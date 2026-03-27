La decisión de José María Giménez en la selección uruguaya tras el accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre

José María Giménez , convocado a la selección uruguaya para los amistosos ante Inglaterra de este viernes en Wembley (16:45 horas) y Argelia el próximo martes en Turín, Italia, se enteró en medio de la concentración celeste del accidente de tránsito fatal que protagonizó su padre el pasado miércoles en Ciudad de la Costa.

El siniestro ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, dejó como resultado el fallecimiento de un motociclista producto de la colisión con la camioneta conducida por el hombre de 69 años quien no respetó un parte de alto, detalló Telenoche (Canal 4).

Tras la repercusión que tuvo el caso, por tratarse del padre de un futbolista de la selección uruguaya, José María Giménez decidió permanecer concentrado con el plantel para los partidos ante Inglaterra y Argelia en la Fecha FIFA de marzo.

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¿Qué se sabe del accidente fatal protagonizado por el padre de José María Giménez?

José María Giménez en Londres para los amistosos de Uruguay José María Giménez este viernes en Londres para los amistosos de Uruguay

El zaguero y uno de los capitanes del combinado entrenó de forma normal este jueves y todo indica que no sería titular este viernes en Wembley.

El probable equipo de Marcelo Bielsa ante Inglaterra sería con Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El accidente del padre de José María Giménez

La información oficial divulgada más tarde por la Jefatura de Policía de Canelones indicó que "efectivos de la Seccional 18 de Ciudad de la Costa concurrieron a un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta".

En la misma línea, se sumó: "Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la motocicleta de 51 años, resultó gravemente lesionado, siendo asistido en el lugar por una unidad de emergencia y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente se constató su fallecimiento. Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, no presentó lesiones".

La Fiscalía de turno dispuso la realización de pericias a los vehículos por parte de Policía Científica, como así también relevamiento de cámaras y testigos. Al mismo tiempo ordenó la realización de espirometría a los involucrados a fin de determinar posibles afecciones pulmonares producto de traumatismo torácico.