un clásico con público visitante en nuestra casa. Porque eso te daba una identidad como país mientras en la región no se podía jugar con público visitante. Peñarol, todo Peñarol, hizo un esfuerzo importante, no solamente para que tengamos esa identidad para todos los partidos, menos los clásicos, sino que al contrario, nuestra identidad es tenemos un estadio para jugar todos los partidos, sea local o internacional”, recordó, sobre el hecho que en esa año llegaran dirigentes de Argentina y Brasil para conocer la experiencia carbonera con el clásico con visitantes.

20250309 Jorge Barrera junto a su hijo y a Diego Aguirre, técnico de Peñarol Jorge Barrera junto a su hijo y a Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Para el expresidente aurinegro, “hoy tenemos un tiempo en el que el producto fútbol hay que pensarlo fuera de Uruguay”. “Hay que tratar de ver cómo podemos potenciar que ese producto se internacionalice. Que no es solamente internacionalizándolo con títulos internacionales, que lógicamente eso es el principal punto. Y nosotros, como tenemos la expectativa de que este año podamos, con Nacho, levantar la sexta Copa Libertadores, eso internacionaliza muchísimo más a la región que cualquier aspecto individual”.

Además, se refirió a la competencia que tiene el fútbol como entretenimiento en la actualidad. “Tenemos que pensar en nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevos mercados, en hacer atractivo el producto, porque estamos compitiendo con otros elementos de la industria del entretenimiento”.

“Es decir, vos sacá a los hinchas pasionales, a ese núcleo duro que tenés. ¿Vos con qué estás compitiendo? A la misma hora con el cine, con la televisión, con el streaming, con otros mercados. Entonces, si vos no pensás que el tiempo cambió, que los procedimientos tienen que cambiar, que los métodos tienen que cambiar, que el producto tiene que cambiar, que también la presentación tiene que cambiar y aggiornarse, vamos a hacer aquello que decía García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, o como dice nuestra geografía, una penillanura suavemente ondulada, en donde más o menos siempre estamos viendo cómo repartir la pobreza y no cómo entiendo que hay que tener como actitud más que repartir la pobreza, es cómo generar más riqueza”, señaló.

El Gran Parque Central como fuente de ingresos

Federico Britos, tesorero de Nacional, se refirió al Gran Parque Central y al proyecto de modernización y desarrollo del escenario tricolor. “Hoy, los grandes clubes del mundo, el estadio no es solo un orgullo para toda la parcialidad, sino que empieza a generar una fuente de ingresos importantes que yo creo que ahí es donde estamos un poquito en el debe”.

20251130 Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central, clásico final Liga AUF Uruguaya. Foto: Gastón Britos / Focouy Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central Foto: Gastón Britos / Focouy

“Queremos que nuestro Parque Central hoy, más allá del orgullo que sentimos y la rica historia que tiene como primer estadio mundialista, yo creo que eso hoy te parás en cualquier parte del mundo y lo decís, y la verdad es una historia riquísima que nosotros tenemos que desarrollarla aún más, y por supuesto terminar la infraestructura para que el hincha y el socio de Nacional esté más cómodo. Pero en el tercer punto es generar nueva fuente de ingresos. Yo creo que ahí está un poco la clave de todo esto. Cuando se habla de cómo saneamos el club o los problemas económicos que tenemos todos los clubes, de acá de Uruguay y probablemente de América, yo creo que en muchos aspectos nos enfocamos mucho en cómo gastar menos, pero yo creo que tenemos que pensar en cómo generar más ingresos”.

“Y los tres grandes ingresos que hoy por lo menos Nacional tiene en la cabeza, que es todo el tema respecto a los socios, que es una pata importante en lo económico, lo que es venta de jugadores, y después los nuevos ingresos que se puedan generar. Hoy Nacional cuenta con cinco hectáreas propias en pleno corazón de Montevideo, en plena La Blanqueada, y yo creo que ahí todavía tenemos mucho para desarrollar para que esos nuevos ingresos terminen de sanear el club y de posicionarte diferente para lo que viene y para poder competir con otro nivel en la Copa Libertadores”.

¿Puede ir Peñarol por la sexta Copa Libertadores? El mensaje a los hinchas

A raíz de los dichos por Barrera, a Ruglio se le consultó si Peñarol tiene argumentos para ir por su sexta Copa Libertadores. “Hace unos años no había muchos argumentos por el bajón que tuvo en las primeras décadas de este siglo, el fútbol uruguayo, hoy yo creo que con el crecimiento de los ingresos, con la mejora en la infraestructura y demás, y con algunas buenas campañas que se han hecho, el hincha tiene otra cosa de con qué agarrarse”, respondió.

Pero aclaró: “Decir que vamos a ganar la sexta es mentir a la gente. Nosotros no decimos que vamos a ganar la sexta, decimos que tenemos la ilusión de ganar la sexta y eso no nos la puede sacar nadie y que trabajamos y construimos planteles para eso”.

20250820 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's players pose for a team photo ahead of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilindro) Peñarol Foto: Luis Robayo / AFP

En ese sentido, el presidente carbonero destacó a Leo Fernández, la principal figura de los carboneros por el que invirtieron US$ 7 millones en un pase histórico para el fútbol uruguayo.

“Hoy me pasaban los números de Leo Fernández con 36 goles y 36 asistencias y va a entrar en su tercer año acá con 27 años de edad. El fútbol uruguayo hace 5, 10, 15 años traía jugadores de 32, 35, 36, 38 años y el debate de todos ustedes periodistas era por qué los jugadores venían a retirarse”, comentó. “Hoy tenemos un jugador que completó 36 asistencias y 36 goles en este tiempo y que hace 3 años que lo tenemos en el club. Y pudimos ir a una puja con River Argentino que terminó en casi 7 millones de dólares”.

También destacó a Matías Arezo, que con 23 años está en el equipo. “Antes eso era imposible. Todo eso no es un milagro, está directamente relacionado porque redujiste la brecha de los salarios que antes había a otro lado. Si cualquier cuadro de Brasil les podía pagar 100.000 dólares y vos acá, siendo un esfuerzo grande, les podías pagar 20.000 o 30.000, por más amor que los jugadores tuvieran al club, llegaba un momento que la brecha era muy grande. Pero si en algún lado le pagan 100 y vos le podés pagar 60, 70, y poner bonos por participación y arrimarte, ahí sí capaz que dicen: ‘che, la diferencia es muy chica y estoy adentro de mi país y estoy en el club que quiero’”.

“Todo eso hace que el hincha se ilusione. No que digamos vamos a ganar la sexta. Ni Jorge, ni yo, ni ninguno de los que estamos al frente de los clubes, le aseguramos a la gente de ganar la sexta. Si le decimos, se está haciendo cosas, se están formando planteles que tienen más tiempo juntos, se está dando continuidad a un técnico que ya va para su tercer año, hay un orden económico, que permite acercarte a esa ilusión”, agregó.

Pese a eso, Ruglio reconoció que compiten con clubes de US$ 250 millones. “Hace poquitos días conviví con Stéfano Di Carlo, el presidente de River (argentino), con el que tengo gran relación, y están en 220 millones de dólares de presupuesto y 110 millones de dólares por año de ingresos solo en tickets y socios. Y nosotros, entre tickets y socios, llegamos a 15 millones. Es decir, de arranque nos sacan 10 veces el presupuesto en los dos principales ingresos que tenemos”.

Ante la mención de que Lanús había ganado la Copa Sudamericana con menos recursos que River Plate, Ruglio comentó que tiene el octavo presupuesto en la actual Copa Libertadores, por detrás de Peñarol.

“Entender que hay clubes argentinos ordenados como es Lanús, que hoy lograron llegar a presupuestos de planteles similares a los 40 millones de dólares, es entender que cada vez más hay que, lo que decía Britos, el tesorero de Nacional, que comparto plenamente, tenemos que trabajar sobre la creación de recursos. Si no, no vamos a reducir nunca la brecha de esa gran ilusión que tenemos con las copas internacionales”.

Perchman y el cambio de paradigma en el presupuesto de Nacional

El vice tricolor se refirió a su estrategia de inversiones en el club, diferente a las anteriores administraciones en la que los salarios estaban topeados, y dijo conocer el riesgo que tomaba en sus decisiones. “El riesgo que tomás ya es bien sabido de antes, yo ya sé por las distintas fases que voy a pasar en un periodo de tres años, es imposible que todo vaya bien, es imposible que todo vaya mal”, señaló.

Maxi Silvera y Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

“Con respecto a las inversiones estoy absolutamente convencido de que la única manera de ir saliendo hacia adelante es invirtiendo en jugadores y tratar de mantener una estructura lo más a mayor tiempo posible, un poco lo que decía Nacho. Peñarol a a nosotros en eso hoy nos lleva una leve ventaja porque empezó a construir antes, desde que ellos tienen una figura que los nuclea y que les da una tranquilidad, que es Diego Aguirre. Nuestro caso, por lo menos hasta ahora, desde la etapa de Hugo De León, prácticamente no lo pudimos tener. Y a ellos es Diego Aguirre. Cuando no ha estado Diego en el club, ellos pasan por las mismas turbulencias, los mismos problemas que pasamos nosotros. Esa construcción lleva tiempo. No se puede construir todo de un día para otro, de un mes para otro”.

Perchman también señaló que actualmente hay que “luchar con la insatisfacción permanente, con la poca cultura que hay de la tolerancia a la frustración, sobre todo de las nuevas generaciones”.

También, volviendo a las inversiones, señaló que “no hay manera de competir, porque hay siempre una relación lógica entre gasto, inversión y el potencial deportivo”.

El vice tricolor señaló que está atento a las políticas que lleva Peñarol, como lo que hizo con Leo Fernández, como también cree que Ruglio sigue lo que pasa en Nacional.

20260222 Leonardo Fernández Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (25) Leonardo Fernández Foto: Enzo Santos/Focouy

“Yo siempre miro lo que está haciendo Peñarol por un tema de rivalidad directa, como Nacho debe estar mirando lo que hacemos nosotros. A ellos se les dio un gran año de Leo (Fernández) y después tener que ir a comprar un jugador en una cifra que va a estar por muchos años como la cifra récord del fútbol uruguayo. Nosotros optamos por otro tipo de inversiones, de menor cuantía y más cantidad de jugadores. Eso no quiere decir que una esté bien y la otra esté mal. Son maneras diferentes. A ellos lo de Leo les dio la posibilidad, es una inversión que no estamos acostumbrados, no va a volver a pasar acá en el Uruguay. Va a ser muy difícil que un club compre por 7 millones de dólares. Sí es real que si nosotros queremos ir compitiendo tenemos que cambiar ciertos paradigmas”.

“Nunca vamos por la Sudamericana”

Luego, Perchman, al repasar el caso de Lanús, destacó que tanto Nacional como Peñarol nunca tienen como objetivo disputar la Copa Sudamericana.

“Nacional y Peñarol, tenemos la suerte por un lado y la mala suerte por otro, que nunca vamos por Sudamericana”, dijo. Pero Lanús se hizo ganando la Sudamericana. Y la Sudamericana, salvo este año que justo tocó una Sudamericana bastante compleja, las Libertadores es mucho más difícil de lograr. Pero nosotros para ir a la Sudamericana, generalmente tenemos un solo camino que es salir terceros en el grupo. Cuando vos salís tercero en el grupo ya estás golpeado porque no hiciste una buena copa y entrás por la puerta de atrás con un playoff… Y recién ahí empiezas a envalentonarte. Entonces, no es lo mismo cuando vos te posicionás como entrar directo en Sudamericana”.

Ante la mención del moderador de si no era más “realista” ir por el título de la Sudamericana, Perchman señaló: “Pero ahora arranca la Copa (Libertadores). ¿Qué le vas a decir? ¿Vamos a tratar de salir terceros? No hay manera. Nosotros vamos a ir ahora a la Copa, a tratar de ser primeros o segundos y clasificar en la Copa Libertadores. No podés decirle a tu plantel, salgamos terceros, que está mejor el camino. No existe esa... Después si se da, se da. Nosotros el año pasado quedamos afuera de la Sudamericanos por un gol de diferencia. Si no nos hubiera dicho Inter pasado el ahora, hubiéramos clasificado nosotros. Pero vos eso no lo podés prever hoy por hoy”.

Los cambios de entrenadores en Nacional

Consultado por la diferencia con los entrenadores entre Peñarol, con Diego Aguirre desde 2024 a la actualidad, y Nacional, con frecuentes cambios, Britos explicó que es “algo difícil” y “no tiene solo una causa”.

“Pero a tampoco a mí me tiene loco esto de si se mantiene más o menos (el DT). Lo ideal sería un proceso largo, pero proceso largo si es exitoso, porque nosotros acá el objetivo de Nacional es ser campeón uruguayo y hacer una buena Copas Libertadores. No salen ahí los objetivos. Después, si es con un entrenador que puede estar dos, tres temporadas, perfecto, buenísimo. Pero si no, el objetivo es lo primero ante todo”, comentó. “El año pasado tuvimos que cambiar dos entrenadores, que por supuesto que no era lo ideal, pero siempre persiguiendo el objetivo de ser campeón uruguayo. Y el objetivo se cumplió y este año, lamentablemente, ya tuvimos que terminar un ciclo, arrancar otro, pero esperando que el objetivo sea el que tenemos que cumplir. Así que en eso, digo, me parece que sí hay cosas, hay proyectos institucionales, que eso se tiene que respetar y uno tiene que entender bien cuál es el foco que queremos como institución. Pero muchas veces no va de la mano a que el proyecto sea con un entrenador, sino que el proyecto se mantiene más allá de cambiar los entrenadores”.

¿Cómo puede ser Peñarol protagonista en la Copa Libertadores?

Para el expresidente carbonero Jorge Barrera hay tres requisitos esenciales “que Peñarol los tiene”: “El primero es historia, el segundo es identidad. y el tercero es talento. Son tres requisitos básicos en cualquier industria y en esta del fútbol es clave. Por lo que, si tenés los tres elementos indispensables, luego vos decís con la materia prima que se tiene, con esas bases sólidas en las cuales tenés, tenés que aspirar siempre a pensar en grande y a tener objetivos altos. Después es el fútbol, que es un juego de resultados, que si bien todos los que alguna vez estuvimos cerca o lejos de la actividad dirigencial, hemos leído el libro La pelota no entra por azar. La pelota no entra por azar, pero sí, muchas veces, el azar juega un rol imprevisible. Si no te puedo decir la experiencia propia, en el año 2019 haberle ganado al cuadro campeón de América con gol de Viatri de visitante en Río de Janeiro, haber tenido 10 puntos, y en la historia de la Copa Libertadores ningún cuadro que haya tenido 10 puntos no pasó de fase. Entonces ahí, se previó y se trabajó para que la pelota no entrara a por azar, es decir, que también hay una cantidad de imponderables”.

Barrera destacó la modernización del Peñarol desde 2009 hasta acá. “Ha hecho que tengamos un club en el que pueden existir diferencias, matices internos, pero el objetivo hacia donde va es institucional”.

“Peñarol tiene todo, no solamente para hoy, sino lo que más apostamos todos es el Peñarol, que así como yo viví con 14 años la cuarta Libertadores, y después vi la quinta Libertadores, ya un poco más adolescente, el sueño es que tenga un hijo de 16 años y que pueda ver él la sexta Libertadores”, agregó.

La virtud de Perchman que le gustaría tener a Ruglio

Ante esa interrogante, Ruglio se quedó pensando, lo que generó algunas risas en los presentes.

“Creo que él entiende el juego más de lo que lo entiendo yo, el juego propiamente dicho de fútbol. No sé si es una virtud o no, porque muchas veces genera que quieras incidir más de lo que a veces puedes incidir. El lugar en el que está Flavio, en el que estoy yo hoy en día, genera que muchas veces querés dar tu opinión, pero no podés, porque podés estar induciendo a que el entrenador o el director deportivo haga algo. Creo que sí, a lo largo de su carrera, ha gestionado desde el área deportiva innumerables funciones. Bueno, ahora le toca al Nacional, pero lo hizo en Aguada, Racing, Rentistas. Y yo entiendo mi función, y lo he repetido hasta el cansancio, totalmente alejada de eso. Y no es ni bueno ni malo el perfil de cada uno. Yo siempre les digo mismo a los jugadores o cuando me hacen algún comentario sobre fútbol, mi tarea del frente de la institución es que la institución tenga armonía, que se pague al día, que esté cada vez más fuerte. Yo hago las batallas que tenga que dar y no es parar el equipo adentro de la cancha ni opinar sobre eso. Creo que Flavio tiene más argumentos para hacerlo que yo, así que por ese lado iría”.

20241215 Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman en Punto Penal. Foto: @Punto_Penal Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman Foto: @Punto_Penal

La virtud de Ruglio que le gustaría tener a Perchman

A su turno, el vice tricolor también participó de la propuesta. “Yo creo que él es un presidente muy presente. Si bien yo soy vice y él es presidente, sabemos que los dos tenemos una participación, una responsabilidad muy grande. Pero Nacho está muy presente en el día a día de la vida de Peñarol. Y yo no estoy tan presente en el día a día de la vida de Nacional. Yo voy a Los Céspedes uno o dos veces por semana y después notó que él es mucho más presente que yo. Está en distintas áreas, abarca más. También al ser presidente creo que se dan esas responsabilidades. Y después que tuvo una transformación enorme, como de pasar de ser hincha, barra o no sé lo que era, pero a llegar al lugar donde está hoy creo que tiene un mérito enorme y lo ha hecho a mi gusto con mucha pasión, pero aparte con muchos criterios en líneas generales”.

“Después, hay veces que tenemos posturas diferentes. Yo siempre marco la diferencia, que nosotros a veces tomamos otros caminos. A él le gustan los estados de WhatsApp, a mí no, pero después cada uno... Nosotros siempre tenemos una muy, muy cordial relación. De verdad, no es que la hacemos para hacia afuera. Cada uno se maneja con sus criterios y después también sabemos que cada uno juega su partido para tratar de ganar los campeonatos”.

Cómo dar mensajes a los hinchas

Sobre ese punto, Britos consideró que “lo pasional cada uno lo maneja como le parece”. “Creo que acá, para ser directivo de un club de fútbol en Uruguay, lo primero que tenés que ser es ser hincha, sentir la camiseta. Si no, la verdad que no tendría sentido. Entonces eso, compartimos todo. Después, ¿cómo lo demostramos? Creo que acá lo tengo muy claro que nunca es personal. Cada uno defiende sus intereses y entiende la manera adecuada para hacerlo. Tanto Nacional como Peñarol representamos más del 90 % del país y tiene una repercusión enorme en todo lo que digas, entonces defendiendo los interese del club con respeto y nunca cruzando límites, creo que está bien, es parte del juego”.

El deseo del regreso de la familia al fútbol

En el cierre de la charla, Barrera y Perchman coincidieron en la importancia del regreso de las familias a las tribunas.

“Yo venía de una familia donde mi viejo era diferente mío a día de hoy. Y el hecho de que haya sido hincha de Nacional me hizo convivir en una casa donde mi madre, gracias a Dios, primó en el matrimonio y me hizo hincha de Peñarol, a mí y a mi hermana”, contó Barrera. “Y más allá de esas circunstancias, yo convivía permanentemente. Y una de las cosas que mi viejo me dejó de enseñanza fue cuando gané la presidencia y me dijo: ‘Yo voy a seguir hinchando por nacional. Porque si yo hinchara por Peñarol por vos, yo perdería mi identidad. Y a vos lo que le quiero dejar como enseñanza de vida es que cada uno tiene que entregar su vida a su identidad’. Y creo que ese mensaje y esa enseñanza de valores está muy por encima de si compartíamos un gol o un abrazo en la tribuna, como lo hago con mi hijo. Eso no significa no vivirlo con pasión. De hecho, mientras vos estabas hablando, yo lo primero que hice es mirar el celular y alegrarme porque empató Racing, así que quedamos primero solos en el Clausura (correción: es el Apertura). Y estoy esperando que sea el domingo, a ver si le podemos sacar 5 puntos. Y estaba más pendiente de ver si terminaba este panel primero en el Clausura, que de pronto la pregunta que me ibas a hacer”.

Ruglio lo interrumpió y explicó por qué en medio de las charlas había llamado a un conocido que estaba en el público. “Yo llamé a Nico y le dije: ‘Vení un segundo’. Y se asustó, pensó que me estaba sintiendo mal. Y le digo averiguame cómo va Racing”, dijo.

Britos, por su parte, acotó: “Igual, no se adelanten, es Apertura, Clausura no”.

A lo que Ruglio señaló: “No, pero aparte esto al fin de semana puede cambiar, pero ahora por tres días vamos a estar con eso”.

“Más allá de todo este chiste, lo que sí es claro es que yo creo en la pasión, creo en que uno puede combinar ambos valores, la pasión con el valor familia. Yo soy de los que cree que tenemos que ir reconquistando ese terreno del folclore, siga siendo parte de nuestra identidad país. ¿Por qué? Porque a quien de nosotros no nos gusta, más allá de ganar, al otro día del clásico hacerle la broma a un amigo, un compañero, un primo”, señaló. “Yo creo que es compatible, hay que trabajar cada día más, porque la pasión tiene que ir de la mano con los valores”.

Perchman coincidió con Barrera. “Yo quería decir una cosa de lo que está diciendo Jorge, que nosotros, porque yo que soy bastante generacionales, convivimos en una tribuna olímpica en la cual a mí me gritaban un gol de Morena y a los 10 minutos nosotros gritábamos un gol de Victorino y había un respeto general. Yo creo que parte de esa tolerancia de la que ya no se da, porque está impensado que hoy un gol de Arezo y de Maxi Gómez se gritaran en la misma tribuna. Y es un lugar que hay que reconquistarlo de alguna manera. Nosotros no podemos tener esos, por lo menos a mí me hace mal verlos, más allá que ahora los camuflamos con banderas, esos espacios esos pulmones que se han abierto en la Tribuna Olímpica, una Platea América que no hay una persona, una Platea Olímpica que no hay una persona, taludes que van sin gente, son todas cosas que cuando jugamos en el Centenario son difíciles de entender para los que vivimos otras cosas”.

De esa forma se cerró la charla.