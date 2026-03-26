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¿Qué se sabe del accidente fatal protagonizado por el padre de José María Giménez?

El siniestro ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, dejó como resultado el fallecimiento de un motociclista producto de la colisión con la camioneta conducida por el hombre de 69 años

26 de marzo de 2026 8:02 hs
jose maria gimenez

José Enrique Giménez, padre del jugador del Atlético de Madrid y capitán de la Selección Uruguaya, José María Giménez, protagonizó el miércoles un accidente de tránsito fatal en la zona de Ciudad de la Costa.

El siniestro ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, dejó como resultado el fallecimiento de un motociclista producto de la colisión con la camioneta conducida por el hombre de 69 años quien no respetó un parte de alto, detalló Telenoche (Canal 4).

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La información oficial divulgada más tarde por la Jefatura de Policía de Canelones indicó que "efectivos de la Seccional 18 de Ciudad de la Costa concurrieron a un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta".

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En la misma línea, se sumó: "Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la motocicleta de 51 años, resultó gravemente lesionado, siendo asistido en el lugar por una unidad de emergencia y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente se constató su fallecimiento. Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, no presentó lesiones".

La Fiscalía de turno dispuso la realización de pericias a los vehículos por parte de Policía Científica, como así también relevamiento de cámaras y testigos. Al mismo tiempo ordenó la realización de espirometría a los involucrados a fin de determinar posibles afecciones pulmonares producto de traumatismo torácico.

El futbolista, integrante del plantel de Atlético de Madrid, se encuentra en Londres junto a la Selección Uruguaya, que tiene previsto enfrentar a Inglaterra el viernes 27 de marzo. El episodio le fue comunicado en la tarde del miércoles.

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