Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

La decisión de José María Giménez en la selección uruguaya tras el accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre

El siniestro ocurrido en Ciudad de la Costa dejó como resultado el fallecimiento de un motociclista

27 de marzo de 2026 9:03 hs
José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay

José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay

José María Giménez, convocado a la selección uruguaya para los amistosos ante Inglaterra de este viernes en Wembley (16:45 horas) y Argelia el próximo martes en Turín, Italia, se enteró en medio de la concentración celeste del accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre el pasado miércoles en Ciudad de la Costa.

El siniestro ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, dejó como resultado el fallecimiento de un motociclista producto de la colisión con la camioneta conducida por el hombre de 69 años quien no respetó un parte de alto, detalló Telenoche (Canal 4).

José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay
José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay

José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay

La decisión de Josema Giménez

Tras la repercusión que tuvo el caso, por tratarse del padre de un futbolista de la selección uruguaya, José María Giménez decidió permanecer concentrado con el plantel para los partidos ante Inglaterra y Argelia en la Fecha FIFA de marzo.

Así lo confirmaron a Referí fuentes celeste desde Londres.

¿Qué se sabe del accidente fatal protagonizado por el padre de José María Giménez?

Uruguay vs Inglaterra: el día que la selección de Marcelo Bielsa y del iluminado Federico Valverde necesita volver a creer

José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay
José María Giménez este viernes en Londres para los amistosos de Uruguay

José María Giménez este viernes en Londres para los amistosos de Uruguay

El zaguero y uno de los capitanes del combinado entrenó de forma normal este jueves y todo indica que no sería titular este viernes en Wembley.

El probable equipo de Marcelo Bielsa ante Inglaterra sería con Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El accidente del padre de José María Giménez

La información oficial divulgada más tarde por la Jefatura de Policía de Canelones indicó que "efectivos de la Seccional 18 de Ciudad de la Costa concurrieron a un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta".

En la misma línea, se sumó: "Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la motocicleta de 51 años, resultó gravemente lesionado, siendo asistido en el lugar por una unidad de emergencia y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente se constató su fallecimiento. Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, no presentó lesiones".

La Fiscalía de turno dispuso la realización de pericias a los vehículos por parte de Policía Científica, como así también relevamiento de cámaras y testigos. Al mismo tiempo ordenó la realización de espirometría a los involucrados a fin de determinar posibles afecciones pulmonares producto de traumatismo torácico.

Las más leídas

La decisión de José María Giménez en la selección uruguaya tras el accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre

La alegría de Ruglio y Barrera al enterarse que Peñarol quedó como único líder del Apertura mientras compartían un evento junto a Perchman y Britos de Nacional

Corredores vs ciclistas: el insólito lío en el Cerro San Antonio de Piriápolis entre deportistas que se cruzaron en un sendero en el monte; mirá el video

Inglaterra vs Uruguay: día, hora, dónde verlo en cable, streaming y TV abierta, y el equipo que preparó Marcelo Bielsa para el amistoso en Londres

Temas

José María Giménez selección uruguaya Ciudad de la Costa Wembley Inglaterra

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos